Sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, si vota in tutta Italia per il rinnovo del Parlamento europeo. Contemporaneamente, negli stessi giorni e nelle stesse ore, si vota per le elezioni amministrative oltre tremila Comuni italiani. Otto sono nel circondario imolese: Castel San Pietro, Medicina, Castel Guelfo, Dozza, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice. Possono votare coloro che hanno compiuto i 18 anni, che si recano ai seggi con un documento di identità e con la tessera elettorale.

Abbiamo inviato a tutti i candidati sindaci tre domande per illustrare agli elettori il loro programma e le iniziative che intenderanno mettere in campo qualora fossero eletti.

Comune di Medicina

Nome delle liste: Matteo Montanari sindaco, Sinistra Unita, Lista Civica Medicinese, Partito Democratico

Candidato sindaco: Matteo Montanari (sindaco uscente)

Biografia

Sono nato il 29 novembre 1982 a Medicina. Mi sono diplomato al liceo scientifico “Giordano Bruno”. Laureato in Scienze della Comunicazione con specializzazione in Antropologia culturale, ho poi conseguito il Master universitario in Economia della Cooperazione. Da sempre impegnato nel sociale, ho svolto il Servizio civile volontariato presso il Centro diurno anziani di Medicina.

Nel 2008 ho partecipato al Programma europeo “Leonardo Da Vinci” e ho collaborato con il Parlamento europeo a Bruxelles e Strasburgo fino al 2014.

Per il Comune di Medicina ho ricoperto il ruolo di vicesindaco (2014-2019) e quello di sindaco in questo mandato.

Mi piacciono il mare e la montagna, leggere, viaggiare e fare sport. Vivo con mia moglie Alice e con Viola che due anni fa ci ha reso la vita bellissima.

Le risposte

Quali sono i tre punti che caratterizzano la sua campagna elettorale?

Medicina si trasforma: intendiamo continuare a puntare sulle opere pubbliche. In questo mandato, nonostante il Covid e l’alluvione, abbiamo avviato lavori pubblici per oltre 21 milioni di euro. Qualcosa che a Medicina non si era mai visto in passato. Siamo intervenuti in particolare su scuole, palestre e rigenerazione urbana.

Medicina inclusiva: la tenuta sociale della nostra comunità è qualcosa su cui continuiamo a investire e innovare. I problemi delle famiglie cambiano e dobbiamo essere in grado di supportarle anche con soluzioni nuove rispetto al passato. La collaborazione con la rete dell’associazionismo e del volontariato rimane fondamentale per dare risposte all’altezza dei bisogni.

Medicina dinamica: nel prossimo mandato vorremmo dare più spazio a chi spesso è meno considerato; ad esempio le frazioni e i giovani. Crediamo nella partecipazione dei cittadini; insieme cercheremo di costruire le risposte migliori.

Se sarà eletto sindaco, quali saranno le prime cose da fare nei primi 100 giorni di mandato?

Abbiamo una decina di cantieri in corso che vogliamo concludere nei prossimi mesi. Altri progetti da avviare entro fine anno, in particolare quelli legati ai fondi post alluvione. Dobbiamo riuscire a supportare i nostri agricoltori che non hanno ancora avuto risposte all’altezza riguardo ai danni subiti dall’alluvione dell’anno scorso.

Tre buoni motivi per votarla e almeno uno per non votare il suoi avversari.

I risultati che Medicina ha ottenuto in questi anni ci rendono davvero orgogliosi. Siamo riusciti a innovare e ottenere moltissime risorse che stanno cambiando in meglio la Città e i nostri servizi. Questo credo sia sotto gli occhi di tutti i cittadini.

Tuttavia quello che più mi differenzia dagli altri candidati è certamente l’esperienza. Ho avuto l’opportunità di svolgere un mandato da vicesindaco e uno da sindaco. Senza queste esperienze pregresse non sarei mai stato in grado di gestire eventi complessi come il Covid e l’alluvione. Oggi per fare il sindaco, anche nell’ordinario, servono competenza ed esperienza. Tutto cambia rapidamente e Medicina non deve rimanere indietro.

I candidati della lista

****

Nome della lista: Rosario Guzzo Sindaco (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Popolo della Famiglia, Noi Moderati)

Candidato sindaco: Rosario Guzzo

Biografia

Rosario Guzzo nasce a Partanna (TP), “paese della Valle del Belice” il 15 febbraio 1959. Il 10 gennaio 1978 si arruola e frequenta a Viterbo la Scuola allievi sottufficiali dell’esercito, con la specialità di “Tecnico elettronico delle trasmissioni”, il 10 maggio 1979 transita nell’Arma dei Carabinieri, dal settembre 1979 a settembre 1982 svolge il suo servizio in Sicilia, dal settembre del 1982 viene trasferito in Emilia Romagna presso la Tenenza e poi Compagnia Carabinieri di Medicina, ricoprendo diversi ruoli ed incarichi di prestigio.

