Comune di Castel San Pietro Terme

Coalizione di centrosinistra formata da: “Riformisti per Marchetti Sindaca”, “Partito Democratico Francesca Marchetti sindaca”, “Uniti al Centro per Castello”, “Sinistra per l’ambiente”

Candidata sindaca: Francesca Marchetti

Biografia

Sono Francesca Marchetti, nata il 4 giugno 1980 a Castel San Pietro Terme, dove vivo, sono cresciuta e ho coltivato le mie passioni e i miei ideali. È qui che mi sono formata politicamente e dove risiedono i miei affetti più cari. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria, sono diventata docente di scuola primaria e dal 2009 sono consigliera nel consiglio comunale di Castel San Pietro Terme. Dal 2010 sono componente della direzione e della segreteria territoriale del Pd della Federazione di Imola. Sono stata segretaria del Pd Unione comunale di Castel San Pietro Terme e sono approdata in Consiglio regionale nel 2014, per poi essere rieletta nelle elezioni del 2020. Oltre a ricoprire la carica di consigliera pegionale, sono presidente della Commissione V Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità.

Le risposte

Quali sono i tre punti che caratterizzano la sua campagna elettorale?

Abbiamo una visione di città che integri sogni e bisogni dei cittadini, consapevoli che per amministrare bene Castello dovremo rispondere alle esigenze quotidiane con una visione a lungo termine. Vogliamo rafforzare le vocazioni castellane con la volontà di innovare, cogliendo le numerose opportunità di crescita offerte dal presente e guardando con determinazione al futuro.

Il Centro storico di Castel San Pietro Terme è il cuore della città, un luogo che testimonia la sua storia e dove si intrecciano residenza, commercio, servizi, socialità e attrattività turistica.

Tenendo in considerazione la pluralità di bisogni e interessi, ci impegniamo a promuovere e organizzare un tavolo permanente di dialogo con residenti, associazioni di categoria e commercianti per condividere nuovi obiettivi e le azioni necessarie per ridefinire il “Patto per il centro storico”.

Vogliamo migliorare l’accessibilità, promuovere la rigenerazione urbana e favorire il dialogo con i proprietari degli immobili commerciali sfitti, al fine di sviluppare un “Protocollo di intesa” per rivitalizzare tali spazi.

La nostra comunità si fonda sui principi del lavoro e dell’occupazione, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico nei settori produttivi, industriali e agricoli, nel rispetto dell’ambiente. Vogliamo che il lavoro sia il motore del benessere e della giustizia sociale, offrendo alle giovani generazioni prospettive di vita di qualità. A tal fine, sarà necessario sviluppare politiche che incentivino l’utilizzo degli spazi inutilizzati e favoriscano gli investimenti per le attività commerciali.

Proponiamo di riprogettare l’ex Asilo Nido in un centro polifunzionale all’avanguardia, un luogo dove innovazione culturale e sociale si incontrano, creando nuove soluzioni per l’abitare e il coworking. Questo spazio diventerà un punto di riferimento per la comunità, promuovendo il coinvolgimento delle giovani generazioni e delle associazioni locali.

Le azioni per la transizione energetica devono mirare a diminuire l’uso di energia fossile e promuovere l’incremento della produzione e dell’autoconsumo di energia rinnovabile nel nostro territorio. Abbiamo l’obiettivo di rendere operativa e promuovere presso cittadini e imprese l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile di prossima costituzione, definendone le scelte strategiche con particolare attenzione al coinvolgimento di tutto il territorio comunale.

La nostra visione pone le persone al centro attraverso una sanità pubblica inclusiva e integrata, che garantisca il diritto alla salute per tutti e rafforzi la collaborazione tra Azienda sanitaria, medicina del territorio, servizi sociali e terzo settore. Promuoviamo modelli assistenziali innovativi, assistenza domiciliare, telemedicina e il potenziamento dei servizi di prossimità. Nella comunità educante, supportiamo l’integrazione tra scuola, famiglia, volontariato e servizi per prevenire il disagio e favorire lo sviluppo dei bambini, con particolare attenzione alla neuropsichiatria infantile e all’inclusione scolastica.

Castello, città del benessere: Vogliamo elaborare un piano del turismo che metta in rete le eccellenze del territorio con progetti condivisi (Centro Storico, Golf, Terme, Valle del Sillaro e zone collinari di Varignana), coinvolgendo anche l’Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi. Intendiamo inoltre valorizzare la vocazione sportiva di Castel San Pietro attraverso la realizzazione di un Villaggio dello Sport. Crediamo che lo sport unisca le persone e contribuisca all’economia locale, oltre a giocare un ruolo fondamentale nella crescita delle nuove generazioni.

Se sarà eletto sindaco, quali saranno le prime cose da fare nei primi 100 giorni di mandato?

