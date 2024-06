Imola. In pieno svolgimento la ventitreesima edizione di Freschi di stampa, atteso calendario di presentazione di novità librarie organizzato dalla Bim Biblioteca comunale di Imola che si concluderà il 30 luglio. Le iniziative si svolgono di martedì o mercoledì alle 21 nel giardino del cedro della Biblioteca comunale di Via Emilia 80.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e senza prenotazione, fino a esaurimento posti. Anche quest’anno ci sarà la possibilità di seguire le serate in diretta streaming sul canale fb della Biblioteca.

Gli appuntamenti in programma

Martedì 25 giugno 2024 in concomitanza con il passaggio del Tour de France a Imola, sarà ospite il noto giornalista sportivo Beppe Conti che racconterà storie e aneddoti di oltre 100 anni del giro di Francia. Tutto questo e molto di più nel libro Il giallo del Tour. Trionfi e tragedie, segreti e misteri della corsa più importante del mondo dal 1903 ai giorni nostri (Minerva, 2024). Beppe Conti, una carriera iniziata alla Gazzetta dello Sport e proseguita a TuttoSport, per poi approdare a Rai Sport come opinionista televisivo, è autore di numerosi titoli legati al mondo del ciclismo che raccontano le storie e le leggende delle due ruote. È stato insignito di riconoscimenti importanti grazie alla sua penna di scrittore capace di narrare, attraverso il ritratto dei protagonisti, emozioni e vitalità dello sport anche nei risvolti inediti e meno conosciuti. Ne parla con Giorgio Conti, giornalista.

Martedì 2 luglio 2024 l’appuntamento è con Marino Sinibaldi, noto giornalista e saggista, che presenterà Timbuctù, podcast prodotto dal Post. Punto di riferimento per tutti gli appassionati di libri, il podcast ospita riflessioni ispirate alla lettura, all’editoria, legandole all’attualità e alle cose che succedono. Marino Sinibaldi, noto giornalista e saggista, già presidente del Centro per il libro e la lettura, lavora con i libri da molti anni. Ha diretto Radio 3, creando tra tutti Fahrenheit, e seguendo lo sviluppo dei nuovi formati audio. Dialoga con Claudio Caprara, giornalista del Post.

Mercoledì 10 luglio 2024 la rassegna prosegue con Vera Gheno e il suo ultimo saggio Grammamanti (Einaudi, 2024). Le parole sono centrali nelle nostre vite e dischiudono infinite opportunità. Per questo dovremmo instaurare con loro una vera e propria relazione amorosa, sana, libera, matura. Perché le parole ci permettono di vivere meglio e ci danno la possibilità di cambiare il mondo. Grammamanti (Einaudi, 2024) è l’ultimo saggio di Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice dall’ungherese, che ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca e oggi è ricercatrice presso l’Università di Firenze. Dialoga con l’autrice Emiliano Visconti (Rapsodia Libri Eventi), curatore di eventi musicali e letterari.

Martedì 16 luglio 2024 Cristiano Cavina presenta L’ananas no (Bompiani, 2024). Un’assoluta novità per lo scrittore romagnolo che si cimenta per la prima volta in un giallo dando vita a un nuovo strepitoso personaggio, il detective Manolo Moretti, ex sovrintendente della polizia penitenziaria e ora pizzaiolo. Cristiano Cavina è nato a Casola Valsenio, in Romagna. Fin da piccolo l’autore cresce nutrendosi delle storie di paese ma la scoperta dei libri è la vera svolta della sua esistenza. L’autore dialoga con Alessandra Giovannini, giornalista.

Martedì 23 luglio 2024 presentazione di Michelangelo non è una tartaruga (Mondadori Electa, 2024) scritta da Rey Sciutto, il divulgatore storico-artistico più cliccato sul web che spiega l’arte sui social. A dirlo sono i numeri e la quantità di traguardi che ha raggiunto: una community di mezzo milione di seguaci sulle varie piattaforme (Il Sacro Calabro Impero), collaborazioni con musei di tutto il Paese, tra cui gli Uffizi. In questo suo esordio a stampa non perde il suo stile caustico e ironico (e a tratti bizzarramente desueto) e ci regala una serie di curiosità sulla storia dell’arte. Tra queste pagine si viaggerà nel tempo per scoprire chicche e svelare dettagli e misteri delle opere più famose da un punto di vista del tutto inedito. La serata sarà resa ancora più interessante dalla partecipazione, in una inedita veste di intervistatore, di Luca Cesari, storico ed esperto di gastronomia.

Martedì 30 luglio 2024 con La signora Meraviglia (Sellerio, 2024) Saba Anglana, cantante, attrice, doppiatrice e conduttrice radiofonica italiana nata a Mogadiscio, racconta con ironia la ricerca di un’identità e di una “casa”. Un esordio lirico e ironico tra memoir e saga familiare, che narra la ricerca delle origini tra una Mogadiscio magica e un’Italia in trasformazione. Una storia in parte autobiografica nelle pagine che portano i lettori tra presente e passato dove la frustrazione quotidiana si scioglie in risata, il dolore viene condiviso senza vergogna, la violenza del passato si può disinnescare, tramutandola in una energia inattesa. L’autrice dialoga con Emiliano Visconti (Rapsodia Libri Eventi), curatore di eventi musicali e letterari.

Tutto il programma, con gli orari estivi delle biblioteche sono disponibili anche sul sito www.bim.comune.imola.bo.it facebook: @bimbibliotecaimola.

Moltissimi i laboratori organizzati da Casa Piani e dalle biblioteche decentrate per i bambini più piccoli e per i ragazzi durante tutto il periodo estivo come ha spiegato la responsabile di Casa Piani Federica Di Silvio.

Il programma complessivo, inclusi i consigli di lettura, e gli orari estivi delle biblioteche è consultabile sul web: bim.comune.imola.bo.it, culturaimola.it

facebook: @bimbibliotecaimola Instagram: bim_bibliotecaimola