Nel 1987 contrae matrimonio con Emanuela dalla quale relazione nel 1993 nasce la figlia Elisa.

Da settembre a dicembre del 1996 frequenta a Vicenza il corso per Vicebrigadieri, conseguendo il grado con merito.

Nel 1993 fino al 1999 viene eletto nell’organismo di rappresentanza militare per l’Emilia Romagna “Cobar” “sindacato militare”.

Nel 1999 viene eletto “Rappresentante dei lavoratori per la legge sulla sicurezza “ex 626” ricoprendo l’incarico per tutta l’Emilia Romagna fino al 2004, anno in cui a causa di un grave incidente in servizio viene posto in congedo con il grado di Brigadiere.

Una volta in congedo, si iscrive all’Associazione nazionale Carabinieri, sezione di Medicina, nella quale nel 2005 viene eletto presidente, carica che ricopre tutt’ora, durante tale incarico è stato insignito più volte di “Benemerenze”.

Durante questi anni è stato impegnato in numerosissimi attività di volontariato, coordinando e dirigendo i volontari dell’ Anc.

Nel 1997 unitamente ad altri decine di amici fonda l’associazione Antichi Mestieri, dove ricopre tutt’ora la carica di presidente, con la stessa portano in giro per i vari paesi e città del nord Italia le attività dei mestieri di una volta, tanti dei quali ormai scomparsi.

Dal 2010 al 2013 ricopre la carica di vicepresidente della Pro Loco di Medicina, occupandosi dei vari eventi e tra i più importanti la rievocazione storica “Il Barbarossa” riscuotendo notevoli successi.

Le risposte

Quali sono i tre punti che caratterizzano la sua campagna elettorale?

1) Sicurezza del territorio: il rientro in maniera stabile della Polizia locale a Medicina; il reintegro e le assunzioni del personale previsto dalle normative; maggiore presenza delle Forze dell’ordine con la riattivazione della Compagnia Carabinieri di Medicina e annesse competenze territoriali come prima della declassazione a Tenenza.

Lotta al degrado e ai reati, anche con l’utilizzo di telecamere (oggi quasi assenti) ed una maggiore illuminazione dei luoghi critici.

2 ) Una maggiore attenzione alle realtà produttive del territorio, sia agricole che imprenditoriali, incentivando nuovi investimenti, implementando una forte detassazione delle aree produttive, laddove possibile per quanto attiene alle competenze comunali ed uno snellimento delle pratiche burocratiche connesse a tutte le attività economiche.

3) L’apertura di uno sportello per l’impiego territoriale che dia risposte alle richieste delle aziende per l’assunzione di personale, quanto meno in forma di bacheca anche virtuale, valorizzando la vicinanza al territorio affinché le attività economiche della zona possano avere dipendenti in loco con notevoli vantaggi reciproci ed anche per l’ambiente.

4) Occorre una viabilità adeguata ed una sistemazione delle strade urbane ed extraurbane (oggi fatiscenti e pericolose) ed ampliamenti dei parcheggi dove necessari.

5) Sanità e Welfare e trasporto pubblico: apertura di una terza farmacia nel centro storico; realizzazione di un centro di assistenza di urgenza “Cau” ed apertura dei Cup anche in orari pomeridiani.

6) Visto l’alto numero di anziani soli residenti nel territorio, occorre programmare un servizio di assistenza specifico con l’obiettivo di evitarne l’isolamento e alleggerire le incombenze e le spese a carico delle famiglie.

7) Sul tema giovani, la creazione di una consulta giovanile anche in collaborazione con le scuole, in cui i giovani possano proporre le loro idee.

8) La casa dei medicinesi, il Comune, deve garantire l’accesso ai cittadini per usufruire gli svariati servizi in maniera più flessibile per agevolare i lavoratori.

9) Implementare i collegamenti connessi con il tema della salute/sanità quindi i nosocomi di Bologna, Imola, il parco termale di Castel San Pietro Terme e i collegamenti con la medesima stazione ferroviaria.

Se sarà eletto sindaco, quali saranno le prime cose da fare nei primi 100 giorni di mandato?

