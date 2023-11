Imola. Il presidente del Nuovo Circondario Imolese, Marco Panieri e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil territoriali e dei pensionati Spi Cgil – Fnp Cisl – Uilp Uil hanno firmato l’Accordo quadro sui punti qualificanti dei bilanci di previsione 2024/26 del Nuovo Circondario Imolese e dei 10 Comuni afferenti allo stesso.

E’ la prima volta che viene firmato un Accordo quadro a livello territoriale fra il Circondario, i dieci sindaci e le organizzazioni sindacali del territorio. Si tratta di una novità per il territorio circondariale che, in vista dell’approvazione dei bilanci di previsione 2024/26 del Circondario e dei 10 Comuni che lo compongono, hanno voluto raccogliere in un documento quadro le sfide e le priorità di intervento per il territorio.

Ritenendo la concertazione un approccio fondamentale per affrontare i temi del governo locale e l’ambito del Nuovo Circondario come qualificante per poter definire delle priorità comuni da perseguire nell’ambito della redazione dei bilanci pluriennali degli Enti, il presente Accordo intende fornire una “cornice” unitaria all’azione dei 10 Comuni del Nuovo Circondario Imolese.

In un contesto difficile, caratterizzato da una Legge di Bilancio del Governo che, nel testo inviato alle Camere, prevede tagli significativi agli Enti locali (Regioni e Comuni), l’Accordo firmato ribadisce la necessità di considerare gli Enti locali come una risorsa su cui investire, auspicando che venga previsto nella Legge di Bilancio un aumento dei trasferimenti per gli stessi.

Le principali priorità

– la ricostruzione ed il sostegno alla popolazione colpita dagli eventi alluvionali e franosi di Maggio 2023, attraverso l’avvio celere degli interventi legati alla sistemazione delle strade, dei corsi fluviali e la riduzione del rischio franoso (che rappresentano le due maggiori cause dell’impossibilità per i residenti di tornare nelle loro abitazioni e della riduzione dell’attrattività economica per le imprese del territorio) e attraverso l’impegno del Nuovo Circondario Imolese a supportare i piccoli Comuni nell’espletamento delle pratiche relative agli eventi alluvionali e franosi, confidando anche nell’assegnazione rapida delle risorse aggiuntive di personale previste dalla LEGGE 9 ottobre 2023, n. 136.

– il sostegno alle politiche di welfare, per le quali si prevede impegno a garantire la qualità dei servizi residenziali, centri diurni e domiciliari accreditati e a potenziare a livello circondariale l’assistenza domiciliare agli anziani e disabili anche grazie all’incremento da parte della Regione Emilia-Romagna delle risorse del fondo non autosufficienza. Inoltre, si prevede di proseguire nella gestione del progetto SAI volto all’accoglienza dei migranti, nel sostegno alle politiche abitative attraverso la previsione di specifiche risorse per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento degli affitti e ad investire, anche grazie ai fondi PNRR, sulla creazione di nuovi alloggi per l’emergenza abitativa e sulla riqualificazione del patrimonio abitativo ERP, oltre all’impegno nel promuovere nel corso del 2024 il progetto “Patto per la casa”, deliberato dalla Regione nell’ottobre 2022, inteso a mettere in circolo gli immobili vuoti da attuare e promuovere. Previsto infine il rafforzamento delle azioni per promuovere le pari opportunità, anche specificamente rivolte a migliorare la qualità del lavoro femminile e un impegno specifico sul versante delle politiche sanitarie che, a partire dal riconoscimento dell’importanza della sanità pubblica (e del personale impiegato), vedranno nel 2024 lo sviluppo delle Case di Comunità, la riforma dei servizi di accesso e lo sviluppo dell’assistenza di prossimità sui cui le parti hanno condiviso di rafforzare i momenti di confronto e di monitoraggio.

– la salvaguardia dei servizi per l’infanzia, l’istruzione ed il diritto allo studio per i quali, oltre ad un impegno a rispondere ai bisogni delle famiglie relativamente ai servizi 0/6 anni (sia attraverso l’impegno a rispondere alle domande di accesso agli Asili Nido d’infanzia riducendo le eventuali liste di attesa, sia attraverso il mantenimento dei servizi scolastici con la salvaguardia del livello raggiunto dalle gestioni pubbliche), nel 2024 grazie alle risorse ATUSS (finanziamenti europei) si prevede di avviare un importante percorso di analisi e confronto con tutti gli stakeholders locali, regionali e nazionali per identificare best practises e modelli di intervento sull’assistenza agli alunni disabili sia nei percorsi scolastici ma anche in riferimento alle attività extra scolastiche e all’ingresso nella vita adulta.

– sul lavoro e gli investimenti, oltre a sostenere la centralità del territorio imolese per lo sviluppo e l’attrazione di nuovi investimenti produttivi, viene riconosciuta la strategicità della scelta di dotarsi di una pianificazione unica di livello circondariale (attraverso l’iter in corso sul PUG circondariale che prevedrà nel 2024 l’adozione e l’approvazione) e la necessità di proseguire nell’attuazione di investimenti pubblici (come motore di sviluppo economico e di buona occupazione) negli ambiti della ricostruzione post emergenza alluvione e frane, degli investimenti PNRR ottenuti dalle amministrazioni (che riguardano ambiti quali progetti di rigenerazione urbana, l’edilizia scolastica, la messa in sicurezza del territorio, piste ciclabili e impiantistica sportiva), dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici e della mobilità sostenibile per contribuire ad attuare il PAESC e a ridurre le emissioni di CO2. Su questo tema le parti hanno condiviso anche la necessità di tenere alta l’attenzione e l’impegno nel contrasto alle infiltrazioni criminali sul territorio.

Il documento contiene infine due punti particolarmente attuali quali la trasformazione digitale e le politiche della sicurezza. Sul primo versante viene rimarcato l’impegno del Nuovo Circondario e dei Comuni nella realizzazione degli investimenti Pnr legati alla digitalizzazione della PA con cui verranno incrementati i servizi online per i cittadini e le imprese, ma anche per ridurre i divari digitali con la creazione dei Punti di facilitazione digitale sul territorio che promuoveranno attività e corsi rivolti alle categorie più fragili della cittadinanza. Sul secondo versante, le parti hanno condiviso di investire sulle politiche legate alla sicurezza, con investimenti sulla video-sorveglianza, sul contrasto al gioco di azzardo e sulla diffusione di una cultura della prevenzione e della gestione delle emergenze legate al maltempo che purtroppo sempre più stanno caratterizzando il territorio.