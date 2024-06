La Csi Clai Imola ha raggiunto il mitico traguardo della promozione in A2 battendo nella partita decisiva al palaRuscello, nella serata del 1° giugno, il Villa Cortese con il perentorio punteggio di 3-0. Un match vinto con classe e con grinta dalle imolesi che è stato combattuto a livello tecnico più di quanto non dica il punteggio finale, ma la gioia è stata doppia per i tifosi che hanno riempito in ogni ordine di posti il palazzetto dando tanto entusiasmo alle giocatrici. Il sestetto della vittoria è stato composto da Cavalli, Mastrilli, Esposito (mvp di giornata), Cammisa, Rubini e Rizzo che si sono alternate nel segnare i punti decisivi.

Grandi meriti vanno dati proprio al tecnico di Nello Caliendo, che alla sua seconda stagione sulla panchina della Clai è stato in grado di plasmare una macchina perfetta grazie ad una metodologia di lavoro molto minuziosa che ha permesso al gruppo di crescere sia dal punto di vista tecnico sia per quanto riguarda la convinzione nelle proprie capacità. Caliendo è stato una guida attenta ed è riuscito a farsi ascoltare da tutte le ragazze nel lavoro quotidiano in palestra, aspetto che è stato fondamentale per arrivare nella miglior condizione possibile al momento cruciale della stagione.

Grandi meriti vanno ovviamente dati a tutte le atlete, anche quelle che hanno avuto meno possibilità di scendere in campo in tutti questi mesi. Ognuna di loro è stata capace di alzare il livello di intensità partita dopo partita e di correggere, con grande modestia, tutti quei dettagli che necessitavano di qualche aggiustamento. Tutte le ragazze hanno sempre remato compatte nella stessa direzione e il risultato ottenuto è la naturale conseguenza della loro volontà ferrea e della loro voglia di portare a termine con successo questa storica cavalcata.

Queste le parole dei protagonisti subito dopo la fine del match contro Villa Cortese, nel quale la Clai ha sempre avuto nelle sue mani il pallino del gioco e dove tutto il collettivo ha espresso una pallavolo di alto livello che non ha lasciato scampo alla formazione di Lualdi.

Per “Bibi” Rizzo, uno dei pilastri di questa Clai tutto cuore, “è veramente una bellissima storia. Dopo partite del genere ti rendi conto che il lavoro duro ed i sacrifici pagano. Abbiamo dato tutto per una squadra, una società ed una città e oggi raccogliamo i frutti di mesi di lavoro molto intensi. Non credo di aver ancora realizzato quello che abbiamo fatto e personalmente sono orgogliosa della giocatrice che sono diventata, così come lo sono delle mie compagne e del gruppo che abbiamo creato quest’anno. Siamo cresciute tantissimo e siamo diventate come un puzzle. È meraviglioso guardarsi attorno in campo e sapere che le persone al tuo fianco lotteranno quanto te per vincere ogni partita e per arrivare finalmente in serie A. Oggi sapevamo di dover dare tutto e l’abbiamo fatto, siamo state fantastiche”.

Anche Sofia Cavalli, capitano e leader tecnico della formazione imolese, non trattiene le sue emozioni dopo il fischio finale: “Durante la settimana precedente al match si è creata un’incredibile tensione positiva che si è trasformata in energia appena siamo scese in campo. Non avevo mai visto il PalaRuscello così pieno ed è stato davvero impressionante sentire quel tifo e giocare davanti a tanta gente. Abbiamo fatto davvero una grande partita, con una connessione muro-difesa impeccabile. Siamo arrivate passo dopo passo alla convinzione di essere una squadra forte e nonostante la tensione abbiamo gestito la gara in maniera ottimale. La nostra arma vincente è stata la voglia di andare su un pallone in più, di aiutarci, di fare un sacrificio in più rispetto al dovuto. Abbiamo giocato ogni partita in modo completamente diverso e abbiamo imparato tanto in tutti questi mesi, studiando sempre alla perfezione le avversarie. È un gruppo molto umile, dove rispetto allo scorso anno ho visto uno step mentale incredibile. Per me la serie A2 è davvero un sogno fin da quando venivo qui in palestra con la squadra under 12 della Clai e poterla giocare con questa maglia è qualcosa di indescrivibile”.

Ovviamente molto soddisfatto anche Nello Caliendo, uno dei principali artefici di questa meravigliosa impresa: “c’è tanta soddisfazione dentro di me in questo momento e un grande ringraziamento va alla società, che da quando mi ha chiamato ha sempre avuto le idee chiare rispetto all’obiettivo, e a tutte le ragazze, che hanno lavorato tantissimo in questi mesi e si meritano questa vittoria. Penso che per raggiungere questi traguardi sia fondamentale avere fame e soprattutto lavorare sodo curando ogni particolare. In ogni partita si è sempre vista la determinazione della squadra e ne siamo usciti ogni volta con idee chiare, sia per quanto riguarda le scelte che come atteggiamento tattico. La squadra è da sempre consapevole della propria forza e c’era la ferma convinzione di poter ambire a traguardi importanti. Le tante vittorie ci hanno dato sicurezza e ci hanno poi condotto fino a questa meravigliosa giornata da vivere tutte assieme. Nel mio futuro ci sarà l’A2 con Imola”.

Questa emozionante promozione è dedicata ad Anna e Francesco Spadoni, che da lassù hanno sicuramente tifato per le nostre ragazze spingendo a terra ogni pallone di questa annata che rimarrà per sempre nella decennale storia della pallavolo imolese.

Presenti ovviamente lo storico presidente della Clai Giovanni Bettini e il sindaco e assessore allo Sport Marco Panieri. “A nome della Città – ha dichiarato Panieri – mi voglio complimentare con le ragazze del Csi Clai Imola per la promozione in A2. Un risultto sportivo che rende orgogliosa tutta Imola e che rappresenta un’ulteriore dimostrazione del valore che esprime il nostro tessuto sportivo”.