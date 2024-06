Imola Ora è aperto il bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata in locazione permanente nel Comune di Imola, ed in particolare in via Giovanni X. Si tratta di 9 alloggi in locazione permanente tra i quali verranno messe a disposizione due unità abitative a norma per persone con disabilità.

“In questi anni stiamo affrontando una emergenza nuova per il nostro territorio: l’emergenza casa per quelle famiglie che, pur avendo un reddito, non riescono ad accedere al mercato privato e si trovano ad occupare quella zona grigia che contribuisce ad aumentare il numero delle famiglie vulnerabili – spiega Daniela Spadoni, assessora al Welfare -. Come dicevo si stratta di famiglie monoreddito o di famiglie anche con più redditi ma di origine straniera. Se è vero che nel nostro territorio ancora si trova lavoro per chi si rende disponibile a svolgere i lavori considerati più pesanti, dobbiamo comunque constatare che avere il lavoro non è più sufficiente per trovare casa. E’ uno dei paradossi della nostra società. Insieme ad Acer stiamo cercando di mettere a disposizione sul territorio tutti gli immobili liberi e affittabili. Questo bando è proprio per tutte le famiglie che si trovano nella cosiddetta fascia grigia. Vuole quindi rispondere ai bisogni delle nostre famiglie che si trovano in situazione diversa rispetto all’ERP. Costituisce un altro tassello dopo il bando ERP del 2023 che questa Amministrazione comunale sta ponendo nel mosaico delle risposte ai bisogni della casa delle famiglie del nostro territorio. Altri ne arriveranno nei prossimi mesi, ma ora concentriamoci su questo”.

Le domande verranno raccolte direttamente da ACER che provvederà ad inoltrarle al Comune di Imola. “Chiediamo quindi a tutte le famiglie interessate di leggere attentamente il bando per verificare il possesso dei requisiti e i termini per la partecipazione” conclude l’assessora Spadoni.

Le domande vanno presentate entro le ore 11 del 5 agosto 2024 e possono essere presentate a mano, ad Acer Bologna- ufficio casa del Comune di Imola (in via Manfredi n. 2/B) oppure via PEC, indirizzando a

[email protected] – nell’avviso sono indicate le specifiche necessarie.

Tutte le informazioni e i moduli per la domanda su

https://www.comune.imola.bo.it/novita/avvisi/2024/06/formazione-graduatoria-per-lassegnazione-di-9-alloggi-di-edilizia-agevolata-in-locazione-permanente