Ascoltare i cittadini tutti ed i loro fabbisogni, inclusi gli indigenti, le persone anziane ed i diversamenti abili, maggiore cura per il decoro urbano e lo snellimento delle pratiche burocratiche e/o amministrative.

Tre buoni motivi per votarla e almeno uno per non votare il suoi avversari.

a) Intendo dedicarmi integralmente al servizio della comunità, sicché come sindaco, l’ufficio sarà sempre a disposizione e aperto a tutti i cittadini, con un’attenzione particolare alle persone più fragili.

b) Maggiore attenzione all’ambiente, all’agricoltura, al territorio e alla viabilità.

c) Sono sempre stato a disposizione dei cittadini, sia quando ero in servizio (da militare dell’Arma) sia in congedo, dedicandomi ora completamente al mondo del volontariato e del sociale.

Un motivo per non votare i miei avversari: da parte di qualcuno di loro, ascolto insufficiente rispetto alle necessità dei cittadini, delle aziende, del territorio. Inoltre la grave incuria delle strade che mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini, che solo ora in campagna elettorale si stanno facendo vivi. Senza contare un severo immobilismo nell’indirizzo politico-amministrativo della nostra Medicina.

I candidati della lista

****

Nome della lista: Movimento 5 stelle

Candidato sindaco: Michele Cattani

Biografia

Sono nato il 20 aprile 1978. Risiedo a Medicina dove da 28 anni svolgo attività di elettrauto presso officine di riparazione auto e veicoli industriali.

Per il mandato 2014-19 sono stato consigliere comunale a Medicina, durante il quale mi sono occupato in particolare di ambiente, depurazione delle acque, inquinamento luminoso, contrasto alla violenza di genere, mobilità elettrica, energie rinnovabili e Comunità solari.

Hobby e interessi: Promozione della cultura della sostenibilità ambientale ed energetica.

Le risposte

Quali sono i tre punti che caratterizzano la sua campagna elettorale?

Voglio portare all’amministrazione della città i valori del Movimento 5 stelle: Acqua, Ambiente, Trasporti, Connettività, Sviluppo.

In particolare il ripristino della ferrovia Budrio – Medicina – Massa Lombarda, quindi il collegamento Bologna – Ravenna, sarebbe l’infrastruttura che porterebbe un grande sviluppo alla città. In secondo luogo la diffusione delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica.

La sicurezza stradale con un aumento del fondo per le riasfaltature delle strade, che oggi versano in un pericoloso stato d’abbandono, in particolare quelle che portano alle frazioni di S. Antonio e Portonovo che versano in uno stato al limite della praticabilità, rappresentando un pericolo per i cittadini che percorrono quel tratto. La riasfaltatura da sola non basta e questa viene fatta solo in occasione della tornata elettorale; serve un consolidamento del fondo e poi la riasfaltatura, perchè ci troviamo su tratti di strada che subito dopo il rifacimento, presentano crepe evidenti e queste si allargano col passare del tempo. Anche il fatto che non venga controllato il peso dei mezzi agricoli che spesso transitano su quelle strade, di certo non aiuta il mantenimento delle stesse.

A livello di smog, la pianura padana è la zona più inquinata d’Europa e la terza del mondo, credo che l’amministrazione di un Comune debba impegnarsi al massimo per favorire la transizione ecologica, favorendo la diffusione degli impianti domestici ad energia rinnovabile e della mobilità elettrica. Su questo tema il Comune dovrebbe supportare al meglio quelle realtà associative sul territorio che si occupano di questo, in particolare Legambiente e la Comunità solare.

Se sarà eletto sindaco, quali saranno le prime cose da fare nei primi 100 giorni di mandato?

Un nuovo sindaco per prima cosa deve fare lo stato di cassa, cioè sapere di quali finanze dispone, relazione sui progetti già in fase esecutiva e su quelli ancora in fase di definizione. Solo a quel punto può capire cosa può fare nel breve e nel lungo termine.

Tre buoni motivi per votarla e almeno uno per non votare il suoi avversari.

