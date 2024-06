Imola. Prenderà il via il “Camp AI e design digitale”, che fa parte dei Summer Camp di Ragazze Digitali ER che si svolgeranno quest’estate. Ragazze Digitali ER è un progetto della Regione Emilia-Romagna per raccontare che il digitale è un “gioco da ragazze”, un’occasione per iniziare a creare nuove opportunità per il proprio futuro, un percorso per lo sviluppo di una società dell’informazione regionale più inclusiva e arricchita dal contributo delle ragazze e delle donne. Si tratta di summer camp gratuiti, per studentesse del terzo e quarto anno delle scuole superiori dell’Emilia-Romagna, sui temi del digitale e delle sue applicazioni, organizzati in collaborazione con gli Enti di formazione e le Università del territorio. Il camp è riservato a ragazze iscritte al III e IV anno di Scuola secondaria di II grado (qualsiasi indirizzo, di durata quinquennale o quadriennale) della Regione Emilia-Romagna.

Contenuti del percorso – Durante questa esperienza, le partecipanti potranno mettere alla prova le loro abilità creative ideando, progettando e realizzando un prodotto unico e originale, un accessorio intelligente da indossare nella vita di tutti i giorni, anche grazie al supporto degli ultimi strumenti di intelligenza artificiale generativa. Le partecipanti impareranno ad utilizzare l’intelligenza artificiale come complemento del processo creativo, per poi applicare alla progettazione del prodotto tecniche di Design Thinking e metodologia Agile, che favoriscono la collaborazione e la creatività. Attraverso la creazione di prototipi, acquisiranno la capacità di trasformare in realtà le idee. Impareranno i concetti fondamentali di programmazione, utilizzando e programmando Circuit Playground, una scheda elettronica dotata di diversi sensori (luminosità, pressione sonora, temperatura…) e led RGB. Sperimenteranno la modellazione e la stampa 3D e realizzeranno oggetti 3D per personalizzare la scheda elettronica.

Sono ammesse 25 partecipanti. Per l’accesso, non sono previste selezioni. Qualora il numero di candidate dovesse superare il numero di posti disponibili, verranno ammesse le candidate che hanno effettuato prima l’iscrizione. Al termine del Camp verrà rilasciato un attestato di frequenza.

“Dopo il focus su intelligenza artificiale e materie Stem che ha coinvolto tante ragazze l’8 marzo nell’evento WOW Women Motor, vogliamo continuare a stimolare le studentesse ad approfondire la tematica del Digitale. Accogliamo quindi con entusiasmo il progetto dei Summer Camp della Regione, Ragazze Digitali ER e invitiamo le studentesse del terzo e quarto anno degli Istituti superiori ad iscriversi: potranno partecipare a questi campi estivi in maniera totalmente gratuita”, sottolinea Elena Penazzi, assessore alla Digitalizzazione.

Le iscrizioni vanno fatte entro il 23/06/2024, mentre il corso prenderà il via 01/07/2024

Per iscriversi: https://digitale.regione.emilia-romagna.it/ragazze-digitali/programma/bologna