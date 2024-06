Il voto è una scelta molto personale, che riassume tante aspettative. La mia scelta è un riassunto di aspetti istintivi e di valutazioni oggettive:

dal punto di vista istintivo posso assolutamente testimoniare che, durante l’emergenza legata all’alluvione dello scorso anno, ci siamo trovati tutti catapultati nel caos, nell’assenza delle certezze quotidiane che ci avevano supportato fino a pochi giorni prima: le strade allegate non ci consentivano di spostarci, le comunicazioni via cellulare o tramite internet erano rallentate e noi non sapevamo fino in fondo cosa ci sarebbe accaduto, i negozi erano chiusi o allagati, le persone, salvate dall’esercito, avevano perso casa, indumenti, documenti. In questo scenario ho conosciuto Elena che, portando aiuti al centro di raccolta presso il PalaBanca, si è ritrovata a coordinare i beni di prima necessità e i soccorsi che arrivavano prima dalla comunità lughese e poi da tutta Italia. Ho visto una persona, che, sebbene dovesse affrontare problemi personali legati all’alluvione e alla gestione familiare, ha offerto il proprio tempo e la propria competenza per aiutare il prossimo. Sempre in modo gentile ed empatico ha organizzato i turni dei volontari, ha creato la chat per far in modo che ci fosse la copertura delle varie fasce orarie, limitando le sovrapposizioni, ha tirato fuori il meglio di ogni persona per aiutare la comunità ferita sia materialmente che psicologicamente.

Quando ho letto della possibilità che lei fosse Candidato Sindaco di Lugo, ho pensato che come lei si era prodigata in prima persona per il bene comune della nostra comunità durante l’emergenza, allo stesso modo avrebbe ben operato per aiutare la ripresa e la crescita del nostro Comune.

dal punto di vista oggettivo, Elena è una persona competente e capace, che conosce l’organizzazione delle istituzioni, che sa ascoltare e prendere spunto da quanto la gente le riporta, in modo da arrivare all’obiettivo. Voglio però sottolineare che l’obiettivo che vuole raggiungere non è una meta che porti vantaggi solo ad alcuni, ma una meta che non lasci indietro nessuno. Per questo motivo ascolta le donne, madri, lavoratrici; ascolta gli abitanti delle frazioni più piccole che lottano per mantenere vivo il territorio e le tradizioni; ascolta i giovani che sono il futuro della comunità, ascolta le imprese per arrivare a una crescita del nostro territorio.

Quindi dal punto di vista oggettivo, penso che sia necessario un Sindaco che abbia ben chiari gli obiettivi e la strada da percorre e che sia consapevole del fatto che Lugo ha bisogno di gente seria che lavori a testa bassa, evitando polemiche e progetti non prioritari.

I primi atti che mi piacerebbe vedere

Tanti sono i temi interessanti del suo programma di mandato, ma quelli che mi stanno più a cuore sono quelli legati ai ragazzi, all’esigenza di consentir loro una formazione e un inserimento lavorativo, quindi un’azione del Comune per l’apertura di tavoli di confronto per il potenziamento dei collegamenti con altre città della regione. Un altro aspetto collegato al punto precedente è quello della creazione di nuovi spazi a Lugo che consentano ai giovani di studiare, di lavorare e di incontrarsi per sviluppare nuovi progetti.

(Chiara)