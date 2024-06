Imola. Il progetto relativo al nuovo polo logistico Imola Casello ha fatto storcere il naso al Movimento 5 stelle, in particolare al capogruppo in consiglio comunale Ezio Roi e alla candidata imolese alle elezioni europee Cinzia Morsiani. Innanzitutto per una questione di metodo: secondo il M5s “il sindaco Marco Panieri non era alla presentazione ed è stato un peccato perché avrebbe potuto constatare l’evidente volontà di orientare la comunicazione nella direzione dell’ineludibile accettazione del progetto. La sua descrizione, più vicina ad una narrazione è stata farcita di termini tecnici in lingua inglese con il continuo utilizzo dell’aggettivo green, ostentato come un lisergico feticcio. Nulla è stato detto sul consumo di suolo, sull’inquinamento atmosferico, sul rumore, sul rischio idrogeologico dell’area; più in generale nulla è stato detto sulla Valsat. Nulla sul perché si voglia fare questo tipo di intervento in quell’area. Zero”.

Ma soprattutto per una questione di merito, quella ambientale ed ecologica. Per i pentastellati “tra le poche informazioni trapelate, spicca quella relativa al traffico di mezzi pesanti stimato in quattrocento unità al giorno, che moltiplicato per circa 300 giorni lavorativi fanno la bellezza di 120mila mezzi l’anno. Un aumento di inquinamento pesantissimo su un territorio imolese che sta già pagando dati di mortalità molto preoccupanti. E qui scatta automaticamente una domanda: come mai a pochi chilometri da qui, a Dozza, il Pd sta giustamente lottando per evitare una nuova attività industriale nell’area ex Martelli che potrebbe portarne “solo” 26mila? Questi 120mila pesano molto di più. O no? Oltre a questo, si è palesata nuovamente la grave lacuna che porta i nostri amministratori a non considerare mai, il suolo come un patrimonio ecosistemico di vitale importanza da tutelare con tutte le forze, alla luce dei decenni di allarmi lanciati dalla comunità scientifica internazionale e considerato i gravi disastri che il nostro territorio ha subito. Proprio un anno fa contavamo le vittime e spalavamo fango. L’assessore presente, Elisa Spada, ha cercato di dribblare le criticità parlando di mobilità dolce, di visione verde del territorio eludendo sapientemente le osservazioni ricevute. Mi riferisco al fatto che nonostante la giunta Panieri abbia dichiarato che a Imola non abbiamo problemi di cementificazione, in realtà i dati Ispra parlano molto chiaro e dichiarano che per il biennio 2021-2022 nella provincia di Bologna, i primi tre Comuni per consumo di suolo sono nell’ordine Calderara di Reno, Bologna e proprio Imola con quasi 13 ettari di suolo consumati. È la tutela del suolo che deve condizionare pesantemente le strategie dell’urbanistica futura, non il contrario. Qui invece continuiamo ad inchinarci di fronte alla forza industriale/finanziaria di aziende che comprano il suolo come fosse un oggetto inerte, mentre invece parliamo di un bene comune, un elemento centrale per la nostra sopravvivenza, fondamentale in termini di biodiversità, il mezzo con cui produciamo il cibo”.