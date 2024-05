Sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, si vota in tutta Italia per il rinnovo del Parlamento europeo. Contemporaneamente, negli stessi giorni e nelle stesse ore, si vota per le elezioni amministrative oltre tremila Comuni italiani. Otto sono nel circondario imolese: Castel San Pietro, Medicina, Castel Guelfo, Dozza, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice. Possono votare coloro che hanno compiuto i 18 anni, che si recano ai seggi con un documento di identità e con la tessera elettorale.

Abbiamo inviato a tutti i candidati sindaci tre domande per illustrare agli elettori il loro programma e le iniziative che intenderanno mettere in campo qualora fossero eletti.

Comune di Dozza

Nome della lista: Progetto Dozza

Progetto Dozza è un movimento civico, apartitico e trasversale. Un movimento che fonda il suo agire sulle persone e sulle idee senza assecondare alcun interesse di partito.

Candidato sindaco: Luca Albertazzi (sindaco uscente)

Biografia

Sono Luca Albertazzi, ho 38 anni. Sono sposato con Leonora e abbiamo due figli, Alessandro e Floriano, di 5 e 2 anni. La mia famiglia vive a Toscanella dal 1987. Sono laureato in Fisica Applicata e in Ingegneria dell’Automazione. In passato ho avuto esperienze lavorative nel settore dei trasporti e dell’insegnamento. Sono dinamico e appassionato della vita. Mi piace interagire con le persone, instaurando relazioni forti e di fiducia. Con questo approccio mi sono impegnato in molteplici attività culturali, associative e sportive. Il primo incontro con la politica mi ha consentito di approfondire la conoscenza della mia comunità e, al contempo, mi ha fatto capire che l’impostazione classica, ideologica, non è auspicabile per costruire un domani migliore. Da questa consapevolezza è nata l’esperienza civica di Progetto Dozza. Ho dedicato larga fetta della mia vita allo sviluppo di questo progetto. Vorrei proseguire il lavoro che ha migliorato sensibilmente la qualità di vita dei dozzesi e che consentirà ai miei figli di poter contare su più opportunità di quelle che abbiamo avuto in passato. Abbiamo ancora tanto da fare. La nostra comunità è ricca di competenze e potenzialità ancora inespresse. Insieme alla mia squadra – determinata, competente e coesa – voglio continuare a farle emergere.

Le risposte

Quali sono i tre punti che caratterizzano la sua campagna elettorale?

Partecipazione, concretezza, affidabilità. Siamo riusciti a coinvolgere tante persone, professionisti, volontari, giovani e meno giovani nella realizzazione di un programma credibile e coerente. Ogni proposta si innesta nel percorso di cambiamento che abbiamo avviato negli scorsi anni e che consentirà di realizzare ulteriori miglioramenti. Inoltre la nostra squadra, coesa e determinata, si è arricchita di entusiasmo e capacità che contribuiranno a rendere l’Amministrazione sempre più al passo con i tempi. Devo però fare una considerazione. Siamo molto rattristati da una campagna elettorale svilita nei toni, nei contenuti e negli stili. In questi anni tantissime persone sono state coinvolte nelle attività pubbliche, nell’ordinario quanto nelle fasi critiche ed emergenziali. Le porte sono sempre state aperte, per tutti. Purtroppo le iniziative realizzate con tanto impegno da molte persone, volontari e amministratori, non vengono riconosciute dai nostri oppositori. Oppositori che, nella stragrande maggioranza dei casi, non si sono mai visti e non hanno mai mosso un dito negli anni scorsi. Ma sono abilissimi ad alzare i toni con l’avvicinarsi delle elezioni. Ogni iniziativa realizzata o proposta è resa oggetto di una continua polemica distruttiva. Le strumentalizzazioni politiche e le critiche la fanno da padrone e non lasciano spazio a quel sano confronto tra idee che farebbe bene alla campagna elettorale e alla comunità. A cosa serve tutto questo? E’ difficile da spiegare a chi si avvicina per la prima volta alla politica, alle persone capaci o ai più giovani che vorrebbero fornire un contributo.

Se sarà eletto sindaco, quali saranno le prime cose da fare nei primi 100 giorni di mandato?

