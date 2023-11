“A volte i pubblici amministratori hanno più voglia di fare polemica che di rimboccarsi le maniche. Dei 290 milioni di somma urgenza, ho erogato solamente poco più di 60,5 milioni, perché i Comuni devono fare il loro lavoro che è semplicissimo. Il mio vuole essere uno sprone: chiedete i rimborsi che ve li diamo. Dei 290 milioni di somma urgenza, ho erogato

solamente poco più di 60,5 milioni perché i Comuni devono completare le loro pratiche per i rimborsi che saranno elargiti”. Ecco il commento del commissario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo che era l’8 novembre in Emilia Romagna per un incontro e un sopralluogo sui territori colpiti dall’alluvione dello scorso maggio alla presenza di alcuni sindaci fra i quali Matteo Montanari (Medicina), Claudio Franceschi (Castel Guelfo), il vicesindaco metropolitano e sindaco di Imola Marco Panieri e l’assessore regionale alla Protezione Civile Irene Priolo.

Mentre le parole del commissario hanno provocato la reazione piuttosto irritata del sindaco di Ravenna Michele de Pascale che ha replicato: “I Comuni stanno seguendo pedissequamente tutte le procedure, a volte eccessivamente burocratiche, per ricevere le risorse necessarie. Per quel riguarda i rimborsi, come Provincia e Comune di Ravenna abbiamo fatto la richiesta e ricevuto l’anticipo. Altri Comuni chiederanno direttamente il saldo per non dover fare inspiegabilmente le procedure due volte, ma siamo davanti ad aspetti tecnici non di sostanza. Senza voler alimentare ulteriori polemiche, non riesco però proprio a capire come Figliuolo possa definire “semplicissimo” il lavoro del sindaco di un Comune alluvionato. Penso soprattutto a molti colleghi di piccoli Comuni di pianura o di collina”.

Più distensivo il commento del vicesindaco metropolitano Marco Panieri: “Ho ribadito al Commissario l’importanza della collaborazione in essere, evidenziando in particolare l’ultima ordinanza pubblicata, con importanti risorse per la messa in sicurezza della rete viaria, che comprende strade provinciali, comunali, infrastrutture pedonali e ciclabili. È stata anche occasione per “rimarcare quanto sia necessaria ora un’ordinanza per famiglie e imprese, in particolare quelle agricole e su questo il Commissario ha rassicurato che la struttura è al lavoro”. Altro elemento di attenzione che si è rimarcato è quello del “personale tecnico a supporto dei piccoli Comuni, delle Unioni e della Città metropolitana, per attuare in tempi rapidi gli atti prescritti dalle ordinanze – ha aggiunto Panieri – oltre alla possibilità evidenziata dal Commissario di poter utilizzare le stazioni appaltanti della struttura commissariale. L’unico punto sul quale mi sento di dissentire da Figliuolo è che non è certamente semplicissimo il lavoro dei sindaci dei Comuni colpiti dall’alluvione, in particolare quelli piccoli”.

Panieri infine ha ribadito come “la collaborazione istituzionale e operativa della Città metropolitana e dei Comuni è e sarà totale. Si sta facendo un percorso, sicuramente molto impegnativo, ma che porterà a valorizzare nuovamente i nostri territori. Ringraziamo ancora il Commissario e la sua struttura per questa collaborazione concreta e fattiva che sta portando buoni risultati”. Il vicesindaco ha chiuso specificando che “i sindaci della Città metropolitana non hanno alcuna intenzione di polemizzare, da maggio sono in prima linea, sul campo, senza riserve, per rispondere alle tantissime necessità emerse. Per questo, nel massimo rispetto dei ruoli, la proficua e continua collaborazione è fondamentale”.

Figliuolo si è poi diretto anche nel Comune di Medicina dove ha visionato, insieme ai tecnici regionali e della ditta esecutrice, i lavori di ripristino degli argini e le opere eseguite in somma urgenza. Finora gli investimenti nel territorio medicinese ammontato a circa 9 milioni di euro. Ha incontrato i residenti e le aziende agricole di via Gaiana e ha risposto alle loro domande, spiegando le misure appena pubblicate e i ristori messi a disposizione di famiglie e imprese. Nel capoluogo invece ha visitato alcune attività commerciali danneggiate dall’esondazione del Canale di Medicina. Le ultime ordinanze hanno assegnato a Medicina risorse significative per la sistemazione delle strade e dei ponti danneggiati dall’alluvione, tra cui il ponte del Massarolo. L’Amministrazione comunale conferma che continuerà a supportare le famiglie e aziende nell’accesso alle informazioni e nelle richieste dei fondi, come ha fatto in questi mesi. “La visita del Commissario dimostra l’importanza della collaborazione istituzionale con Regione e Comuni, fondamentale per la ricostruzione. Si conferma l’impegno a sostegno di famiglie e imprese affinché, nonostante le difficoltà di questi mesi, possano guardare al futuro con maggiore fiducia”, ha dichiarato il sindaco Matteo Montanari.