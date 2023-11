Lugo. Come Presidente della Cna di Lugo ho sempre sostenuto la necessità di collaborare con tutti i soggetti che animano la città cercando di dare valore anche a tematiche o interessi culturali, sociali e sportive. La recente esperienza con il Caffè Letterario di Lugo è la dimostrazione di questo impegno e della volontà di creare una rete per consolidare anche il senso di comunità.

La sede Universitaria è un risultato importantissimo, ma non è il traguardo. È una tappa di un percorso complesso che deve riportare attenzione su tutto sistema formativo, servono nuove risorse e nuovi spazi per dare dignità e sicurezza agli Istituti scolastici di tutti i livelli. Come Cna della Bassa Romagna ci siamo impegnati, in questi anni difficili, per attivare collaborazioni e progetti con il Polo Tecnico Professionale, in particolare con il professionale “Manfredi”, e con il Liceo. A breve presenteremo anche un format rinnovato di Cna Ravenna per la scuola per dare un servizio migliore agli studenti e alle imprese associate. Noi vorremmo partire dalle scuole elementari per trasferire il “sapere delle mani” dei nostri artigiani, nelle scuole medie per diffondere una positiva cultura del lavoro e dell’imprenditorialità, e alle superiori per conoscere le eccellenze imprenditoriali che risiedono in questo territorio e dare gli strumenti per scegliere il proprio futuro consapevolmente. Lavorare sulla formazione richiede tempi lunghi, ma le Amministrazioni Locali e Provinciali devono intervenire con urgenza per restituire sicurezza e decoro a tutti gli Istituti, è una emergenza che non può attendere.

Ci aspettiamo da Comuni e Unione della Bassa Romagna un forte impegno per valorizzare e sostenere il sistema imprenditoriale. Questa Unione vanta grandi eccellenze imprenditoriali e molte micro e piccole imprese di altissimo valore. Per noi è importante introdurre un progetto complessivo delle aree artigianali per definire criticità e necessità, valorizzare le aree verdi, creare piste ciclabili e servizi, mettere in sicurezza la viabilità per creare anche una nuova immagine e una rinnovata consapevolezza di queste aree, troppo spesso abbandonate.

La Cna ha sempre sostenuto la centralità del progetto “Unione Bassa Romagna”, crediamo quindi sia importante completare l’iter di conferimento di tutti i servizi partendo dai lavori pubblici. Questa Unione ha compiuto 15 anni nel 2023, mi auguro che dal prossimo anno possa ripartire con slancio un’idea matura di Unione, a nostro avviso non si può tornare indietro.

Come Presidente della Cna di Lugo non mi permetto di dare suggerimenti alla politica sulla scelta dei candidati. Io mi auguro solo che la politica riprenda sempre più interesse e centralità nella vita delle persone, e dei giovani soprattutto. La politica sta vivendo un periodo di generale disaffezione, ma l’impegno verso la Cosa Pubblica, la volontà di occuparsi della tua città o del tuo territorio è una cosa fondamentale. La Cna ha già individuato alcuni punti fondamentali e li sottoporremo a tutte le forze politiche che ci chiederanno un confronto, ci auguriamo una campagna elettorale leale e una tornata elettorale partecipata.

(Nicola D’Ettorre)