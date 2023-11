Dalle scorse settimane, su Netflix, è disponibile un documentario in quattro episodi sulla vita di uno dei più grandi calciatori di sempre, David Beckham. La regia del premio oscar Fisher Stevens (con il film “The Cove”) si incarica dell’arduo compito di ripercorrere gli eventi che hanno portato alla creazione di una delle celebrità più conosciute dell’intero pianeta, icona pop degli anni 90’/00’.

Il traditore della patria

Nonostante si stia parlando della vita di uno dei più grandi calciatori mai esistiti, definito per anni il “miglior piede destro” del mondo, il calcio lascia spazio anche ad altri aspetti interessanti e rivelatori. Talvolta molto personali e riservati, come confermano gli occhi di David che ancora si inumidiscono di lacrime nonostante siano passati anni, mentre racconta del primo, vero periodo difficile della sua carriera. “Dopo l’espulsione contro l’Argentina durante gli ottavi di finale ai Mondiali del 1998 – ricorda David – fu l’educazione ricevuta da mio padre a permettermi di rimanere saldo e concentrato nonostante tutta l’Inghilterra mi odiasse”.

“In qualsiasi stadio andasse – prosegue il padre, David Edward Alan -, la gente lo fischiava senza sosta, con una cattiveria incomprensibile”.

Eppure Beckham continuò a sopportare tutto a testa alta, come insegnatogli proprio da suo padre, a suon di prestazioni sublimi. Sapeva che, prima o poi, le sue indubbie qualità gli avrebbero permesso di farsi perdonare da quel Paese che tanto amava.

Posh Spice e le ombre della ribalta

Poco prima di quel brutto momento, nella sua vita compare quella che sarebbe diventata poi sua moglie, Victoria Adams, allora membro di uno dei fenomeni pop per antonomasia degli anni 90’, le Spice Girls.

Questa nuova coppia creò talmente tanto scalpore che tabloid e paparazzi inglesi iniziarono a pedinarli giorno e notte, risultando spesso invadenti e fuori luogo.

Quell’attenzione mediatica costante spinse l’allora allenatore del Manchester United, Sir Alex Ferguson, a ritenere il ragazzo troppo distratto per giocare, iniziando ad escluderlo sempre più spesso dalle partite.

Fu proprio uno screzio tra i due (dove volò anche uno scarpino) a mettere la parola fine all’avventura di David in quella che era stata la squadra dei suoi sogni fin da bambino, quando indossava le divise dei Red Devils regalategli dal padre.

“Galactico”

Poteva esistere qualcosa di più sensazionale della squadra più “galattica” di sempre, per il calciatore più famoso del pianeta? L’affare Real Madrid-Beckham sembrava essere il finale già scritto di una bella favola.

La serie si interessa di mostrare come questo binomio non avesse solamente un fine legato al creare la squadra di calcio perfetta (in rosa il Real Madrid vantava già diversi campioni, come Zidane, Ronaldo e Figo).

Il presidente Florentino Perez non si sarebbe accontentato solamente dei trofei, voleva far accrescere l’appeal del proprio club prendendo quello che, a tutti gli effetti, era ormai diventato un brand, un’azienda dai capelli biondi e il viso perfetto.

Il rovescio della medaglia viene raccontato con ancora grande amarezza proprio dalla moglie Victoria, che rivela di aver vissuto quel periodo in Spagna con grande paura a causa di un’esposizione mediatica senza controllo; non riteneva fosse un luogo sicuro dove far crescere i propri figli e mantenere saldo quel matrimonio che veniva bombardato da più fronti.

Finale di carriera

Con il quarto e ultimo episodio giungiamo al termine della carriera di David, che dopo le esperienze in Spagna, America e Italia, decide di annunciare il proprio ritiro dal calcio giocato a 38 anni, dopo sei mesi alla corte del Paris Saint-Germain.

Nel ripercorrere queste carriere così brillanti, spesso le gesta sportive mettono in ombra altri aspetti altrettanto importanti e degni di nota. Fortunatamente non è questo il caso.

“Beckham” è una docu-serie che si impegna a dar luce a quegli aspetti che solamente chi ha vissuto una dinamica simile può raccontare. Perché oltre all’accecante bagliore dei soldi e della gloria, ci sono le vite vere dei protagonisti, che meritano di essere ascoltate.

Questo progetto rende giustizia ad un uomo che ha sempre avuto il coraggio di non fare passi indietro, che ha sicuramente avuto grande fortuna ma che ha saputo come gestirla. Oltre al calciatore, c’è un uomo che si è rivelato estremamente abile negli affari, come dimostra la lungimiranza nell’acquistare l’Inter Miami, impreziosendola con l’acquisto di un certo Lionel Messi.

Beckham è sicuramente uno di quelli che ha avuto tutto, ma attraverso questo racconto cinematografico riusciamo a capire anche quanto questo gli possa essere costato nell’arco di una vita.

(Daniele Ferri)