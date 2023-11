Spett. redazione,

in una recente Conferenza territoriale Socio Sanitaria, il dr. Rossi ha presentato il nuovo piano di “Riordino delle risposte alle urgenze territoriali”. Ha informato che in pronto soccorso oltre 27.000 accessi all’anno, il 58% del totale, sono rappresentati da codici bianchi e verdi (B/V), quindi sono inappropriati e di competenza territoriale e non ospedaliera.

I motivi per cui le persone affette da patologie senza carattere di urgenza si recano in PS autonomamente, spesso senza avere contattato il proprio medico di Medicina generale, sono vari ma si possono riassumere nel fatto che in presenza di sintomi il PS da delle garanzie al paziente di potere essere visitato e sottoposto ad accertamenti che per via ordinaria hanno delle tempistiche elevate per le lunghe liste di attesa. E’ evidente che per il sovraffollamento che ne consegue occorre aspettare diverse ore in caso di assegnazione di un codice B/V.

I tentativi fatti fino ad oggi per ridurre i codici B/V in PS mediante la creazione in via Caterina Sforza, della Continuità assistenziale (CA) diurna (H12-17) gestita dai Mmg e prefestiva festiva e notturna (PFN) gestita dai medici ex Guardia medica non si sono rivelati efficaci, sottolinea il dr. Rossi.

Nella sede attuale della CA non sono presenti strumenti di diagnostica (Ecg, Ecografia, Rx, Laboratorio) e la Asl stessa ammette che il servizio di CA non fornisce risposte esaustive e non suscita soddisfazione ai pazienti.

Per dare una risposta più organica ed efficace al problema è stato creato un nuovo modello organizzativo.

Cau e Nea

Il Centro di assistenza alle urgenze (Cau) è la risposta che la Regione ha indicato per ridurre gli accessi impropri al PS. Si inserisce all’interno della riforma del sistema dell’Emergenza-Urgenza regionale in cui grande rilievo acquista l’istituzione del Numero telefonico europeo armonizzato (Nea): 116117 dedicato alle chiamate per le cure mediche non urgenti. Questo numero è lo stesso in tutti i paesi della Comunità Europea.

Quindi il cittadino con un problema a carattere di urgenza minore non deve andare in PS ma dovrà telefonare al 116117 dove un operatore non sanitario risponde.

Primo punto critico: come fa il paziente a capire se il suo problema ha le caratteristiche di urgenza minore? Un dolore addominale può essere dovuto a molteplici cause, dalle più banali alle drammatiche.

Secondo punto critico: la risposta alla telefonata del paziente con dolore addominale è affidata non a un sanitario con esperienza in grado di fare un primo orientamento diagnostico ma a un operatore tecnico, non sanitario, che si serve di un sistema informatico con un algoritmo dedicato che lo guida nella scelta della risposta e del servizio a cui indirizzare il paziente, con i possibili rischi di errore.

Il paziente può essere così indirizzato al Cau che a Imola è stato deciso sarà ubicato in via Caterina Sforza nella sede attuale della Continuità assistenziale al padiglione 15.

L’ubicazione del Cau a Imola

Il DRG 7/23 a pag. 62 punto 2 recita: “è comunque opportuno, dove possibile, valutare la presenza di un Cau in prossimità di un Dea di I e II livello”, che vuole dire adiacente a un PS.

Nel Cau gli infermieri sono dipendenti Asl mentre i medici sono quelli inseriti nella CA oppure sono dei MMG che aderiscono volontariamente al servizio.

In genere si tratta di medici giovani, specializzandi che devono ancora scegliere la strada professionale definitiva. Quindi è probabile che avvenga un turnover di professionisti che non riusciranno a formarsi nell’utilizzo delle apparecchiature che sono previste essere presenti: Ecg, Ecografia, Spirometria ecc. senza valutare i risvolti medico-legali legati al loro uso.

In definitiva il Cau ubicato in via Caterina Sforza al pad. 15 rischia di rimanere un semplice ambulatorio di CA aperto dalle 8 alle 20 senza migliorare la qualità del servizio. Il rischio reale è che i cittadini continueranno ad andare in PS e verrà meno lo scopo di decongestionare il PS dai codici B/V

Localizzare il Cau nel contesto dell’ospedale Nuovo, come per esempio è stato fatto a Ravenna, cambierebbe la prospettiva sia per il paziente che sarebbe rassicurato dalla contiguità del PS e sia per i medici Cau che per urgenze complesse potranno contare sui colleghi e sugli strumenti diagnostici dell’adiacente PS.

Consideriamo la scelta della Asl poco lungimirante per la città di Imola e destinata a non ottenere i risultati che questa nuova organizzazione delle urgenze minori territoriali si prefigge.

Invitiamo il sindaco e la direzione Asl a ripensare il progetto per renderlo realmente utile alla popolazione.

(Associazione Noi Imola)