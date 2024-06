Il voto europeo ed amministrativo di giugno rischia una fine ingloriosa sia colpa dell’astensione, che sta diventando (quasi) strutturale e previsto peraltro in aumento, sia per le scelte di tanti amministratori “di grido” che hanno preferito candidarsi a Strasburgo più che restare a far politica in loco.

Di solito quando si opera in regime di confusione come quello che si prospetta, con Amministratori che non difendono più i legittimi interessi dei propri concittadini, finanche a sponsorizzare candidati ininfluenti, nel segreto dell’urna possono avere il sopravvento scoramento e rassegnazione col risultato di vedere che anche in questo turno elettorale 2024 si rechi alle urne solo la metà del corpo elettorale.

Disvalori, inganni e scenari forieri di problematiche già viste in passato a cui nessuno mette mano sebbene ad evitarle basterebbe poco, come ad esempio quella di mettere in lista gente per competenze specifiche – attività passata – conoscenza (almeno) dell’inglese e non invece tipi che rappresentano solo la “casacca” ovvero candidati mediocri più propensi all’avere che al dare.

In un mosaico simile a livello nazionale il responso che uscirà dalle urne romagnole, che proprio qualche settimana fa ha tristemente ricordato il primo anniversario dell’alluvione 2023, potrà essere una anomalia rispetto al turno precedente (2019) quando gli schieramenti di centrosinistra pur con qualche difficoltà bypassarono senza troppi intoppi i rischi dell’urna ed incassarono buoni consensi dalla propria gente.

Quest’anno si teme un pericoloso dissenso anche da parte dello “zoccolo duro” che ha sempre garantito voti alle amministrazioni romagnole di maggioranza, perché a differenza del passato l’alluvione ha lasciato il segno e quel che è avvenuto sulle colline romagnole verso la metà del maggio dell’anno scorso non si dimenticherà facilmente. Troppo vicino l’accaduto quando quell’enorme quantità di acqua è caduta in poche ore in due eventi ravvicinati ingrossando decine di torrenti e fiumi che sono straripati ed esondati, anche per colpa della difficoltà di deflusso causato dalle pessime opere di prevenzione-manutenzione a tutela di bacini ed alvei e dall’Adriatico con onde di 3 metri a far da diga.

Con (poche) opere fatte e quelle da fare perdute per strada da politiche locali che hanno sempre ritenuto più giusto “curare che prevenire”, il gioco è stato fatto anche perché è dagli anni ’40 che su ex paludi di pianura e boschi pedecollinari si è costruito un sviluppo-business romagnolo fatto di attività agricole, allevamenti, capannoni e abitazioni con attorno un reticolo di fiumi, torrenti e canali a cui non è stata data sicurezza, logistica e manutenzione, l’eccezionalità dell’evento ha poi fatto il resto, con la gente a morire e la devastazione dei territori.

Mancando visioni unitarie sulla (buona) gestione del territorio, il bacino idrografico romagnolo è rimasto così in balia di eventi che da occasionalità climatiche tipiche del clima temperato freddo sono virati “in altro”, colpa o meno del climate change causando una serie di guai che si sono esponenziati in assenza di prevedibili rimedi, “non pervenute” opere o in progettazione (ma non finanziate) o non ancora operative, come le due “casse di espansione” sul fiume Savio e le otto sul Ronco in provincie di Forlì-Cesena, senza dimenticare le quattro di “laminazione” sul punto di confluenza del Montone e del Rabbi e le due “casse” sul fiume Senio, su cui una peraltro il proprietario ha fatto ricorso.

Fra qualche settimana vedremo perciò se il voto espresso dalle urne della Romagna alluvionata sarà solo d’opinione e schieramento oppure una ghiotta occasione a denunciare non solo a parole le responsabilità delle amministrazioni locali.

In una sorta di limbo, almeno per questo aspetto, la campagna elettorale in corso finora non ha esternizzato empatia e pragmatismo, né da parte dei sindaci che si stanno ricandidando per un secondo mandato, né durante i confronti fra nuovi candidati che a maggior ragione dovrebbero cogliere l’occasione per diventare protagonisti a suscitare entusiasmo e ricostruire coscienze. Quel che ci si dovrebbe aspettare da veri leader, ossia “di provarci, fino in fondo ed a modo proprio” e invece nulla, un chiacchiericcio capelli grigi e occhiali da vista troppo distante dai problemi della gente e ancora ancorato a quelle vecchie ideologie ed utopie che sono da sempre fuori dai tempi.

Colpa questa anche dell’assenza di “pressione” da parte di opposizioni forti in una casa comune per minoranze a stimolare il cambiamento di ciò che non va, anche assieme ad altri, capace di qualche “mission impossible” come quella ad esempio di tentare di corresponsabilizzare chi finora si è “tenuto fuori” oppure quella di co-inglobare quella sterminata prateria di voti in mano alle associazioni, gruppi e movimenti di matrice cattolica che ha sempre mal digerito nutrirsi del “mondo fuori” anteponendo steccati fra “noi e loro”.

(Giuseppe Vassura)