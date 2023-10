Imola. “Mistero, sorpresa e illusione nel giardino” è il titolo della conferenza del garden designer Daniele Altieri che si terrà giovedì 2 novembre, ore 18, nella nella sala grande di Palazzo Sersanti di Imola (piazza Matteotti 8).

L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata dall’associazione culturale “Nel Giardino, nella Natura”. La presenza di Altieri, garden designer italiano che vive e lavora da molti anni in Inghilterra dove si è guadagnato un posto tra i migliori e più ricercati progettisti del verde, permetterà di entrare nel merito di semplici ma efficaci strategie progettuali per creare emozioni nei nostri giardini e terrazzi dove ognuno di noi è garden designer perché come dice Altieri: “Per me ogni atto di giardinaggio, anche il più semplice, è già un atto progettuale”.

Le realizzazioni di Daniele Altieri >>>>

Daniele Altieri

Dopo la laurea in Scienze Biologiche, lavora nel mondo delle biotecnologie fino a 35 anni. Poi, ispirato dal bel giardino dei genitori, si innamora dell’idea di diventare Garden Designer e abbandona la professione di biologo. Completato un corso per Tecnico di Parchi e Giardini nella sua regione, il Friuli, si trasferisce in Inghilterra per approfondire gli studi e conoscere la grande tradizione inglese. “ E’ passato un po’ di tempo, l’intenzione era quella di rimanere a studiare in Inghilterra per qualche mese ma, 28 anni dopo, nonostante preferisca ancora il caffè al tè, sono ancora là…”, ama raccontare.

Frequenta scuole di giardinaggio e sviluppa conoscenze botaniche e di tecnica colturale. Lavora in alcuni splendidi giardini come Sutton Place Garden, The Courts (National Trust), Sissinghurst (il celeberrimo giardino di Vita Sackville West) . Molti anni più tardi diventa Capo Giardiniere di un piccolo giardino del National Trust, Smallhythe Place. Ma la sua vera passione è il Garden Design che approfondisce in parallelo allo sviluppo di una solida competenza tecnica.



Ha il privilegio di studiare con il leggendario John Brookes, il decano del garden design britannico. Ben presto Daniele si rende conto di come l’orticoltura e il design siano due aspetti dello stesso processo, ovvero la creazione, lo sviluppo e la conservazione di uno spazio esterno attraente e funzionale.

Oggi Altieri progetta giardini, soprattutto in Inghilterra, ma lavora anche in Sicilia, in Giappone e, naturalmente, nel suo amato Friuli.

“Nel Giardino, nella Natura”

L’associazione è stata è stata costituita a Imola nel 2006 con lo scopo di diffondere e approfondire lo studio e la conoscenza del verde tra i soci e tra tutte le persone che desiderano condividere le proprie esperienze nel giardino e conoscere i piccoli segreti del giardinaggio. Organizza visite a giardini pubblici e privati, compresi quelli degli associati, la partecipazione alle mostre- mercato floro-vivaistiche. conferenze e incontri con esperti del settore.

Partecipa alle manifestazioni legate al verde della nostra città e nella valorizzazione del territorio.