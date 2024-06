La second hand è un comportamento sempre più consolidato nelle abitudini di consumo degli italiani, che la praticano con orgoglio e consapevolezza in quanto scelta sostenibile e di circolarità, oltre che di tendenza. L’osservatorio Second Hand Economy condotto da Bva Doxa per Subito, giunto alla sua decima edizione, mostra attraverso i risultati dell’indagine 2023 il passaggio della compravendita di usato da comportamento minoritario e funzionale a vero e proprio trend consolidato.

L’osservatorio Second Hand Economy, oltre a mostrare a livello nazionale risultati in crescita relativamente a tutti i principali parametri presi in analisi che confermano questa tipologia di acquisto come comportamento top of mind per il 61% di chi la pratica, ha analizzato l’approccio alla second hand anche a livello regionale.

Tra le regioni più virtuose ritroviamo anche l’Emilia-Romagna che conferma la crescita di questo trend con la maggioranza di second hand lovers; il 61% dei rispondenti la pratica abitualmente generando, nel 2023, un volume d’affari complessivo di 1,8 miliardi di euro che posizionano la regione nella Top10 a livello nazionale.

I driver motivazionali

La second hand è ormai a tutti gli effetti un comportamento di consumo abituale per gli emiliani che, non solo ne apprezzano l’opportunità di risparmio e guadagno, ma che ormai sono sempre più sensibili al tema della sostenibilità e della riduzione degli sprechi.

L’Osservatorio ha anche indagato i driver motivazionali che hanno portato la popolazione dell’Emilia-Romagna a fare compravendita di beni di seconda mano.

Tra chi ha acquistato second hand, il 58% degli intervistati ritiene questa abitudine un modo intelligente di fare economia sostenibile (percentuale decisamente più alta rispetto al 44% del dato nazionale); il 59% ha dichiarato di averlo fatto principalmente per risparmiare; mentre il 48% perché crede nel riuso degli oggetti e nella riduzione degli sprechi.

Tra chi ha venduto le principali motivazioni sono: “per liberarmi di oggetti che non uso più” (81%), “perché credo nel riuso degli oggetti e voglio ridurre gli sprechi” (25%) e “per guadagnare” (29%).

Il guadagno medio per chi ha venduto è stato di 1.037 euro, importo più alto in assoluto tra le regioni, oltre che di lunga oltre la media nazionale che si attesta a 850€, a dimostrazione di come la second hand possa essere un vero alleato nel bilancio familiare. Tanto che il risparmio percepito mediamente rispetto a un prodotto nuovo in questa regione è pari al 37%.

La compravendita online si fa largo anche in Emilia-Romagna

A conferma del fatto che anche la second hand si sta spostando sempre più verso un’esperienza e-commerce like si nota la crescita della dimensione online del mercato pre-loved, che oggi, in Emilia-Romagna, genera il 43% del valore economico complessivo, ovvero 800 milioni di €. Tendenza, questa, che si riflette con una forbice molto ampia tra chi ha utilizzato il canale online rispetto all’offline sia per le vendite (80% online vs. 29% offline) che per gli acquisti (73% online vs. 59% offline).

Cosa si compra e cosa si vende online

Concentrandoci sulla dimensione online e osservando le categorie più presidiate per numero di acquisti in regione, le categorie dove si compra di più online sono:

1. Casa&Persona – 70%

2. Sports & Hobby – 51%

3. Elettronica – 37%

4. Veicoli – 11%

Nella top 3 dei prodotti più comprati online troviamo:

1. Abbigliamento e accessori – 39%

2. Libri e Riviste – 33%

3. Arredamento e Casalinghi – 29%

Fotografia molto simile anche per la vendita online, dove troviamo:

1. Casa&Persona – 80%

2. Sports & Hobby – 31%

3. Elettronica – 30%

4. Veicoli – 13%

I primi tre prodotti più venduti online invece sono:

1. Abbigliamento e accessori – 46%

2. Arredamento e Casalinghi – 23%

3. Abbigliamento/accessori vintage – 14%

Subito

Subito.it è la società proprietaria della piattaforma digitale Subito. Nata a Milano nel 2007, Subito vuole offrire il servizio online di compravendita più semplice, veloce e sicuro per realizzare ottimi affari grazie a efficacia del servizio, qualità e ampiezza dell’offerta. Con 6 milioni di annunci online ogni giorno, differenziati in 38 categorie merceologiche e per localizzazione geografica, e 2,5 milioni di utenti unici al giorno, Subito è la seconda piattaforma di e-commerce tra i primi 10 brand online più visitati in Italia (Fonte: E-commerce Italia Awards 2024 – Casaleggio Associati). Subito, insieme alla piattaforma InfoJobs, leader in Italia per la ricerca di lavoro online, e automobile.it, sito verticale dedicato agli annunci di auto, è parte di Adevinta, multinazionale leader nel mercato classified con particolare attenzione alla sostenibilità, che opera con successo in 10 paesi.