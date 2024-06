Sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, si vota in tutta Italia per il rinnovo del Parlamento europeo. Contemporaneamente, negli stessi giorni e nelle stesse ore, si vota per le elezioni amministrative oltre tremila Comuni italiani. Otto sono nel circondario imolese: Castel San Pietro, Medicina, Castel Guelfo, Dozza, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice. Possono votare coloro che hanno compiuto i 18 anni, che si recano ai seggi con un documento di identità e con la tessera elettorale.

Abbiamo inviato a tutti i candidati sindaci tre domande per illustrare agli elettori il loro programma e le iniziative che intenderanno mettere in campo qualora fossero eletti.

Comune di Castel Guelfo

Nome della lista: “Insieme per Castel Guelfo” (Lista civica di centrosinistra).

Il nostro slogan è “Per continuare il nostro viaggio insieme”.

Candidato sindaco: Claudio Franceschi (sindaco uscente)

Biografia

Sono Claudio Franceschi, 64 anni, imprenditore agricolo e coltivatore diretto, pensionato e primo cittadino uscente. Ho partecipato attivamente nei due mandati della compianta Cristina Carpeggiani come assessore e vicesindaco. Con la lista “Insieme per Castel Guelfo” voglio rimettere a disposizione la mia esperienza al servizio di Castel Guelfo e dei cittadini, e per raccogliere ciò che abbiamo seminato.

Le risposte

Quali sono i tre punti che caratterizzano la sua campagna elettorale?

Squadra: Siamo convinti che gli obiettivi si raggiungano solo attraverso la cooperazione e la condivisione, per questo è estremamente importante creare un team coeso e competente. Per noi l’esperienza dei “veterani” è fondamentale, tanto quanto le voci e le idee dei più giovani, e questo si riflette nella nostra squadra. La squadra è anche determinata dalla sinergia tra enti e popolazione, e per questo sarà promossa la partecipazione e la cittadinanza attiva.

Innovazione: Vogliamo che il nostro paese sia sempre al passo coi tempi e quanto più ospitale per chi decide di abitarci. La nostra attenzione sarà rivolta all’ambiente, alla pianificazione urbana, al trasporto pubblico locale e allo sviluppo economico e sociale.

Comunicazione: Viviamo in un’epoca in cui si pone grande enfasi sull’informazione e sulla digitalizzazione. Crediamo che una comunicazione efficace sia il miglior mezzo per avvicinare le amministrazioni comunali e i cittadini; perciò, vogliamo aggiornare i mezzi di comunicazione a disposizione dell’amministrazione, tra i quali il sito web del comune, la newsletter e i social media, in modo da informare i cittadini sulla nostra operatività quotidiana e sulle novità che riguardano il territorio guelfese.

Se sarà eletto sindaco, quali saranno le prime cose da fare nei primi 100 giorni di mandato?

Entro i primi 100 giorni di mandato verrà presentato il progetto sul trasporto pubblico tra Castel Guelfo, Poggio e Castel San Pietro Terme e faremo partire i lavori per i percorsi ciclopedonali che collegheranno Castel Guelfo, Poggio, Medicina e Castel San Pietro. Avvieremo il progetto di efficientamento dell’illuminazione pubblica, l’installazione delle telecamere ambientali di sicurezza e del targa system. Inoltre, saranno nominati i nuovi membri della consulta territoriale.

Tre buoni motivi per votarla e almeno uno per non votare i suoi avversari.

Perché crediamo di essere riusciti ad amministrare efficacemente il paese fino ad ora,siamo stati vicino alle persone nel momento del bisogno, e abbiamo avviato progetti importanti per lo sviluppo della nostra comunità e non solo. Abbiamo molte nuove idee e progetti che vogliamo mettere in atto e che, siamo convinti, renderanno Castel Guelfo un importante esempio di rigenerazione urbana, “dal borgo alla città compiuta”.

I candidati della lista

Ester Brintazzoli

Domenico Catelli

Eleonora Negroni

Gianluca Turrini

Ilaria Fusco

Hamza El Helali

Federica Dal Rio

Marco Musa

Milvia Rivalti

Andrea Marchi

Valentina Savoia

Anna Venturini

****

Nome della lista: Castel Guelfo fa squadra (lista civica sostenuta dal centrodestra)

Candidato sindaco: Marco Signorini

Biografia

Mi chiamo Marco Signorini, sono nato a Milano il 6 ottobre 1978 e sono laureato in filosofia all’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. Sono giornalista professionista con un master in comunicazione conseguito all’Università di Ferrara. Sono giornalista al Resto del Carlino dal 2005 e, nel corso degli anni, ho lavorato nelle redazioni di Ferrara, Rovigo e Bologna dove mi sono occupato di cronaca nera, giudiziaria e dell’impaginazione del quotidiano.

Le risposte

Quali sono i tre punti che caratterizzano la sua campagna elettorale?