Il percorso di cambiamento che abbiamo avviato negli anni scorsi è in continuo divenire. Stiamo chiudendo gli accordi per la realizzazione delle opere di adduzione al casello autostradale (la cui apertura è prevista per il 2028). Parallelamente stiamo definendo con la struttura commissariale gli interventi di messa in sicurezza e ripristino del territorio. Oltre 6 milioni di Euro che serviranno a ripristinare i fronti di frana che tutt’ora interessano l’area collinare e non solo. Nei prossimi mesi la proposta sportiva, sociale e culturale del nostro Comune vedrà un incremento senza precedenti. Verranno inaugurati l’ex bocciodromo comunale e la nuova area sportiva all’aperto di Via Nenni. Stiamo già lavorando ai progetti di gestione dei nuovi impianti. Il nostro Comune non ha mai potuto vantare strutture di questo genere che potranno ospitare eventi ed attività, anche inedite, in sicurezza e rivolte ad un gran numero di persone. Inoltre ci opporremo, con serietà e competenza, alla realizzazione dello stabilimento proposto dalla Cfg Ambiente presso l’area Ex Martelli. Rappresenteremo, come già successo, nei tempi e nei modi previsti dalla Legge la nostra contrarietà alla Regione, ente titolare del procedimento autorizzativo.

Tre buoni motivi per votarla e almeno uno per non votare il suoi avversari.

A Dozza siamo riusciti a creare un contesto politico innovativo e unico. Abbiamo messo da parte l’ideologia e le bieche logiche partitiche per dedicarci, come cittadini, esclusivamente al bene della nostra comunità. I risultati ottenuti sono evidenti, sotto gli occhi di tutti. Tutti i settori della pubblica amministrazione locale sono stati migliorati. Dall’ottimizzazione della spesa pubblica al rilancio degli investimenti, dalle opere pubbliche al volontariato passando per le politiche turistico-culturali. Dozza ha acquisito, a livello nazionale, quel prestigio che merita. Certificato da una serie di riconoscimenti importanti che dimostrano la qualità del lavoro svolto. Tutto questo deve continuare. Collaborando insieme, tra cittadini volenterosi, possiamo ambire ad ulteriori miglioramenti. Lo auspico per il mio paese e per i miei figli. I nostri avversari rappresentano un oggettivo ritorno al passato. Persone eterogenee, che perseguono esclusivamente interessi di partito. Inoltre la regia politica è delegata a dirigenti di partito imolesi. Abbiamo già vissuto situazioni di questo genere nei decenni scorsi. Dozza non merita questo: dobbiamo costruire il futuro, non possiamo permetterci di tornare ad un passato misero di soddisfazioni e fondato sull’ideologia.

I candidati della lista

Rita Passerini: nata l’8 ottobre 1973. Laureata in Economia e Commercio. Impiegata in ambito amministrativo fiscale. Attiva nell’associazionismo locale.

Stefano Bietoli: nato il 5 novembre 2003. Perito industriale specializzato in automazione. Progettista elettrotecnico. Musicista e cantante.

Elena Camaggi: nata il 6 luglio 1963. Parrucchiera.

Mattia Cillani: nato il 19 giugno 1996. Laureato in lingue e letterature moderne. Master in global marketing e comunicazione. Rappresentante vendite.

Barbara Boninsegna; nata il 24 giugno 1974. Laureata in ingegneria edile. Funzionario pubblico.

Davide Strazzari: nato il 23 novembre 1970. Metalmeccanico. Assessore uscente di Progetto Dozza.

Serena Malavolti: nata il 25 aprile 1976. Diplomata. Customer Service Specialist. Attiva nell’associazionismo locale. Poetessa.

Loris Salmi: nato l’1 febbraio 1979. Diplomato. Operaio metalmeccanico. Capogruppo uscente di Progetto Dozza.

Lorella Cavini: nata il 22 maggio 1964. Neopensionata, ex commerciante di Toscanella.

Agnese Campione: nata il 3 marzo 1970. Laureata in Scienze Politiche. Redattrice free lance, pubblicazioni giuridiche, economiche e scientifiche. Consigliere comunale uscente di Progetto Dozza.

Fabio Gandini: nato il 4 ottobre 1948. Pensionato. Attivo nell’associazionismo locale.

Barbara Pezzi: nata il 18 luglio 1968. Laureata in economia e commercio. Imprenditrice commerciale. Assessore uscente di Progetto Dozza.

