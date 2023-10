Imola. Il 23 ottobre inizieranno in via Lasie i sondaggi propedeutici alla posa delle nuove tubature idriche, nell’ambito dell’intervento di potenziamento della dorsale idrica che da Bubano si collegherà alla rete di Castelbolognese. Intervento che, insieme alla realizzazione del nuovo potabilizzatore di Bubano, costituisce il più rilevante progetto in ambito acquedottistico mai realizzato sul territorio del Gruppo Hera. L’investimento complessivo è pari a 42 milioni di euro da parte di Con.Ami, secondo azionista del Gruppo Hera, a cui si aggiunge una piccola quota di ulteriore finanziamento pubblico. L’obiettivo è rinnovare il sistema idrico al servizio di 13 comuni dell’Imolese e del Ravennate.

I sondaggi nel terreno verranno eseguiti sul tratto di via Lasie che va dalla rotonda all’intersezione con via Primo Maggio fino a via della Fossetta. Nel tratto occupato dal cantiere, via Lasie subirà un restringimento di carreggiata e rimarrà comunque percorribile in entrambi in sensi di marcia. Sono previsti alcuni sondaggi anche in via della Fossetta.

I lavori fanno parte del primo stralcio dell’intervento complessivo sulle reti, iniziato ad aprile 2022, che consiste nella posa di una nuova rete lunga circa 6 chilometri per portare l’acqua a uso civile dall’impianto di Bubano al pensile di Chiusura, in via della Fossetta. In parallelo, si sta rinnovando e potenziando il tratto di rete idrica a uso industriale da Bubano (via Fluno) a Imola (via Bicocchino) per circa 2,6 chilometri di lunghezza.

Una volta avviata la prima fase dei sondaggi, il Comune di Imola, insieme al Gruppo Hera e Area Blu organizzerà, indicativamente agli inizi di novembre, una conferenza stampa al fine di fornire il massimo di informazioni sul progetto di posa delle nuove condotte e illustrare nel dettaglio l’organizzazione dei lavori, gli importi e le eventuali ricadute sulla viabilità.