Il primo punto che caratterizza la campagna elettorale di Castel Guelfo fa squadra è rappresentato dalla volontà di recuperare il senso di comunità andato smarrito nel tempo con una evidente spaccatura tra centro, ormai divenuto un dormitorio, e le frazioni sempre più isolate. Più sostegno ai commercianti e più eventi per ravvivare il cuore della città rendendolo attraente per i turisti.

Il secondo punto riguarda il potenziamento dei servizi, a partire da trasporti e attività per l’infanzia. Puntiamo anche alla realizzazione di un circolo diurno per gli anziani. Vogliamo incrementare gli spazi di socializzazione per i giovani promuovendo iniziative adatte alla loro età: da teatro a concerti e laboratori. Pieno sostegno alle associazioni sportive del territorio con la costituzione di un tavolo di confronto permanente. Desideriamo inoltre variegare l’offerta per i ragazzi con la realizzazione di un impianto polivalente.

Il terzo punto riguarda sicurezza, manutenzione e attività produttive. Avvieremo la procedura per la ricostituzione del comando della polizia locale con agenti impegnati sul territorio. Collaborazione con cittadini e attività produttive per prevenire i furti. Maggior attenzione alla manutenzione di aree verdi e strade con azioni mirate e di forte persuasione con gli enti che hanno in gestione infrastrutture sulle quali il Comune non ha capacità di intervento. Più attenzione all’area artigianale con sostegno agli imprenditori che investono sul territorio. Valorizzazione degli agricoltori locali con mercati a chilometro zero e promozione dei prodotti locali. Agevolare la nascita delle comunità energetiche puntando a un ambientalismo pragmatico. La doverosa riduzione degli inquinanti non deve però pesare sulle tasche dei cittadini.

Se sarà eletto sindaco, quali saranno le prime cose da fare nei primi 100 giorni di mandato?

Le prime tre cose che avvieremo nei primi cento giorni:

1) Avvio del servizio di accoglienza dei bambini dei genitori che lavorano anche nella giornata del sabato. Il servizio, per i bambini di materna ed elementare, sarà realizzato con il sostegno di volontari e genitori stessi mettendo a disposizione uno dei locali del Comune.

2) Avvio di un servizio navetta efficiente per la stazione ferroviaria di Castel San Pietro negli orari più idonei per pendolari e studenti. Il collegamento, che riguarderà anche le frazioni, può essere realizzato con l’aiuto di sponsor privati con riduzione della tassazione locale per chi decide di fare squadra.

3) Avvio di una profonda revisione dei servizi esternalizzati, a partire da quello dello sfalcio erba, dando priorità alle aziende locali. I soldi risparmiati potranno essere reinvestiti nella comunità fissando le priorità assieme ai cittadini.

Tre buoni motivi per votarla e almeno uno per non votare i suoi avversari.

Votare per ‘Castel Guelfo fa squadra’ significa tornare protagonisti della comunità. E’ il Comune che deve essere al servizio dei cittadini e non viceversa. Con noi i cittadini troveranno persone pronte ad ascoltare senza pregiudizio alcuno o ideologia. Partiamo dalla convinzione che la felicità di una comunità non è data dalle sole riqualificazioni di immobili, tra l’altro fatte con fondi statali ed europei, ma dal miglioramento dei servizi che permettano a una comunità di conoscersi e progettare assieme il futuro dei nostri figli.

I candidati della lista

Gianni Tonelli, 1/05/1963, laureato in legge, parlamentare legislatura 2018-2022 e segretario Sap

Elisa Mazzocchi, 4/6/1971, laureata in tecniche radiologiche e radioterapia, dipendente Ausl

Giancarlo Bressan detto Martino, 15/01/1955, licenza media, pensionato

Franca Cassani, 9/7/1949, licenza media, pensionata

Giorgio Scaramucci,14/09/1956, laureato in Scienze agrarie, pensionato

Chiara Gravellini, 25/09/1974, licenza media, assistente studio odontoiatrico

Enrico Volontieri, 31/08/42, diploma conservatorio, ex direttore conservatorio di Ravenna

Roberta Ceroni, 17/02/1971, licenza media, impiegata

Nazzareno Besutti, 21/10/1959, licenza media, pensionato.

Sofia Lucia Martignani, 16/11/66, laurea in lettere, giornalista

Manuel Branchini, 6/3/1988, laurea in scienze motorie, personal trainer

Elena Bressan, 15/01/1981, diploma superiore di geometra, impiegata

****

Nome della lista: Lista civica “Progetto Castel Guelfo”

Candidata sindaca: Laura Mingozzi

Biografia

Laura Mingozzi è nata a Bologna il 7 giugno 1970. Sposata con tre figli, abita a Castel Guelfo da trent’anni ed ha partecipato attivamente alla vita del paese dirigendo il coro parrocchiale, prima e, per un breve periodo, il Gruppo Medioevale, scrivendo e mettendo in scena diversi musical originali, organizzando spettacoli, il cui ricavato è sempre andato in beneficenza, come quelli a favore dei terremotati dell’Emilia e del Centro Italia. E’ autore teatrale regolarmente registrata alla Siae. Diplomata a pieni voti, ha conseguito una laurea in Materie letterarie con indirizzo Spettacolo presso l’Università di Bologna. Vincitrice di concorso ordinario, è un’insegnante di scuola primaria.

