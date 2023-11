Il nostro giornale ha pubblicato un importante contributo dei prof Carlo Borzaga e Franco Prandi, dell’Università di Trento e presidente onorario di Euricse, il centro studi cooperativo, dedicato al tema del rapporto positivo che si può creare su questo tema con il mondo cooperativo che, per sua natura è sì privato ma esclude il lucro (sanità e cooperazione: quale futuro?).

Abbiamo deciso di sentire l’opinione del sindacato, e siamo partiti dalla Cgil con questa intervista a Gianni Monte che, nella segreteria della Camera de Lavoro Metropolitana coordina questo comparto.

Quali le posizioni della Cgil a fronte dei problemi del settore?

“Parto dal fatto che, in questo momento, il servizio nazionale è sotto attacco sia da parte del governo (e penso ai finanziamenti insufficienti per il settore, proprio ora che deve far fronte a nuovi bisogni dei cittadini) sia dalle grandi imprese capitalistiche (non a caso i fondi di investimento e, non solo loro, stanno investendo con forza nel settore sanitario e sulla farmaceutica, in maniera di gran lunga superiore a quel che fecero nel passato) mentre noi siamo ancora innamorati del progetto che aveva messo a disposizione delle aree più fragili della società il diritto di essere curati, e lo siamo ancora di più oggi perché stanno aumentando le diseguaglianze e i più deboli lo sono sempre di più.

Quindi per la Cgil è importante ridefinire il concetto di salute (e qui mi collego a quanto scritto da Carlo Borzaga) perché se ci occupiamo delle periferie sociali vale a dire di chi vive in condizione de grave difficoltà vuol dire, prima di tutto occuparsi di salute, di sanità.

E dobbiamo resistere all’attacco del settore privato che, quotidianamente cerca di occupare nuovi spazi come possiamo vedere dal fiume di spot pubblicitari per prodotti “sanitari” che quotidianamente Tv, radio e social ci propongono. E il messaggio è sempre lo stesso l’invito ai cittadini a curarsi da soli perché nelle farmacie (in numero crescente) ci sono le pillole per risolvere moltissimi problemi, abbiamo quindi questo assalto alla diligenza della salute ed è nostro compito difendere il fortino del servizio sanitario pubblico”.

Cosa vuol dire?

“Che dobbiamo garantire a tutti farmaci particolari e molto costosi (pensiamo a quelli per combattere i tumori) e come avviciniamo la sanità ai cittadini, come costruire le realtà territoriali.”

Nel documento di Carlo Borzaga si dice infatti che bisogna passare dal concetto di sanità a quello di salute, cioè intervenire su tutti quei fattori che determinano il nostro livello di benessere clinico.

“Sono molto d’accordo con questa affermazione e noi dobbiamo essere capaci di spiegare che si muore molto più di diabete che di malattie rare, che a Bologna l’aspettativa di vita tra chi vive in certe piazze e chi invece sui colli presenta una differenza di più di 10 anni (sono dati una ricerca che il Comune di Bologna ha recentemente divulgato); e allora quando parliamo di salute dobbiamo parlare di cosa mangiamo, del nostro stile di vita, del nostro lavoro, dell’aria che respiriamo e infine del perché è meglio fare prevenzione piuttosto che focalizzare la nostra attenzione principalmente sulla cura; dobbiamo fare il contrario di chi vorrebbe sempre più cura (mi riferisco ai colossi sella sanità privata e ad un governo che non finanzia adeguatamente il comparto).”

Quali sono i pilatri imprescindibili per la Cgil quando si discute di sanità?

“Al primo posto c’è la difesa del servizio sanitario pubblico e delle sue specificità (usivrsale e capace di garantire un diritto alla salute a prescindere dalle condizioni sociali). Come? Garantendo le risorse economiche indispensabile e creando nei territori l’incontro fra salute e cittadini (e quindi case di comunità, ospedali di comunità, sevizi domiciliari). Si tratta di un diritto costituzionale da salvaguardare con la massima determinazione, e nel miglior modo possibile.

Il secondo è dare attuazione /finalmente) alle grandi intuizioni che sono alla base del servizio sanitario nazionale, prima fra tutte la territorialità e quindi le case della salute e quanto ho già ricordato.

Le case della salute devono vedere la partecipazione attiva di tutti gli attori che operano per garantire il benessere individuale e collettivo. Ma sia ben chiaro che la programmazione del lavoro, la regia sia sempre saldamente nelle mani del pubblico che ha il compito di programmare e armonizzare ciò che gli attori sociali progettano.

Se si spezza questa architettura, la programmazione passerà direttamente nelle mani delle grandi case farmaceutiche (le Big Farma) e a quel punto i principi del sevizio sanitario nazionale vengono travolti dalle logiche di profitto.

Il terzo elemento che dobbiamo rilanciare è consapevolezza dell’intreccio fra condizione sociale e salute; ormai sappiamo che chi è più povero, ha un basso livello culturale, fa un lavoro usurante si ammala più facilmente e quindi non si tratta solo di curare dopo la malattia ma eliminare le causa che provocano la malattia.”

(m.z.)