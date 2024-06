Imola. Il primo appuntamento sarà quest’anno il 19 giugno, quando dalle 20:30 le vie e le piazze del centro storico si animeranno di negozi aperti, mercatini, mostre, musica, giochi, eventi, animazioni…per far vivere ai cittadini e ai tanti visitatori l’inconfondibile atmosfera di Imola di mercoledì, l’iniziativa organizzata da Confcommercio Ascom Imola con il sostegno di tanti organismi pubblici e partner privati.

Quest’anno vogliamo dare importanza al tema dell’inclusione afferma il Direttore Generale di Confcommercio Ascom Imola Andrea Martelli, quindi “Imola di mercoledì” diventerà UN MONDO A COLORI.

Le quattroserate saranno così suddivise:

19/06 AMERICHE E ANTARTIDE – MAGENTA/AZZURRO

26/06 AFRICA E OCEANIA – TURCHESE/ARANCIONE

03/07 ASIA E EUROPA – MENTA/ROSA

10/07 IOMLA E LA ROMAGNA –LAVANDA/GIALLO

L’evento vede la partecipazione attiva di tante realtà commerciali che ogni sera proporranno eventi, spettacoli, degustazioni e dimostrazioni per offrire ai loro ospiti un’occasione per incontrarsi, conoscersi, fare acquisti e ricevere il gadget della manifestazione con l’iniziativa “Shopping by night” presso l’infopoint dell’evento.

* SHOPPING

Tra i tanti eventi ed esibizioni che si alterneranno nel corso delle serate e animeranno le piazze e le vie della città, l’appuntamento fisso sarà invece ogni sera con le attività economiche del centro storico nonché con i numerosi espositori quali artigiani, creativi, produttori eno-gastronomici… Imola di Mercoledì si offrirà come occasione ideale per fare shopping, approfittando dell’apertura dei tanti negozi del centro che prolungheranno l’orario di apertura fino a tarda serata (23.30). Le attività incontreranno i consumatori anche uscendo in strada, promuovendo i loro prodotti e offrendo ai visitatori, nelle diverse parti della città, prodotti e atmosfere originali e suggestive.

* NOVITÀ Shopping by night: in omaggio la t-SHIRT un mondo a colori

Tutti i visitatori che approfitteranno dell’apertura serale delle attività commerciali per fare acquisti nei negozi del centro storico potranno ricevere la t-shirt “UN MONDO A COLORI”!

Gli acquirenti presentando all’Infopoint dell’evento (Piazza Caduti) 2 scontrini della serata comprovanti gli acquisti effettuati in 2 diverse attività commerciali nella serata stessa… riceveranno immediatamente un gadget dell’evento. (La somma degli scontrini minima dev’essere di almeno 30 euro).

* VISITE GUIDATE GRATUITE

Non mancheranno le occasioni culturali e di conoscenza del territorio. Anche in questa edizione di Imola di Mercoledì saranno organizzate quattro diverse visite guidate gratuite, ogni anno sempre più seguite da imolesi e non, che portano alla scoperta dei simboli e dei personaggi illustri della città.

Per tutte le visite il ritrovo è fissato alle ore 20.30 all’Infopoint Confcommercio in Piazza Caduti per la Libertà.

19 Giugno – IL GIARDINO STORICO E IL MUSEO DELLE CARROZZE

Il Giardino storico del Palazzo Vescovile di Imola, riaperto al pubblico a maggio 2021 dopo un lungo restauro, sarà il protagonista della serata. I visitatori, accompagnati da una suggestiva illuminazione, potranno vivere un’esperienza sensoriale unica tra colori, forme e profumi di oltre 1500 tra alberi, cespugli, agrumi, rose e ortensie. Seguirà poi una visita guidata al Museo delle carrozze, dove sono esposte le due imponenti berline settecentesche dei vescovi di Imola.

Numero massimo di partecipanti 40, in ordine di arrivo, ritirando all’Infopoint il proprio ticket gratuito d’accesso.

A cura del Museo Diocesano di Imola

26 Giugno – LA MAGIA NELL’ANTICO EGITTO

Racconti di maghi, streghe ed amuleti al tempo dei Faraoni accompagneranno la visita alla giovane mummia e alla piccola collezione di amuleti egizi dei Musei Civici San Domenico.

