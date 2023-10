Imola. Sono un lettore di leggilanotizia.it, sono di Imola, un vecchio romantico cooperatore e quindi legato ai valori della collaborazione e della solidarietà. Ho letto della Cavim e su questa vicenda continuo a non sentire voci importanti. Questi silenzi risultano fastidiosi per chi come me ha visto negli ultimi anni perdersi pezzi importanti del mondo cooperativo; realtà che avevano contribuito all’economia della citta, avevano contribuito all’occupazione dei cittadini e avevano dato lustro al nostro territorio, oggi non esistono più e questo è una perdita per tutti.

Le imprese non sono immuni da eventi eccezionali o dalle fluttuazioni economiche che possono compromettere non solo il bilancio dell’anno ma anche la continuità aziendale; sappiamo essere il rischio di fare impresa, un rischio che l’imprenditore decide di correre con il suo denaro.

Ma le cooperative non hanno un proprietario se non i soci che rivestono quel ruolo protempore, appartengono ad un movimento, e quindi anche solo per il verbo insito nella ragione sociale aziendale – “cooperare” – si suppone siano inserite in un sistema di rete dal quale trarre forza e risorse per attuare tutte quelle azioni – piani di ripresa, piani riorganizzativi, cambi strategici, ecc. – indispensabili per la continuità.

Questo vecchio cooperatore non intende dire “che le cooperative debbano essere salvate tali e quali” intende dire che dovrebbero essere aiutate dal sistema (movimento cooperativo, istituzioni locali, Comune, ecc.), nell’attuare quelle azioni volte ad arginare gli effetti della crisi; azioni che potrebbero, ai fini della continuità, anche cambiare l’azienda nel modo di fare business, nella sua organizzazione, nelle sue procedure operative, ecc. Il cambiamento d’altro canto è sempre stato l’antidoto all’estinzione.

Per quale ragione parlo di un aiuto da parte del “sistema”? Perché le cooperative – di qualsiasi tipo e dimensione – non sono “proprietà” di qualcuno, non entrano negli assi ereditari ai fini successori, non possono essere vendute, ed hanno per statuto la grande forza di passare da una generazione all’altra: in sostanza le cooperative sono un patrimonio della intera collettività.

Quindi rileggo gli articoli pubblicati da “Leggilanotizia”:

2016: Cavim, una cantina presa a modello anche in Sudafrica in un’annata felice

2018: Cavim, buona vendemmia con Pignoletto a +60% rispetto al 2017 e qualità migliore

2020: Cavim, una cantina di frontiera

Arrivando a:

2023: Cosa succede alla Cavim?

Un articolo che racconta una Cavim diversa; racconta di una situazione difficile che pochi potevano conoscere o immaginare.

Da qui lo stupore di questo vecchio cooperatore che nonostante i successivi approfondimenti sul tema continua a sentire forte il silenzio sia da parte del movimento cooperativo sia da parte della politica locale.

Si respira una sensazione di resa, una sensazione che non rispecchia la tenacia e la forza del mondo cooperativo soprattutto di quello legato al mondo agricolo, un mondo fatto di giornate che iniziano presto, di lavoro manuale ancora faticoso, dove bastono le condizioni metereologiche a determinare il buono o cattivo risultato economico di un anno.

Il mio augurio da ex cooperatore agricolo è quello di poter continuare a vedere i consorziati percorre la via Correcchio con il loro carico di uva, il mio augurio è che la Cantina di Sasso Morelli continui ad essere considerata una realtà del nostro tessuto economico e non sia già diventata un ricordo per chi continua a restare in silenzio.

(Un romantico cooperatore)