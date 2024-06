Imola. “La morte è servita” è il titolo del libro di Guido Mattioni che verrà presentato a Imola, alla libreria Mondadori (via Emilia 71) venerdì 7 giugno, ore 17.30. Dialogherà con l’autore la giornalista Gabriella Pirazzini.

Guido Mattioni, friulano di Udine, ma poi si trasferisce a Milano dove resta per 40 anni, lo chiama Indro Montanelli al Giornale Nuovo, era il 1978. (Lui e Bettiza erano appena usciti dal Corriere della Sera, per fondare questo nuovo giornale). Poi passa al settimanale Epoca come inviato; in due testate economiche prestigiose – Espansione e Gente Money – via via come editorialista, caposervizio, caporedattore e vicedirettore; quindi di nuovo al Giornale, dapprima come caporedattore responsabile Economia e Finanza e infine di nuovo al suo lavoro preferito, quello di inviato speciale, soprattutto negli Usa. Ed è nel corso di questo suo andirivieni che si innamora della Georgia, Oggi vive a San Marino (definita luogo di sorrisi e antica terra della libertà), ma è cittadino onorario di Savannah in Georgia … che tra l’altro gli ispirato i suoi primi romanzi raccolti poi nel 2020 nella Trilogia Americana.

Il romanzo “La morte è servita”, appartiene al genere del new Journalism, dove realtà e fiction si fondono. Il sapore è quello del thriller, dell’intreccio di storie, di suspence che va a colpire in una precisa direzione…

Non per nulla il protagonista, il giornalista Gaston, è un alter ego di Guido, parlando come lui e facendo ciò che ogni buon giornalista d’indagine dovrebbe fare; soprattutto dicendo oggi, a chi si comporta diversamente da come si dovrebbe comportare, fuori dai denti, tutto ciò che pensa.

Si narrano le vicende di più persone nella loro quotidianità, nelle abitudini, nei caratteri, per poi approdare ad una stilettata che ha a che fare con la denuncia, o quanto meno con l’attualità di una storia che ci coinvolge tutti, e che troviamo riassunta nella frase iniziale, con le parole di Wendell Berry scrittore, contadino, uomo saggio: “La gente viene nutrita dall’industria alimentare, che non si interessa della salute, ed è poi curata dall’industria farmaceutica che non si interessa dell’alimentazione”. Dunque un gioco di complicità delle multinazionali contro i consumatori?