****

Nome della lista: Cambiamento

La lista è sostenuta da Dozza Attiva, Pd, M5s, Verdi, SI, Azione, Italia Viva. Una coalizione larga che vede unite forze progressiste e riformiste del territorio che hanno saputo mettersi assieme per il bene della nostra comunità.

Candidato sindaco: Luca Mainieri

Biografia

Nato a Milano il 9 maggio 1968. Coniugato, con 2 figli. Iscritto Albo degli Ingegneri di Bologna. Sono una persona curiosa, dinamica e creativa. Nel mio percorso professionale ho avuto l’opportunità di collaborare con numerose realtà di rilievo, sia a livello nazionale che internazionale, sia in Italia che all’estero, che mi hanno permesso di crescere come persona e come professionista. Ho lavorato come ingegnere, progettista, manager e dal 2001 come consulente informatico. Attualmente sono il Ceo di una software house che opera nel campo dello sviluppo di applicazioni in ambito web, mobile e marketing digitale.

Le risposte

Quali sono i tre punti che caratterizzano la sua campagna elettorale?

1. Maggiore attenzione ai giovani e alle famiglie: il nostro territorio ha bisogno di tornare ad essere invitante per famiglie che cercano un luogo sicuro, attrezzato, con i giusti servizi, per stabilirsi e tornare a far crescere la nostra comunità. Occorre pensare a una politica attiva per le famiglie, che preveda servizi per i giovani (centri sociali, centri sportivi), scuole sicure, supporto agli anziani.

2. Rilancio del nostro territorio: in previsione dell’arrivo del casello autostradale A14 e di una nuova fermata ferroviaria, abbiamo bisogno di ripensare all’assetto del nostro territorio; territorio cresciuto in modo disordinato, con aree industriali a macchia. Ora è necessario progettare una crescita che sia rispettosa e sostenibile per il nostro paese e per l’ambiente, che trasferisca le aree industriali a ridosso del collegamento autostradale e che renda il centro abitato più vivibile, con servizi, e un controllo del traffico.

3. Il turismo, una risorsa per tutti. Siamo la porta di ingresso a una terra preziosa e unica, una zona di grande bellezza, con il Parco dei Gessi, la Valsellustra, un bellissimo borgo medioevale, a una Rocca Sforzesca, il Muro Dipinto, un patrimonio enogastronomico orgoglio di tutta Italia. E abbiamo l’ospitalità della Romagna nel sangue. Non è più tempo delle improvvisazioni. Il turismo è una cosa seria, una risorsa per tutti e richiede competenze e capacità. Il nostro territorio è parte di una rete di offerte uniche che vanno coordinate tra enti e comuni limitrofi, realizzando piste ciclabili, percorsi di trekking, lavorando in sinergia con i territori circostanti. Dobbiamo creare progetti credibili e finanziabili, dobbiamo pensare a un marketing digitale professionale.

Se sarà eletto sindaco, quali saranno le prime cose da fare nei primi 100 giorni di mandato?

Nei primi 100 giorni mi attiverò subito per bloccare il progetto dell’impianto trattamento rifiuti a Dozza presentando in Regione un atto di contrarietà motivato tecnicamente, cosa che ancora, dopo anni non ha fatto la nostra amministrazione.

Passeremo poi all’adozione del Pug, integrando una serie di proposte strategiche, tra cui la viabilità adozione A14, riqualificazione ex campo di calcio Dozza, cambio di destinazione d’uso all’area industriale dell’Ex Martelli e un piano parcheggi per il borgo di Dozza.

Attivazione del “Tavolo incontro per fare insieme”, con apertura dei tavoli di incontro / stati maggiori con i principali operatori nel nostro territorio, aziende, associazioni, volontariato, cittadini. E’ importante ripartire dal dialogo e dalla partecipazione dei cittadini e della comunità.

Tre buoni motivi per votarla e almeno uno per non votare il suoi avversari.

Sono un ingegnere e imprenditore, vivo questo territorio da 22 anni ed è il luogo dove ho scelto di stare, dove ho scelto di sposarmi, dove abbiamo comprato casa e dove sono nati i nostri figli. Mi sono messo in gioco in prima persona in questa campagna elettorale perché sento l’esigenza di un cambiamento per i giovani che crescono qui, per le famiglie che hanno scelto questo territorio, per le imprese che creano lavoro in questo comune.