A cura del CISE (Centro Italiano Studi Egittologici) di Imola in collaborazione con Bàrdur Associazione Culturale

03 Luglio – LORENZO IL MAGNIFICO: L’UOMO, IL SOGNATORE E IL MANCATO SIGNORE DI IMOLA

Presenteremo “l’uomo” che fu Lorenzo de’ Medici nelle sue più varie sfaccettature, simbolo assoluto dell’epoca rinascimentale. Racconteremo inoltre la sorprendente contesa tra Lorenzo, il conte d’Imola Girolamo Riario (marito di Caterina Sforza) e Papa Sisto IV per il possesso della nostra città, scontro che si rivelò tra le cause della famigerata “Congiura dei Pazzi” del 1478.

A cura del Prof. Riccardo Dal Monte

10 Luglio – IMOLA È ROMAGNA: LO DICE DANTE

Un percorso nel cuore del centro storico di Imola tra case, palazzi e chiese che legano la nostra città e la Romagna a Dante Alighieri.

A cura della Prof.ssa Fabrizia Fiumi – console del Touring Club Italiano – in collaborazione con Bàrdur Associazione Culturale

* INIZIATIVE CULTURALI

Inoltre tutti i mercoledì sera aperture straordinarie della GALLERIA DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA dove è ospitata la mostra LE RACCOLTE DI PALAZZO SERSANTI, dalle ore 19.30 alle ore 22.30 – Piazza Matteotti, 1; mentre dalle 20 alle 23, sempre ogni mercoledì, sarà possibile visitare il GIARDINO STORICO DEL PALAZZO VESCOVILE DI IMOLA e il MUSEO DELLE CARROZZE.

Mercoledì 3 luglio, in collaborazione con il Festival IN MEZZO SCORRE IL FIUME, percorsi fra arte musica e natura, sarà possibile assistere al concerto “InSolo” di Riccardo Tesi presso il Chiostro di Santa Maria in Regola. Alle ore 17.30 sarà possibile visitare il Chiostro, mentre il concerto prenderà avvio alle 18.30 e terminerà con una degustazione vini.

Il 26 giugno alle 21.00 presso la Chiesa del Carmine, in Via Emilia 32, sarà possibile visitare le Cantine e assistere all’evento “LA SALVEZZA NELL’ARCA DI NOÈ, le cantine della Chiesa del Carmine al tempo della Seconda Guerra mondiale”.

* ESIBIZIONI A TEMA DELLA SERATA

Altra novità di quest’anno, per ogni serata andranno in scena in Piazza Matteotti spettacoli legati al tema: da un’esibizione di boogie woogie e hip hop a cura di CLUB THE STAR (19/06), ad una danza africana itinerante a cura dell’Ass. Beguè (26/06) e ancora, una sfilata itinerante di capi indiani (sari) a cura di Giusto Scambio (3/07), per finire con lo spettacolo di Giorgio e le magiche fruste di Romagna (10/07).

* ARENA SPETTACOLI

Dopo il successo delle precedenti edizioni si ripropone “l’Arena Spettacoli nella corte di Palazzo Monsignani. Tutte le esibizioni sono ad ingresso gratuito.

19 Giugno, ore 21.15 RITRATTI – PERFORMANCE TEATRALE

Frutto di un lavoro comune e finale di laboratorio, coordinato da ExtraVagantis Teatro, nell’ambito del Progetto “DA PIÙ VICINO. Azioni di comunità”. Performance teatrale costruita su piccole storie, reali o immaginarie. Singoli ritratti, abbozzati o dai tratti decisi, costruiscono un quadro collettivo, pieno di colori. Musica a cura di Maurizio Piancastelli.

26 Giugno, ore 21.00 CONCERTO GIOVANI ARTISTI

In occasione del suo 12° compleanno, l’Associazione PerLeDonne ODV per i diritti delle donne e contro la violenza di genere regala alla città un concerto di 13 giovani artisti, scelti tra i partecipanti all’iniziativa “Timeless School Contest”, un contest scolastico in ambito musicale che quest’anno ha coinvolto circa 7000 studenti e 47 artisti di 7 istituti del territorio emiliano romagnolo, tra cui il Polo Liceale di Imola, l’Istituto Paolini-Cassiano, il Liceo Canova di Forlì, il Polo Liceale di Faenza, l’Istituto Alberghetti di Imola, l’Istituto Oriani di Faenza e il Liceo di Lugo. Il lavoro creativo dei ragazzi si concentrerà sul tema della serata Africa e Oceania e porterà alla luce alcune tematiche importanti come il Cambiamento Climatico, i Conflitti Armati e la gestione delle risorse. A cura di Giacomo Cascone.

