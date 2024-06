Vengono dall’Emilia-Romagna, comprese due realtà di Imola, e dalla Lombardia le 15 Startup/Progetti d’Impresa vincitrici della call/selezione CTE COBO Power Up, programma di incubazione per Startup e Progetti d’Impresa che presentivo progettualità innovative. L’annuncio della loro vittoria è avvenuto nei giorni scorsi, durante l’evento di avvio di CTE COBO Power UP, a Imola. In quell’occasione, le 15 realtà hanno avuto la possibilità di presentarsi ad un pubblico di soggetti interessati, sia pubblici che privati. L’ambito di intervento di queste 15 realtà è molto vasto e spazia dalla prima piattaforma italiana basata sullo sharing di stampanti 3D al monitoraggio in tempo reale di tutte le fonti di stress della pianta, fino ai sistemi di Intelligenza artificiale per la personal Intelligence (vedi scheda allegata con l’elenco completo delle 15 realtà).

Come è nata la call/selezione CTE COBO Power Up – Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna (CTE COBO), rappresenta un’infrastruttura tecnologica diffusa sul territorio dell’Emilia-Romagna, volta a portare innovazione e crescita sostenibile in diversi settori strategici. In questo ambito, la call/selezione CTE COBO Power Up è nata grazie al supporto e alla collaborazione con il Comune di Bologna, la Città Metropolitana di Bologna, il Ministero delle Imprese e del Made In Italy, il Comune di Imola, il Nuovo Circondario Imolese, il FSC – Fondo per lo sviluppo e la Coesione e la supervisione gestione di Officina Digitale Imola. Nello specifico, la call CTE COBO Power Up è un programma di incubazione per Startup che presentino progettualità innovative all’interno dei seguenti 3 verticali: Industry 4.0 / 5.0, includendo Smart Manufacturing e Smart Agriculture; Industrie Culturali e Creative; Servizi Urbani Innovativi. Il target a cui è rivolta la call / selezione, prende in considerazione due tipi di attività: Progetti d’impresa non ancora costituiti, che si impegnano ad aprire la società entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; Startup costituite da non più di tre anni, con sede su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo della call/selezione – L’obiettivo della call è quello di supportare 15 realtà (5 startup costituite e 10 progetti d’impresa), offrendo l’opportunità di partecipare a un percorso di incubazione verticale, della durata di almeno 12 settimane fino ad un massimo di 20 e di ottenere un beneficio finanziario per lo sviluppo di un progetto imprenditoriale di euro 20.000,00, per ognuno dei 15 partecipanti selezionati. Il programma COBO POWER UP prevede, inoltre, l’organizzazione di momenti dedicati al matching/incontro con aziende al fine di generare opportunità di collaborazione.

Le 15 vincitrici scelte sul totale delle 59 candidature al programma – Sono state 59 tra Startup e Progetti d’Impresa le candidature totali al programma, provenienti un po’ da tutta Italia, fra le quali le 15 realtà vincitrici, di cui due sono completamente Made In Imola, si sono contraddistinte per le loro idee innovative nei tre verticali del programma.

Queste 15 Startup/Progetti d’Impresa, riceveranno ciascuna un finanziamento di €20.000 necessario a coprire il 100% delle spese ammissibili sostenute per la partecipazione al programma di incubazione e per lo sviluppo dell’impresa, una cifra che viene interamente messa a disposizione da parte della Città Metropolitana di Bologna. Inoltre, svolgeranno incontri in presenza ogni 2 settimane all’interno del territorio imolese, dove avranno la possibilità di entrare in contatto con imprenditori ed esperti per accrescere le proprie capacità imprenditoriali e gestionali. L’obiettivo è favorire il loro insediamento nel nostro territorio.

Vengono dall’Emilia-Romagna, comprese due realtà di Imola, e dalla Lombardia le 15 Startup/Progetti d’Impresa vincitrici della call/selezione CTE COBO Power Up, programma di incubazione per Startup e Progetti d’Impresa che presentivo progettualità innovative. L’annuncio della loro vittoria è avvenuto nei giorni scorsi, durante l’evento di avvio di CTE COBO Power UP, a Imola. In quell’occasione, le 15 realtà hanno avuto la possibilità di presentarsi ad un pubblico di soggetti interessati, sia pubblici che privati. L’ambito di intervento di queste 15 realtà è molto vasto e spazia dalla prima piattaforma italiana basata sullo sharing di stampanti 3D al monitoraggio in tempo reale di tutte le fonti di stress della pianta, fino ai sistemi di Intelligenza artificiale per la personal Intelligence. Ecco le due realtà imolesi.

MEDDLE (Imola, BO) – PROGETTO D’IMPRESA – Nasce dall’esigenza del mercato Industria 4.0 di ottimizzare e facilitare la raccolta, integrazione e gestione dati generati da impianti produttivi e infrastrutture sensorizzate.

LOCALAI (Imola, BO) – PROGETTO D’IMPRESA – Sistema di AI per la personal Intelligence. Sistema protetto di gestione dei propri processi.

Le dichiarazioni – “Sono molto soddisfatto dell’inizio del progetto CTE COBO, sviluppato in collaborazione con la Città Metropolitana e il coordinamento gestionale di Officina Digitale e delle numerose candidature pervenute. Abbiamo una strategia per lo sviluppo economico del nostro territorio, che vediamo strettamente correlato all’innovazione, mettendo in campo gli strumenti per favorire l’insediamento da noi di realtà attive in questo settore. Sappiamo, infatti, quanto l’innovazione rappresenti un motore fondamentale per la crescita economica, in quanto stimola l’efficienza, crea nuove opportunità, aumenta la competitività, attrae investimenti, genera occupazione qualificata, promuove la sostenibilità e migliora la capacità di adattamento delle economie. Attraverso nuove idee d’impresa e start-up pensiamo di poter garantire nuove opportunità a tutta l’area imolese e il lavoro si genera anche presidiando le nuove tecnologie, i nuovi mestieri, una nuova imprenditoria” spiega l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Imola, Pierangelo Raffini.

Anche il Direttore Generale di Officina Digitale, Davide Baroncini, si dimostra molto soddisfatto dei risultati ottenuti fino ad ora: “Officina Digitale ha come focus principale quello di far crescere e sviluppare contest relativi alla innovazione ad Imola, creando un polo in cui startup e progetti d’impresa possano trovare terreno fertile per potersi insediare, crescere e sviluppare. Per questo motivo il programma di incubazione COBO Power Up è un’ottima opportunità ed occasione per attrarre le giovani realtà imprenditoriali e dargli la possibilità di mettere a frutto le proprie idee. Con una rete di esperti e un ecosistema collaborativo, le Startup/Progetti d’Impresa vincitrici avranno l’opportunità di beneficiare di risorse all’avanguardia e di un ambiente stimolante, dove idee innovative possono trasformarsi in realtà concrete. Questo impegno verso l’innovazione e lo sviluppo locale non solo promuove la crescita economica, ma contribuisce anche a creare una comunità dinamica e interconnessa, pronta ad affrontare le sfide del futuro con creatività e resilienza”.