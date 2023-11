Una scuola che istruisca e traghetti verso il mondo del lavoro è il sogno di ogni genitore, se ciò a volte non avviene la colpa è della politica, della finanza, delle guerre, delle tecnologie, di chi inquina finanche il vicino di casa al pari dell’immigrato o di chi diavolo ha fatto sprofondare nell’oceano delle insicurezze le nostre ragazze ed i nostri ragazzi che stanno faticando semmai a studiare il superfluo anziché il necessario.

Ovviamente può esserci o no della verità in tutto o solo in parte di questo ma, senza semplificare eccessivamente, occorre addossare le colpe essenzialmente più a genitori (e figli) che non alla scuola proprio perché spesso mancano gli stimoli interfamiliari a rendere necessari i cambi di passo per affrontare le difficoltà che si frappongono al successo nello studio.

Di solito latita l’educazione al senso del dovere che è invece la molla che fa decollare la crescita culturale di ragazze e ragazzi, sopratutto se supportata da congrui esempi familiari.

L’altruismo è altro tema caldo che va di pari passo con l’occuparsi “di sé”, le due espressioni hanno comunque in comune l’obiettivo di trovare un equilibrato accordo con la persona che siamo, ricordando che il rapporto con gli altri (corpo insegnante e compagni) parte e arriva da noi stessi e sarà sempre da preferire a qualcosa d’altro che sia arido, infelice, asociale e indisponibile.

Può comunque capitare, col cattivismo imperante dei nostri tempi, non riuscire a essere “più buoni” soprattutto in situazioni d’accusa alla scuola, che si distaccherebbe troppo dalla vita reale, ragion per cui bisognerebbe sempre cercare antidoti contro quelle situazioni più votate all’Io e sempre meno al Noi per poi ripartire cercando di fare sempre qualcosa per qualcun altro.

La scuola sta cercando di riempire l’anima dei (più) giovani con didattiche al passo coi tempi anche se tenere il passo con l’evoluzione digitale, come sapere usare brand come Google o Facebook, a volte non è necessario al pari di quanto servirebbe invece l’uso circoscritto della tecnologia in luoghi e momenti precisi semmai con pochi strumenti e a rotazione, e non che ogni studente disponga di un tablet come ventilato ultimamente.

L’accesso all’informazione da parte degli studenti deve favorire l’assimilazione delle nozioni ma non a scopo informativo, è per questo che il libro resta ancora la tecnologia migliore a sviluppare l’intelligenza anche a contrasto di ogni agire che è alla base della contrapposizione amico/nemico dei grandi annunci e delle sparate sociali che durano il tempo di un tweet.

Con la lettura invece si promuove la riflessione, la prudenza e la responsabilità, anche apprezzando il dialogo con avversari che condividano approcci concreti senza semmai mai tradire i valori di fondo e metterli in pratica tenendo conto della situazione.

L’ottimismo è comunque d’obbligo perché studentesse e studenti hanno oggi una gran voglia di vedere che succede ed anzi di farlo succedere senza fatica ogni giorno entrando a scuola pur semmai sapendo che ci può essere qualcuno che vuole prenderli in giro o prenderli a schiaffi e tutto ciò amplificato dai social network.

Entrati poi in classe con gli insegnanti a interrogarli, agiscono di conseguenza con tutta la forza che hanno a ciò che capita loro guardandosi attorno e capendo dove si trovano, proprio come i loro antenati ancora vivi dopo millenni di guerre, accidenti e carestie.

Ad aiutarli ci sono i prof, quelli da 2 che se ne fregano e puntano solo a raggiungere il weekend, fine mese e la pensione, e poi tutti gli altri da 10 quelli appassionati che lottano contro la burocrazia per organizzarli e insegnargli che più del capire è importante la voglia di capire, è solo per i loro studenti che sacrificano il tempo libero senza essere retribuiti, anzi spendendo di tasca ben consapevoli che lo Stato non li distinguerà dagli inetti, ma studentesse e studenti sì ed è solo a loro che riserveranno ricordi, stima e passione.

(Giuseppe Vassura)