Le risposte

Quali sono i tre punti che caratterizzano la sua campagna elettorale?

– Trasparenza: perché ogni cittadino possa sentirsi coinvolto nelle scelte che lo riguardano, esercitando il proprio diritto a conoscere e comprendere le direttrici della pubblica amministrazione, poter dire la propria e sostenerla, anche quando le cose non funzionano.

– Partecipazione: ogni risorsa è un valore unico e irripetibile, per questo le idee vanno incentivate e sorrette. Partecipare agli obiettivi comuni significa valorizzare progetti condivisi, per lo sviluppo del paese e la sua dignità sociale.

– Innovazione ed ecologia: evolvere senza ledere l’ecosistema né rinunciare alle tradizioni. puntiamo alla riqualificazione del territorio e non alla crescita del consumo. Il nostro paradigma vede la sostenibilità come elemento centrale dello sviluppo. Un paese deve far fiorire le proprie potenzialità crescendo in cultura, bellezza artistica, singolarità, sentendosi sempre al passo coi tempi.

Se sarà eletta sindaca, quali saranno le prime cose da fare nei primi 100 giorni di mandato?

Sicuramente molte sono le cose previste che ho intenzione di affrontare con la mia squadra, nell’immediato vedo alcune necessità impellenti a cui non è stata data e non si può non dare risposta:

– Miglioramento della pulizia del paese con riordino del piano e con coinvolgimento dei cittadini (piccioni, strutture sportive, strade…);

– navetta per arrivare a Castel San Pietro (stazione e centro);

– nuovo piano parcheggi (migliorando le situazioni critiche del paese);

– rispetto delle convenzioni in essere e regolamentazione e valorizzazione degli impianti sportivi minori attualmente sottoutilizzati;

– valorizzazione delle eccellenze del paese in ogni campo (sport, cultura…);

– ripristinare la “Serata sotto le Stelle” (serata storica a favore dell’Istituto Ramazzini) con il coinvolgimento soprattutto dei guelfesi, secondo lo spirito con cui nacque la serata più di trent’anni fa.

Tre buoni motivi per votarla e almeno uno per non votare i suoi avversari.

Come ho detto nella presentazione, per quasi trent’anni ho partecipato attivamente nel creare occasioni di incontro e scambio tra le persone in modo totalmente inclusivo e trasversale. Credo fermamente, infatti, che la cultura debba essere fruibile da tutti senza distinzione e condizionamenti e che possa contribuire a creare legami e relazioni. Ho sempre fatto tutto questo anche in “tempi non sospetti” (per intenderci: non perché si è in campagna elettorale e si ha bisogno di consensi o per poter trovare appoggi che assicurino privilegi od opportunità personali), sfidando preconcetti e restrizioni culturali ed ho tutta l’intenzione di fare ancora di più se supportata da un impianto istituzionale. Sono un’entusiasta, un’ottimista e anche una persona che si è sempre rimboccata le maniche, lavorando in prima persona. Credo fermamente che ognuno di noi possa davvero fare la differenza nella piccola parte di mondo a cui è stato assegnato e questo voglio fare. Credo infatti che i guelfesi possano apprezzare, soprattutto il fatto che dopo trent’anni possano riconoscere in me la stessa coerenza, la stessa onestà e lo stesso entusiasmo di sempre. Voglio continuare a realizzare progetti fuori da principi ideologici personali o di partito, fuori da singoli protagonismi o dal mero opportunismo.

Non sono qui a promettere la luna solo perché siamo in campagna elettorale e a dare ad ognuno ciò che vorrebbe sentirsi dire: siamo, infatti, tutti coscienti che la maggior parte delle grandi dichiarazioni e delle grandi promesse poi andranno nel dimenticatoio finito lo spoglio dei voti, come sempre succede. Io dico quello che penso e faccio sempre quello che dico: confido che per i guelfesi tutto questo possa essere un pregio da premiare.

I candidati della lista

Gianluigi Tozzoli, pensionato;

Enza “Luana” Indelicato, docente scuola superiore;

Cristina Baldelli, casalinga e volontaria per “Nati per Leggere”;

Chiara Zaniboni, infermiera professionale;

Marco Stupazzoni, regista e film-maker;

Claudio Capra, imprenditore;

Gaetano Pezone, ingegnere aerospaziale;

Marcel Ghislain Nanfack Tsofac, metalmeccanico e personal trainer;

Sossio Del Prete, infermiere professionale;

Rosa Severino, docente di Metodologie Operative;

David-Maria Miraglia, ingegnere elettronico;

Chiara Albertazzi, ingegnere meccanico.