Castel San Pietro Terme (Bo). Certamente una serata da ricordare per il ristorante Bandini di Castel San Pietro Terme, una sorta di battesimo del fuoco con la presenza al completo della giunta comunale guidata dal sindaco Fausto Tinti.

“Qualcuno mi ha detto che Castel San Pietro Terme è una sorta di castello circondato da mura e se un forestiero come me vuole entrare e proporre le proprie idee di cucina deve avere coraggio. Con una battuta allora potrei dire che la cena del 31, alla quale ha partecipato tutta la giunta comunale, è stata organizzata per conoscere il ‘re’ del castello – racconta lo chef Roberto Bandini -. Ma al di là delle battute si è trattato di un momento conviviale molto bello, durante il quale ho cercato di presentare quella che è la mia idea concettuale. A cominciare dal voler valorizzare il luogo nel quale ho aperto il ristorante. La cucina è uno dei mezzi per far conoscere e promuovere la città, per catalizzare turismo. Nello stesso tempo però la stessa attenzione la voglio rivolgere ai castellani, riservando loro quelle coccole che un po’ mancano all’interno delle mura. Un’offerta che sia in grado di differenziarsi e sia calata in maniera personalizzata sul cliente”, spiega così lo chef Roberto Bandini la genesi di questa serata.

“Ci piaceva, come Giunta, dare il benvenuto sul nostro territorio a questa nuova attività – aggiunge il sindaco Fausto Tinti -. Castel San Pietro Terme è nota, oltre per le sue bellezze architettoniche e naturalistiche, anche per la sua filosofia dell’accoglienza e del buon vivere. L’ottimo menu propostoci dallo chef Roberto Bandini ha in qualche modo sottolineato questo nostro spirito: il desiderio di crescere e aprirci al nuovo, restando ben radicati nella nostra storica tradizione”.

Lo chef Bandini e la sua filosofia

Roberto Bandini, il titolare del ristorante omonimo aperto a Castel San Pietro Terme, in via Cavour 37, lo scorso 1 settembre, è nativo di Forlimpopoli, la terra del grande Artusi.

Chi entra nel suo locale incontrerà una “cucina romantica perché stimola quelli che sono i nostri ricordi primordiali, quei gesti, quei sapori di quando eravamo piccoli. Il mio obiettivo è di portare avanti nel tempo la nostra identità, di essere un po’ il promotore di questo aspetto importante legato alle nostre tradizioni, alle nostre origini. Il mio motto si rifà a questi aspetti: il ricordo del passato, i piedi nel presente e lo sguardo nel futuro”, racconta Bandini.

Non a caso, fin dall’infanzia vissuta a Galeata, nell’Appennino tosco romagnolo, vicino alle Foreste Casentinesi, chef Bandini ha individuato la sua strada. E questo grazie a tanti riferimenti famigliari.

Ma per arrivare all’oggi, Bandini ha percorso molta strada. Da quando aveva 14 anni ha cominciato a bussare alle porte di ristoranti, trattorie, agriturismi. Alternava scuola e formazione sul campo. Ha incontrato chef conosciuti e non. Ha fatto una breve ma intensa esperienza a Los Angeles nel locale dello Chef Nicola Mastronardi. E da tutti coloro che ha incontrato sulla sua strada “ho imparato qualcosa, non ultima la vera cultura dell’intrattenimento fatto di coccole, sorrisi, e buon cibo, dove si vive in un modo Slow e l’accoglienza diventa un crocevia tra la formalità e l’informalita. Così la semplicità diventa un bene di lusso”.

Prima di approdare a Castel San Pietro bisogna segnalare anche l’esperienza on the road con un Food Truck. Uno chef a domicilio con una proposta dedicata, cercando di cucire un abito su misura al committente.

A Imola ha poi conosciuto la sua compagna, e oggi anche socia, Laura, con la quale dall’1 settembre ha avviato questa nuova esperienza a Castel San Pietro Terme. “I miei piatti racchiudono in sé i ricordi gustativi di quando ero bambino e la costante ricerca di nuovi abbinamenti e sapori delle cucine di tutto il mondo – spiega Bandini. Nell’intreccio dei sapori e nelle sinfonie dei profumi, ho trovato la mia cucina. Ogni piatto è un racconto sensoriale, un viaggio di scoperta che unisce il passato con il presente e apre le porte verso un futuro fatto di ricerca e innovazione. Nell’elaborazione seguo un approccio unico e armonioso alla preparazione del cibo, basato sul concetto di cucina simbiotica, un qualcosa che va oltre la semplice preparazione di piatti ed esplora l’interconnessione profonda tra il cibo, il corpo e la natura”.

Entrare al Ristorante Bandini significa aver voglia di prendersi cura di sé, in un posto giusto che ti asseconda nella tua voglia di convivialità. Una sorta di intrattenimento gastronomico proprio perché vuole dettare dei tempi giusti dello stare a tavola. “Abbiamo deciso di privilegiare le degustazioni per dare la possibilità di gustare cose diverse. Uno può scegliere tra varie proposte oppure lasciarsi guidare dalle nostre scelte”.