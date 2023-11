L’Emilia-Romagna è la prima Regione in Italia ad avere una legge per la promozione dei distretti del biologico. Lo dico con particolare orgoglio: nella seduta di fine settembre l’Assemblea legislativa regionale ha approvato infatti la mia proposta di legge. Alla soddisfazione per la legge, si aggiunge quella per il voto all’unanimità.

Il voto è stato il risultato finale di un lungo percorso di condivisione e coinvolgimento dei territori e dei comitati promotori dei distretti del biologico, con l’obiettivo di trovare una formulazione e dei criteri per il riconoscimento che fossero veramente a supporto della formazione dei distretti bio e della diffusione della cultura del biologico.

Per distretti bio si intendono le comunità territoriali che associano gli agricoltori che adottano il metodo di coltivazione biologico che non fa uso di pesticidi, erbicidi e fertilizzanti di sintesi chimica, o che sono in conversione dal metodo convenzionale a quello bio; allevatori che nutrono i propri animali con mangimi e foraggio non trattati chimicamente e nel massimo rispetto del benessere animale; trasformatori e rivenditori dei prodotti bio; agriturismi. Possono inoltre aderirvi comuni e scuole, creando così una sinergia utile, ad esempio, alla diffusione delle mense scolastiche bio e all’educazione alimentare fondata sulla cultura del cibo sano per l’ambiente e per il consumatore. Non da ultimo, possono entrare a farne parte centri di ricerca e Università, perché l’agricoltura, la zootecnia e l’industria di trasformazione bio implicano approcci complessi e altamente specializzati. I distretti bio possono fungere da volano per la diffusione della cultura del metodo biologico, per la tutela della biodiversità e della fertilità del suolo, e per un diretto rapporto tra produttori e consumatori.

I finanziamenti previsti dalla legge per il triennio 24/26 sono 50mila euro sul 2023, e 100mila euro per il 2024 e altrettanti per il 2025. Pochi, in verità. Ma sono già stati annunciati incrementi sul prossimo anno.

Le risorse serviranno a finanziare analisi, studi e ricerche di mercato e di settore; azioni divulgative, informative e di educazione alimentare; l’organizzazione e la partecipazione a corsi, mostre, fiere, mercatini; la diffusione di linee-guida e conoscenze scientifiche; la pubblicazione di cataloghi e la realizzazione di prodotti multimediali per far conoscere i distretti; contributi ad aziende di piccole dimensioni per la copertura dei costi di certificazione biologica. È anche prevista l’istituzione di un Osservatorio regionale con il compito di monitorare l’attuazione dei risultati previsti ed eventuali criticità riscontrate.

Non nascondo una personale soddisfazione per il coronamento di un lungo lavoro su un tema fondante per i Verdi e il movimento ambientalista, ma ora guardiamo avanti: ai nuovi traguardi della sua applicazione concreta. L’obiettivo della legge è creare sinergie tra agricoltori, allevatori, trasformatori, comuni, scuole, cittadini, enti di ricerca e associazioni per diffondere la cultura del biologico, i principi dell’agro-ecologia, e favorire un modello agro-economico ambientalmente sostenibile e compatibile con la tutela della biodiversità e la produzione di cibo sano, senza fare ricorso all’impiego di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica. L’adesione degli enti locali e delle scuole ai distretti bio che si formeranno farà da volano alla diffusione del cibo bio nelle mense scolastiche e permetterà di veicolare i principi ecologici tra le giovani generazioni.

Al momento i distretti già formati o in formazione che intendono farsi riconoscere dalla legge sono otto su tutto il territorio regionale. Anche la Romagna è protagonista: tra i distretti ai nastri di partenza ci sono il distretto biologico della Romagna estense e il distretto biologico del Comune di Cesena, oltre a quello di Santa Sofia, già riconosciuto con la legge dei Distretti del cibo.

Gli altri sono sull’Appennino piacentino-parmense, nella provincia di Parma, a Reggio Emilia e provincia, nelle Alte Valli del Panaro, nell’Appenino Bolognese.

Il biologico in Emilia-Romagna ha già numeri importanti anche se siamo ancora distanti dagli obiettivi europei (25% di superfice agricola utile bio sul totale al 2030): secondo l’ultimo rapporto redatto dalla Regione, ci sono 7.330 imprese attive (+ 5,85% rispetto al 2021). Un dato che a livello nazionale la mette al quinto posto tra le regioni per numero di imprese che producono o trasformano o commercializzano prodotti biologici. Mentre come superficie coltivata col metodo biologico, la regione ha raggiunto il 19% sulla Sau totale (superficie agricola utile), dato che la pone al sesto posto dopo Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Basilicata.

La nuova legge è uno strumento in più per far crescere la cultura del biologico in Emilia-Romagna: in questa corsa ad aumentare la superficie agricola coltivata senza impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e pesticidi c’è un fattore politico che va evidenziato: in Italia il bio, al pari della legislazione di tutela dell’ambiente, è cresciuto negli anni su impulso dell’Europa. Ora però viviamo la grande incertezza che alle prossime elezioni europee prevalgano le destre populiste, notoriamente negazioniste del riscaldamento globale e peggio che tiepide rispetto a promuovere leggi di tutela ambientale. C’è quindi il rischio concreto di fare passi indietro. Dopo le regionali in Germania che hanno visto l’affermazione del partito di estrema destra Alternative fur Deutschland, il prossimo test lo vedremo in Olanda, alle elezioni del 22 novembre: in quel Paese sta crescendo un forte movimento populista contro la transizione ecologica, di cui fanno parte molti agricoltori.

(Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vicepresidente dell’Assemblea legislativa Emilia-Romagna)