1. esperienza, competenza e impegno: lavoro da quando avevo 20 anni, ho vissuto in molti posti e diversi anni negli Usa. Occorre guardare al nostro territorio con una visione del futuro, con coraggio, ma anche con competenza ed esperienza, mettendo insieme le migliori risorse che il nostro territorio può offrire.

2. Dialogo e partecipazione: in questi anni è venuto a mancare un vero ascolto della comunità, proprio quando ce n’era più bisogno, nel periodo del covid e con le difficoltà dell’alluvione.

Abbiamo assistito ad una gestione della cosa pubblica sempre più chiusa e lontana dai cittadini, incapace di reagire alle difficoltà e alle sfide con una proposta credibile che guardi al futuro.

3. La lista che mi sostiene è composta da persone capaci che hanno già dimostrato di sapere operare per il bene comune. Ognuno dei componenti della lista Cambiamento porta con sé il proprio valore aggiunto maturato in anni di cittadinanza attiva, passione civile, impegno nel mondo del volontariato e dell’associazionismo. Un gruppo forte e coeso di cittadini competenti, con esperienze professionali significative, di capacità comprovata in diversi ambiti lavorativi. Molti di noi hanno già una forte e pregressa esperienza in ambito di amministrazione comunale. Siamo un gruppo in grado di mettersi da subito al lavoro per portare velocemente risultati concreti alla comunità.

4. Il risultato della politica dell’amministrazione attuale è sotto gli occhi: attività che chiudono, turismo mordi e fuggi, scuole e impianti sportivi inadeguati, mancanza di spazi per i giovani e per gli anziani. Ora l’amministrazione si presenta per il terzo mandato, come i veri professionisti della politica, più interessati a non perdere il posto di lavoro che a fare una proposta credibile di cambiamento.

I candidati della lista

Matteo Ghini: nato nel 1974, medico Urologo in forza all’azienda sanitaria locale di Imola, è responsabile dell’ambulatorio di Andrologia. Presidente di Dozza Attiva.

Carlo Caneda: nato a Imola nel 1951, residente nel comune di Dozza da molti anni. Noto per essere stato tra i titolari della Pizzeria Derby a Imola, negli ultimi anni ha gestito i ristoranti il Rivellino e La Corte di Caterina, entrambe nel borgo dozzese. In pensione dal 2009. In quota M5s.

Pier Vittorio Capucci: nato a Bologna nel 1951, tra i promotori del comitato costituitosi contro l’insediamento di un’azienda di lavorazione rifiuti nel territorio. Laureato in Agraria, è imprenditore agricolo. In quota Azione,

Daniela Chierici: nata nel 1959, vive a Toscanella dal 1979. Pensionata, Attiva nel volontariato.

Marco Daghia: nato nel 1980. Professionista nel settore delle telecomunicazioni e dell’ingegneria informatica, attualmente ricopre il ruolo di Solution Architect presso un laboratorio di entrate tributarie. In quota Pd.

Gioele Giordani, nato nel 2001, vive da sempre a Toscanella dove è Parrucchiere.

Paolo Martignani: nato a Imola nel 1961 e risiede a Toscanella dal 1994. Dipendente Tim in pensione, si dedica ora alla vera passione trasmessagli dalla famiglia: l’agricoltura. In quota Pd.

Michela Mazza: 51 anni, avvocata con esperienza ventennale in ambito civile e commerciale, prevalentemente a favore di imprese. Tra i fondatori di Dozza Attiva.

Valentina Miccolis: nata nel 1996 a Bologna, vive a Toscanella da qualche anno. Lavora presso l’ospedale privato Gruppioni a Farneto di San Lazzaro. In quota Italia Viva.

Paolo Scarascia: nato a Lecce nel 1968, vive a Toscanella da oltre vent’anni. Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, da diversi anni in Acantho, azienda presso la quale si occupa del presidio ricavi e gestione del credito.

Anna Maria Urbanek, nata in Polonia nel 1984. Interprete e traduttrice libera professionista iscritta all’albo di Bologna, vive a Dozza sin dal suo trasferimento in Italia. In quota Pd.

Eleonora Vacca: nata nel 1997, risiede a Dozza da sempre. Diplomata perito Geometra, sta ora conseguendo la laurea in Scienze Motorie. È insegnante di danza e fitness presso il centro che ha contribuito a fondare nel 2018: ARTlab spazio creativo.