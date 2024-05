Imola. L’Aepi Industrie è un’azienda che si occupa di automazione industriale da 55 anni e che mette al primo posto la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e delle proprie lavoratrici, attualmente 130 persone.

“La nostra azienda ha adottato un modello organizzativo e di gestione ai sensi del dlgs 231/01, che prevede un vero e proprio codice etico ed un conseguente sistema di procedure per la valutazione, la gestione, la prevenzione del rischio, volte alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici – spiega Ivana Topi, responsabile delle risorse umane di Aepi – Siamo sempre stati particolarmente attivi nell’aderire ai progetti che ci vengono proposti dalla comunità in cui siamo radicati, dall’orientamento nelle scuole ai progetti volti alla salute e benessere. Per questo crediamo nel progetto “luoghi di lavoro che promuovono salute”, che ci dà l’opportunità, grazie al supporto dell’Azienda sanitaria, di rafforzare ulteriormente questi programmi di informazione e di azione interna per il nostro gruppo di lavoro”.

Prima di tutto Aepi ha condiviso con il personale il progetto del Piano per la Prevenzione regionale attraverso i propri consolidati strumenti di comunicazione interna, la mail aziendale individuale dei dipendenti e la piattaforma intranet, in accordo con il medico competente aziendale. “Crediamo che condividere il progetto con tutti i nostri collaboratori sia fondamentale perché non si possono calare dall’alto notizie, consigli ed iniziative senza che i destinatari siano consapevoli del loro protagonismo – continua Topi – Non ci si limita a trasmettere le informazioni e le iniziative promosse dall’Azienda sanitaria, che comunque selezioniamo e trasmettiamo con frequente periodicità e che sono raccolte nell’apposita bacheca intranet (screening per la diagnosi precoce, campagne di educazione alla salute, prevenzione cardiovascolare, etc.), ma ci apriamo anche alle iniziative di Associazioni di volontariato o di privati del territorio, dal “fiocco rosa Lilt” al mese della prevenzione del melanoma, perché crediamo che le risorse siano tante e sia importante conoscerle ed integrarle”.

E oltre alla divulgazione delle opportunità per la prevenzione e per il benessere, l’Azienda ha avviato delle “buone prassi” interne. Dalle colonnine per l’erogazione di d’acqua filtrata, all’attenzione all’offerta di snack il più possibile salutari nelle macchinette interne, all’installazione di 2 defibrillatori, con relativa organizzazione di corso di formazione di rianimazione cardiopolmonare per 15 persone, a cui seguirà l’iscrizione alla mappa dei DAE e l’inserimento del sito nell’app DAE RespondER. “Abbiamo anche avviato un’iniziativa sui 40 videoterminalisti dell’Azienda, a cui è stato somministrato un questionario per comprendere i bisogni di salute percepiti, sulla base del quale abbiamo messo a disposizione di chi lo richiede il tappetino per il mouse con poggiapolsi ed il poggiapiedi da scrivania ergonomico e regolabile ed organizzato un incontro con una personal trainer specializzata che ha illustrato esercizi di ginnastica ed equilibrio posturale, rilasciandoci poi un tutorial che permette di continuare a svolgere questa attività autonomamente – spiega Ivana Topi – Un’iniziativa molto bella, sia per la concreta utilità di quanto appreso che per il clima positivo che si è sviluppato nel gruppo e che riteniamo sia esso stesso un elemento fondamentale di benessere. Il prossimo step sarà di estendere l’iniziativa agli operatori della produzione, che certamente non sono esenti da possibili problemi posturali”.

Non mancano poi le convenzioni aziendali dedicate ai dipendenti con centri sportivi, paddle, piscine, palestre, centri termali ed altre aziende wellness del territorio, ma anche con centri culturali e ricreativi di vario genere. “Di recente abbiamo organizzato il primo torneo di paddle aziendale, un momento di sport e di grande divertimento – sottolinea la responsabile – Mentre nel 2023 è stata proposta una seduta individuale con personal trainer di 30 minuti ed un percorso individuale di un mese, on line, con un personal coach che ha fornito consigli personalizzati su attività fisica, nutrizione salutare e in generale wellness”.

Non ultimo, Aepi Industrie ha ottenuto la Certificazione di Genere ed è all’avanguardia sul Welfare Aziendale, tanto da aver ricevuto per quattro anni consecutivi, dal 2018 al 2022, il “Welfare Index PMI il rating di Welfare Champion assegnato alle imprese con un sistema di welfare aziendale caratterizzato da un livello di iniziativa molto rilevante per ampiezza ed intensità, capacità gestionali, impegno economico-organizzativo elevati (proattività, orientamento all’innovazione sociale, sistematico coinvolgimento dei lavoratori) e impatti sociali significativi sulla comunità interna ed esterna all’impresa.

“Crediamo che sia molto importante valorizzare le aziende del territorio che hanno aderito al piano programma luoghi di lavoro che promuovono salute – conclude la referente Ausl del progetto Francesca Longhi – perché è scientificamente provato che i sani stili di vita, e quindi la salute, hanno nei luoghi di lavoro uno snodo importante. Per questo l’alleanza con le Aziende del territorio è di grande importanza per la mission della prevenzione”