Nei primi 100 giorni di mandato, mi impegnerò a convocare un tavolo permanente di dialogo con i residenti, le associazioni di categoria e i commercianti della città per condividere nuovi obiettivi e azioni necessarie a ridefinire il “Patto per il centro storico”. Promuoverò inoltre un tavolo permanente di collaborazione tra Polizia Municipale e Forze dell’Ordine, focalizzato sull’utilizzo delle tecnologie e sul controllo del territorio per ottimizzare l’efficacia delle operazioni di sicurezza.

Procederò alla nomina degli organi previsti dallo statuto per rendere operativa la fondazione delle comunità energetiche e avviare la realizzazione dei primi impianti.

Mi impegnerò ad accelerare la realizzazione della rotatoria di Via Cova-Via Repubblica-Via Roma, così come quella all’uscita dell’A14, e avvierò la valutazione di un piano di asfaltature e manutenzioni.

Per una comunità educante, vogliamo definire un patto educativo di comunità formalizzando un’alleanza tra i servizi e la scuola. Questa alleanza dovrà svolgere una funzione di accompagnamento delle famiglie, di ascolto e supporto, e, dove necessario, di sostegno alla genitorialità.

È necessario studiare fin da subito gli strumenti per sostenere le famiglie e le giovani mamme, affinché vi siano servizi all’altezza delle esigenze dei più piccoli, a partire dai 3 mesi di età.

Tre buoni motivi per votarla e almeno uno per non votare i suoi avversari.

Credo che molte cose vengano ribadite da tutti i candidati, ma ritengo che siano soprattutto gli ideali di riferimento a fare la differenza. Io immagino un futuro in cui Castello diventi una città inclusiva e solidale, rafforzando la sua vocazione europea. Mi batterò sempre per lo sviluppo della città, per i diritti e la libertà, e non starò in silenzio di fronte a chi propone classi separate o politiche discriminatorie.

Abbiamo anche priorità molto diverse: per noi è fondamentale non lasciare indietro nessuno e costruire il futuro della città insieme alla rete degli attori sociali.

Forse ci distingue anche la conoscenza e la capacità di fare: io credo che non sia il tempo delle improvvisazioni e delle bugie. Affermare di voler abolire il codice degli appalti è un’assurdità, così come farsi fotografare continuamente davanti a delle buche.

Occorre conoscere, progettare e avere una visione, e credo che con le tante competenze della mia squadra riusciremo a realizzare ciò di cui parlo, rispondendo con verità e pragmatismo ai bisogni dei castellani.

Nome delle liste: “Il Comune al Centro” e “Fratelli d’Italia” (centrodestra)

Candidato sindaco: Davide Mazzoni

Biografia

Nato 28 anni fa, ha già alle spalle un mandato da consigliere comunale. Eletto nel 2019 nella lista civica “Prima Castello” è poi passato al Gruppo misto.

Le risposte

Quali sono i tre punti che caratterizzano la sua campagna elettorale?

1) Voglia di cambiamento e confronto con la cittadinanza. Questo perché bisogna dare un segnale di cambiamento a una comunità troppo spesso dimenticate e non ascoltata, con decisioni calate dall’alto e che troppo spesso non rispecchiavano le reali esigenze dei cittadini.

La partecipazione traversale di tutte le età deve essere il motore del cambiamento, ponendo al centro del ragionamento politico i cittadini.

2) Viabilità e strutture pubbliche. Da troppo tempo manca una programmazione puntuale e concreta di quelle che sono strade e strutture pubbliche.

Tutti noi cittadini partecipiamo attivamente alle casse comunali, il comune ha l’obbligo di reinvestire le risorse al servizio del cittadino per il cittadino. Le strutture scolastiche non sono all’altezza delle richieste della comunità, scuole che cadono a pezzi, scuole che dovevano già essere operative quasi due anni fa che ancora sono un cantiere a cielo aperto.

3) Attenzione alle esigenze di Osteria Grande e delle altre frazioni, colpevolmente trascurate da chi ha governato in questi anni. I cittadini non hanno bisogno di promesse che non sono state mantenute almeno negli ultimi vent’anni.

Se sarà eletto sindaco, quali saranno le prime cose da fare nei primi 100 giorni di mandato?

Aprire un tavolo con autostrade per portare velocizzare la rotonda del casello dell’A14.

Piano di manutenzione per le strade i marciapiedi e i parcheggi e marciapiedi anche iniziando Piano per l’abbattimento delle bariere architettoniche.

Nuovo regolamento e istituzione delle Consulte territoriali.

Ricognizione e sviluppo di un piano di manutenzione delle strutture sportive comunali

Ricognizione e sviluppo di un piano di manutenzione delle Scuole di proprietà comunale

Finanziamento per la costruzione delle scuole elementari ad Osteria Grande e ridiscussione con Inail per il completamento dell’asilo nido e materna

Apertura di tavolo di confronto con l’Ausl di Imola per trovare le soluzioni per evitare un ulteriore depauperamento e sviluppare su Osteria Grande un centro dove convogliare le potenzialità dei medici di medicina generale

Ricognizione sul gradimento dei cittadini rispetto ai servizi sociali comunali

Studio sullo sviluppo delle potenzialità di Solaris

Tre buoni motivi per votarla e almeno uno per non votare i suoi avversari.