03 Luglio, ore 21.00 JEKO MUSIC IN CONCERTO

Esibizione di piccoli gruppi musicali degli allievi della scuola Jeko Music del CSI.

10 Luglio, ore 19.30 e ore 21.30 ROMAGNA NOSTRA

Serata di racconti, poesie, musica e cibo di Romagna … a cura di Alfonso Nadiani & i su Amìgh.

Con la collaborazione musicale del trio In trì l’è mëj.

(È possibile prenotare un apericena presso Ristorico, chiamando 339 6219828 – euro 15.00)

* BIMBI E FAMIGLIE

Anche quest’anno è stato predisposto un programma di animazioni speciali per tutti i bambini e le loro famiglie. Ogni sera potranno scegliere tra tante animazioni e occasioni di divertimento. Come le narrazioni ad alta voce e laboratori creativi a cura di Michela Giordani (Selma Libreria) dal titolo Come diventare esploratrici/esploratori del mondo (Piazzetta dell’Ulivo),

Giochi gonfiabili e Area Luna Park (Piazza Matteotti) e, sempre in Piazza Matteotti il 10 luglio, torneranno i giochi di una volta: giochi di abilità, legnetti kapla per costruzioni, giochi da tavolo in versione gigante, giochi in legno, giochi sensoriali, labirinti, rompicapo…. un “caos creativo” che trasformerà la piazza in un luogo di curiosità e abilità.

Non mancheranno spettacoli coinvolgenti come “Voci bianche sotto le stelle” a cura del coro Il Grillo d’Oro (Piazza Matteotti, 26 giugno ore 21.00), Lollipop Gioi (Coro Giovanile Imolese) a cura di Zuffi Infissi, e “Stretta è la soglia, larga la via” spettacolo di Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini per i bambini dai 4 anni in su, presso Casa Piani il 19 giugno alle ore 21.15.

Per chi ama i laboratori creativi, in Via XX settembre ci saranno laboratori per bambini a cura di Maison et Fleurs, mentre in Piazzetta dell’Ulivo non mancherà il truccabimbi per tutti i bimbi. In Piazza Gramsci potrete trovare giochi gonfiabili e zucchero filato, esibizioni e duelli di scherma con i Difensori della Rocca e il Circolo Scherma Imola, oltre a animazioni per i più piccoli con giocosport per bambini e arti marziali per ragazzi e adulti a cura della Scuola e Disciplina Kung Fu Imola (19 e 26 giugno, 3 luglio). Sempre in Piazza Gramsci, il 26 giugno, ci saranno dimostrazioni di Karate a cura del Club Takeshi Imola. Altre esibizioni sportive e artistiche a cura di BIANCOVERDE e ARTLab in piazza Matteotti.

Infine, non perdete i laboratori di ceramica per bambini a cura di Mani d’Inchiostro (Via Vaini, 19 giugno) e il laboratorio di manga (Via Vaini, 3 luglio).

* Proposte eno-gastronomiche

Nelle serate di Imola di Mercoledì le proposte dei ristoranti e dei locali per una cena tranquilla o da passeggio sono infinite e sapranno mettere tutti d’accordo. I Ristoranti proporranno menù fissi a prezzo agevolato, mentre i Pubblici Esercizi offriranno proposte e aperitivi Street Food, per una “cena itinerante” da gustare tra spettacoli e vetrine illuminate e shopping.

L’elenco completo dei ristoranti e dei pubblici esercizi aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito www.imoladimercoledi.it

* MUSICA LIVE

Non c’è festa senza musica e durante la manifestazione Imola di Mercoledì sono tantissime le esibizioni “live” che coinvolgeranno le migliaia di visitatori. Molti ristoranti e pubblici esercizi offriranno ai fruitori del centro intrattenimenti musicali per tutti i gusti.