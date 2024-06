Sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, si vota in tutta Italia per il rinnovo del Parlamento europeo. Contemporaneamente, negli stessi giorni e nelle stesse ore, si vota per le elezioni amministrative oltre tremila Comuni italiani. Otto sono nel circondario imolese: Castel San Pietro, Medicina, Castel Guelfo, Dozza, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice. Possono votare coloro che hanno compiuto i 18 anni, che si recano ai seggi con un documento di identità e con la tessera elettorale.

Abbiamo inviato a tutti i candidati sindaci tre domande per illustrare agli elettori il loro programma e le iniziative che intenderanno mettere in campo qualora fossero eletti.Comune di Mordano

Nome della lista: lista civica “Mordano-Bubano: Un Comune, Una Comunità” (centrosinistra)

Candidato sindaco: Nicola Tassinari (sindaco uscente)

Biografia

Nicola Tassinari, 39 anni, sposato con un figlio, dal 2019 sindaco del Comune di Mordano. Dal 2012 lavoro presso la Impex Srl come impiegato commerciale, attivo da sempre nell’associazionismo locale.

Le risposte

Quali sono i tre punti che caratterizzano la sua campagna elettorale?

La campagna elettorale della lista “Mordano-Bubano, Un Comune Una Comunità” si caratterizza per l’importante presenza sul territorio che stiamo svolgendo ormai da mesi volti al dialogo coi cittadini e alla comprensione delle principali opportunità o criticità che ci vengono segnalate.

Il secondo punto che la caratterizza è la capacità di individuare proposte che possano cambiare in meglio l’esperienza di vita delle persone che abitano a Mordano, nella logica di tramutare le criticità in opportunità senza illusioni, senza false speranze ma con proposte che costruite nel tempo possano coinvolgere i cittadini in una sorta di co-progettazione che li possa vedere partecipi anche delle criticità da affrontare.

Crediamo in oltre che ci siano sfide che vadano raccolte senza paure, con alcuni temi centrali, come il rapporto tra sviluppo del territorio nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute delle persone. Elementi che vanno affrontati certamente nell’ambito locale ma che possono trovare soluzioni di impatto solo attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali

Se sarà eletto sindaco, quali saranno le prime cose da fare nei primi 100 giorni di mandato?

In questi 5 anni la comunità ha attraversato momento particolarmente difficili, dalla pandemia, all’alluvione, passando per il caro energia. Molte sono le abitudini che abbiamo dovuto cambiare, molti sono i sacrifici che abbiamo sopportato per uscire da questi momenti complessi. Il giorno dopo le elezioni credo serva aprire un momento di confronto con tutto il territorio, ampio e profondo. Coinvolgendo associazioni del volontariato, le imprese, le scuole, le parrocchie, le società sportive e i singoli cittadini per orientare e meglio centrare le priorità individuate in questi mesi di campagna elettorale.

Tre buoni motivi per votarla e almeno uno per non votare il suoi avversari.

In questi 5 anni l’amministrazione ha dimostrato, insieme alla comunità che ha amministrato, una importante capacità di resilienza affrontando criticità che non si sperimentavano da decine anni.

Insieme a questo abbiamo sempre mantenuto un approccio di sostegno alle persone cercando di traguardare gli obiettivi che ci eravamo posti andando oltre la gestione delle emergenze. Sostegno alle fragilità e rigenerazione urbana sono probabilmente i punti più importanti che hanno caratterizzato il nostro mandato amministrativo e vogliono essere il biglietto da visita per i prossimi 5 anni. Siamo quindi pronti ad affrontare le sfide del futuro con una rinnovata capacità di gestione unita allo sguardo largo di chi crede che oggi si gettano le basi per i prossimi 20 anni della nostra comunità.

I candidati della lista

1) Luigi Gallignani

2) Giuseppe Cassarino

3) Emanuele Sabatani

4) Nicoletta Sabbatani

5) Annalisa Mazzini

6) Maria Cornelia Miron

7) Christian Valtancoli

8) Carlo Ceroni

9) Stefano Caselli

10) Elisa Conti

11) Ilenia Pesci

12)Simona Bartoli

Nome della lista: lista civica “Mordano-Bubano, Gente in Comune” (centrodestra)

Candidato sindaco: Maurizio Gasparri

Biografia

Maurizio Gasparri, ho 62 anni, sono sposato ed ho una figlia. Sono Amministratore delegato della Vinicola Gasparri srl (produzione e commercio vino all’ingrosso) con sede a Mordano. Sono da molti anni impegnato nell’associazionismo sportivo del nostro Comune, in particolare nel calcio, mi dedico anche al volontariato e cerco sempre di dare il mio contributo all’organizzazione delle feste paesane. Sono stato consigliere comunale a Mordano durante gli ultimi due mandati amministrativi.

Le risposte

Quali sono i tre punti che caratterizzano la sua campagna elettorale?

Le tre direttrici del nostro programma sono famiglia, lavoro e solidarietà, è su questi punti che ci concentreremo perché Mordano sia un comune accogliente ed inclusivo, dove ci sia spazio per tutti e tutti si possano sentire uguali. Solamente se c’è lavoro e sviluppo del territorio possiamo pensare di garantire i servizi per le persone e le famiglie, pensare di gettare le basi per un futuro migliore per i più giovani e di tutelare chi ha bisogno di maggior supporto.

Se sarà eletto sindaco, quali saranno le prime cose da fare nei primi 100 giorni di mandato?

Per prima cosa dovremo prendere in mano la situazione e fare una disamina generale per capire se non vi sia polvere sotto il tappeto. Individuare i punti di maggior criticità e di malfunzionamento e faremo un censimento accurato e dettagliato di tutti i beni del patrimonio pubblico, poiché crediamo che la smania di fare cose nuove abbia tralasciato parecchie manutenzioni. Inoltre cercheremo di capire dove poter attuare dei risparmi sulla spesa corrente.

Tre buoni motivi per votarla e almeno uno per non votare il suoi avversari.

Il nostro sarà un approccio pragmatico, trasparente ed imparziale, il nostro obbiettivo è generale e non particolare. Credo che l’alternanza sia la concretizzazione della democrazia e quando una parte politica governa da quasi 80 anni un territorio è legittimo chiedersi se in effetti sia garantito il principio di imparzialità. Per noi i cittadini sono tutti uguali, non ci chiederemo mai se chi abbiamo di fronte ci ha votato e se ci voterà in futuro, mentre questo atteggiamento l’abbiamo notato più volte negli atti dell’amministrazione nel tentativo di compiacere o assecondare situazioni particolari.

I candidati della lista

Davide Albertazzi: 34 anni, imprenditore agricolo

Mattia Costa: 34 anni, barista

Stefano Cremonini: 57 anni, direttore tecnico in un’azienda di impianti

Giovanni Dall’Olio: 62 anni, imprenditore agricolo

Franco Folli: 65 anni, imprenditore agricolo

Simone Grandi: 46 anni, lavoratore autonomo

Donatella Marchetti: 61 anni, dipendente in un’azienda del settore tessile

Sara Piovaccari: 37 anni, infermiera

Stefano Ravaglia: 60 anni, imprenditore agricolo

Tiziana Sabbatucci: 57 anni, infermiera

Sabrina Tassinari: 54 anni, casalinga

Antonio Tedaldi: 63 anni, artigiano autotrasportatore