1) Ho l’età giusta, il tempo e la voglia per portare avanti un progetto nuovo di vero cambiamento per Castel San Pietro Terme.

2) Sono pronto ad ascoltare e confrontarmi con qualsiasi persona per il bene di Castel San Pietro Terme e a prendere decisioni solo dopo un attenta valutazione delle posizioni di tutti.

3) Ho un fantastico gruppo che mi aiuta. Ci sono molti giovani e alcune persone di grande esperienza sia nella politica castellana, sia con competenze che servono nella gestione di un Comune.

Non votare Marchetti perché è stata molti anni segretario del Pd e gli ultimi 5 anni li ha fatti come capogruppo in consiglio comunale e quindi è corresponsabile della situazione in cui è stato portato il nostro Comune perché poteva incidere sulle scelte e non lo ha fatto.

Per Gherardi il discorso è un po’ diverso. Ha conoscenza ed esperienza, penso però che sia il momento di affidare il futuro ai giovani e a energie nuove.

Nome della lista: lista civica “Il Patto x Castello”

Candidato sindaco: Marco Gherardi

Biografia

Nato il 31 ottobre 1942, attualmente pensionato. E’ stato amministratore unico di una società di informatica, elettronica ed elettrotecnica con oltre 20 dipendenti. Amministratore e fondatore della pallacanestro a Castel San Pietro Terme.

Per circa 25 anni consigliere comunale e capogruppo della Dc. Nel 2019 Gherardi si candidò nella lista “Uniti al Centro per Castello” che sostenne la ricandidatura di Fausto Tinti del Pd, senza essere eletto in consiglio comunale.

Revisore dei conti del Comune per alcuni anni, membro della commissione Edilizia comunale nel periodo 1975 – 1982, vicepresidente del consorzio di lottizzazione fontanelle dalla sua costituzione.

Le risposte

Quali sono i tre punti che caratterizzano la sua campagna elettorale?

1) Riorganizzazione della macchina comunale attraverso tre step: mappatura della disponibilità finanziarie reali, creazione di un gruppo di lavoro tra assessorati che faccia una ricerca dove reperire fondi e realizzi i progetti per aggiudicarseli, gestione della realizzazione efficiente e trasparente anche con la minoranza;

2) rivedere tutte quelle opere comunali che necessitano di nuova pianificazione, modifiche o semplicemente velocizzazione del completamento, cercando dove poter risparmiare per reinvestire in nuove opere;

3) attivare con gli enti preposti un percorso a tappe forzate per ripulire e manutenere (opere ordinarie e straordinarie) le Valli di Sillaro, Gaiana e Quaderna, per ridare dignità e lustro al nostro territorio e sicurezza a chi lo vive.

Se sarà eletto sindaco, quali saranno le prime cose da fare nei primi 100 giorni di mandato?

1) Finanziamento del Piano eliminazione barriere architettoniche attraverso la destinazione del 15% del gettito extra del bilancio comunale fino alla conclusione delle opere individuate;

2) monitoraggio di tutte le opere di manutenzione necessarie per mettere in sicurezza il territorio comunale (strade, marciapiedi, ecc) e pianificazione di un intervento che inizi prima dell’inizio della stagione invernale, ove possibile con l’aiuto degli imprenditori locali;

3) presa in carico delle problematiche strutturali di scuole e piscina, cercando percorsi alternativi a quelli ora intrapresi, per restituire alla città nel minor tempo possibile strutture sicure e moderne con costi accettabili finora non perseguiti: per le scuole prevedere uno o più campus prefabbricati e moderni, per poter intervenire immediatamente sulle strutture non agibili e non sicure; per la piscina ripartire con un piano diverso dall’attuale che preveda il recupero della struttura esistente, magari ampliandola, accordandosi coi comuni limitrofi per fornire ai nuotatori il servizio per il periodo necessario a presso calmierato.

Tre buoni motivi per votarla e almeno uno per non votare i suoi avversari.

1) Perchè siamo l’unica forza che non alcun sudditanza verso le partitocrazie e siamo immuni da ogni ingerenza che non persegua il bene del paese;

2) perchè il nostro percorso è dettato dalla volontà di riavvicinare le persone alla buona politica, per un futuro migliore nell’amministrare la nostra città;

3) perchè, come si evince dal nostro programma, riattivare e rinnovare tutte le forme di partecipazione sarà un dovere imprescindibile verso la cittadinanza.

I nostri competitor… basta guardarsi intorno e ognuno tragga le sue conclusioni.