La mia candidatura è per Medicina e non contro gli altri candidati, per i quali ho il massimo rispetto. Saranno i cittadini a scegliere chi può rappresentare al meglio la città

I candidati della lista

Agostino Giovanni, nato il 23 giugno 1974

Andalò Anna Maria, nata il 9 settembre 1943

Salvatore Ardito, nato il 3 ottobre 1984

Fabrizio Favilli, nato il 13 febbraio 1981

Renato Giorgi, nato il 19 febbraio 1952

Giuseppe Lioncino, nato il 26 febbraio 1973

Michela Nanni, nata l’1 settembre 1952

Omar Gardone Perretta, nato l’11 aprile 1976

Rita Soccorsi, 10 dicembre 1950

Franco Spiritelli, nato il 14 agosto 1954

Lorella Zanellati, nata l’1 ottobre 1959

****

Nome della lista: Medicina Attiva

Candidato sindaco: Emanuele Longhi

Biografia

Sono Emanuele Longhi, ho 48 anni, sono sposato con Stefania e ho due figlie. Sono un lavoratore autonomo nell’ambito degli autotrasporti. Sono sempre stato attivo nell’ambito dell’associazionismo sportivo e giovanile a Medicina. Sono stato eletto in consiglio comunale nel 2014 e nel 2019, da alcuni anni faccio parte del gruppo misto. Dopo dieci anni di opposizione, mi candido a sindaco, sostenuto da una lista civica autonoma, composta da persone che vengono da esperienza di vita e di impegno diverse fra loro. Negli anni da consigliere mi sono battuto su molti temi: ambiente, sanità, servizi pubblici, trasparenza dell’amministrazione, trasporto pubblico locale.

Le risposte

Quali sono i tre punti che caratterizzano la sua campagna elettorale?

Abbiamo scelto tre parole chiave fondamentali per caratterizzare il profilo politico della nostra lista.

Il primo è presidio: ci batteremo per un territorio presidiato, nel quale ci sia un controllo reale delle sue condizioni in termini di sicurezza ambientale e idrogeologica e nel quale ci si prenda cura delle strade, delle aree verdi e degli spazi pubblici.

Il secondo è autonomia: ci batteremo per un territorio autonomo da scelte politiche esterne e dagli interessi di gruppi politici privi di rapporti con la comunità. Un’autonomia che ci consentirà di avere maggior potere contrattuale sulle grandi questioni che interessano i cittadini: servizi di prossimità, trasporto pubblico, gestione delle strade comunali e soprattutto sulla sanità, attualmente in uno stato di sofferenza in tutta la regione e anche qui da noi.

Il terzo è comunità: ci batteremo per una comunità aperta, inclusiva, solidale. Una comunità in cui siano sempre più spazi e occasioni di incontro per la socialità, la condivisione, lo sviluppo della creatività, il sostegno a tutti i cittadini, in particolare i più giovani, nelle loro esigenze di socialità, incontro ed espressione.

Se sarà eletto sindaco, quali saranno le prime cose da fare nei primi 100 giorni di mandato?

La prima cosa sarà aggiungere la parola “Casa” alla scritta “Comune di Medicina” perché quando amministreremo il nostro territorio non saranno più le appartenenze di partito a determinare il valore delle idee, la valutazione dell’effettivo vantaggio collettivo e, di conseguenza, l’assegnazione di spazi e possibilità.

Ad ogni consigliere comunale di maggioranza e di opposizione, valutando competenze e disponibilità, verrà assegnata una tematica da seguire su cui lavorare e proporre, a cadenza semestrale, una serie di azioni migliorative di concerto con l’amministrazione.

Contestualmente verranno implementate e rese operative le consulte che devono svolgere un ruolo di “consulenza” preventiva così da dare modo a tutti i cittadini di essere determinanti nelle scelte del paese, partendo dai temi e dai territori.

Tre buoni motivi per votarla e almeno uno per non votare il suoi avversari.

Il primo è che sono un candidato libero e presente sul territorio: abito a Medicina, non rispondo a partiti nazionali e ho sempre vissuto del mio lavoro.

Il secondo sono le battaglie che ho portato avanti in consiglio comunale in questi dieci anni su moltissimi temi: ambiente, energia, sicurezza, sport, diritti dei cittadini e che credo siano la testimonianza migliore del mio attaccamento a questa comunità. Avrò la stessa energia e la stessa indipendenza per portarle avanti da sindaco.

Il terzo motivo è che sono sostenuto da un gruppo di persone libere e competenti, a partire dalla capolista e candidata vicesindaco Cinzia Bellettini: abbiamo scelto di costruire un progetto collettivo, partecipato e orizzontale, in cui ogni idea e ogni persona – con la sua identità e il suo percorso – contasse davvero.

Sui miei sfidanti posso dire che sono espressione di partiti politici nazionali e quindi non sono autonomi. L’amministrazione uscente su molti temi – isolamento, trasporti, strade, cura del territorio– è stata poco efficace. La lista del Movimento 5 Stelle è composta per metà da cittadini che non vivono a Medicina e non la conoscono affatto. Il centrodestra risponde a dinamiche nazionali fra partiti più che a un vero attaccamento al territorio.

I candidati della lista