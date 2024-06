Imola. “Aiuto, aiuto, non so nuotare!”. Ecco il grido d’allarme di una signora di 50 anni che il 4 giugno, nel pomeriggio verso le 18.30, si era messa a prendere il sole sulla diga del fiume Santerno nella zona di viale Dante, ma a un certo punto è scivolata in acqua e stava per annegare. Per fortuna, un cittadino che passava da quelle parti ha visto tutto e ha avvisato la polizia che è intervenuta immediatamente con una volante. I due agenti, anche se la corrente del fiume era forte per le piogge del primo pomeriggio, si sono buttati in acqua senza pensarci due volte e non senza fatica sono riusciti a tirarla sull’argine tenendola alzata uno per le gambe e uno per le spalle.

La donna, di corporatura robusta, era spossata anche per la paura e gli agenti l’hanno abbracciata per scaldarla fino all’arrivo dell’ambulanza con una coperta termica che poi ha portato la 50enne in ospedale dove è stata curata e dimessa in serata. Un brutto tuffo, non voluto, a lieto fine.