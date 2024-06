Imola. Un evento a scopo benefico per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un ecografo portatile per il controllo clinico ed ecografico della mammella. Lo organizza l’associazione “Altrove”, costituita dall’incontro fra gli architetti Andrea Ricci Bitti e Antonio Gasparri che dal 2015 organizza appuntamenti simili e ha raccolto finora oltre 51mila euro in circa dieci anni. Lo scorso anno la serata non si svolse, vista l’alluvione, invitando tutti i partner a versare circa 15mila euro alla comunità di Sant’Agata e al Centro Diurno per anziani “Francesca Cimatti” di Faenza, fra i più colpiti. Quest’anno invece l’iniziativa, presentata l’11 giugno nella nuova sala del Cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, si terrà il 21 giugno con un apertitivo preparato dal ristorante stellato San Domenico a Parquet Diffusion in viale Saffi con inizio alle 19.30 con la collaborazione con la collaborazione dell’azienda vinicola Branchini, la Tenuta Melandri, la pasticceria Dulcis, Antonello Giorgi del ristorante Anonima Fornelli e Dj Max. Costo per partecipare 40 euro.

La causa è buona perché il tumore al seno ancora oggi cresce per incidenza e mortalità fra le donne fin dalla giovane età e quindi un ecografo portatile può aiutare molto la fase importante della prevenzione. Il sindaco Marco Panieri ha lodato “Altrove che dal 2015 fa grande solidarietà con iniziative che fanno bene al cuore, è un’eccellenza del territorio a servizio della collettività”. Il presidente della Fondazione Carimola Rodolfo Ortolani, che sta per scadere dal proprio incarico per scadenza come ha ribadito, ha detto “che con Altrove c’è una riconoscenza reciproca, rimaniamo in contatto, potrete approntare progetti con chi verrà dopo di noi”.