Imola. C’erano una trentina abbondante di persone l’11 novembre in piazza Matteotti per il debutto dell’iniziativa “Cessate il fuoco a Gaza” del Collettivo informale “Cessate il fuoco” in città. Lo striscione “Diserta” e la bandiera della pace con la scritta “Non violenza”, oltre ad alcuni cartelli come “Resistere/Esistere”, davano l’idea della volontà di fermare la guerra che sta diventando devastante. E’ vero che l’ultimo atto di un conflitto che dura da troppo tempo è stato innescato il 7 ottobre dal duro attacco di Hamas a Israele, ma per i manifestanti è altrettanto vero che Israele ha poi replicato con una risposta come minimo “molto sproporzionata senza alcuna distinzione fra i terroristi e la popolazione civile che vive in quella martoriata striscia di terra qual è Gaza dove stanno morendo migliaia di bambini, giovani e donne”.

Una signora ha letto una “lettera a un bambino di Gaza” dove si scriveva: “Il tuo quartiere è diventato un cimitero” e altri pezzi di articoli che sottolineavano come “a Gaza si muore più che in ogni altro luogo del mondo”, “Gaza sta diventando un mattatoio”.

Per i manifestanti “C’è una strada possibile: il cessate il fuoco immediato e incondizionato, per la fine di qualsiasi azione contro i civili da chiunque commessa, per corridoi umanitari e zone sicure a Gaza, per il rilascio degli ostaggi, per il rispetto del diritto internazionale umanitario e per la ripresa di un negoziato che porti alla fine dell’occupazione (condannata dall’Onu) di territori palestinesi occupati, per la costruzione di una pace giusta, nel pieno riconoscimento degli uguali diritti di palestinesi e israeliani alla terra, alla vita, alla democrazia, alla libertà”.

Prossimi appuntamenti lo sciopero generale dei sindacati di base del 17 novembre che mette al primo punto il “Cessate il fuoco” e in piazza Matteotti sabato prossimo, 18 novembre.