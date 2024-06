Imola. Tutto è pronto per la seconda serata di “Imola di Mercoledì”, il 26 giugno, dopo il successo della prima. Il programma della seconda serata è centrato su Oceania e Africa.

Nel dettaglio per grandi temi l’elenco di alcune iniziative. Programma completo su www.imoladimercoledi.it

ARTE E CULTURA – La seconda visita guidata gratuita è “LA MAGIA NELL’ANTICO EGITTO”. Racconti di maghi, streghe ed amuleti al tempo dei Faraoni accompagneranno la visita alla giovane mummia e alla piccola collezione di amuleti egizi dei Musei Civici San Domenico. A cura del CISE (Centro Italiano Studi Egittologici) di Imola. Letture a cura di Maila Focante e Luca Mengoli dell’Associazione Culturale Bàrdur (partenza ore 20.30 Infopoint, NON SERVE PRENOTAZIONE – durata circa 1 ora).

Altro evento culturale: LA SALVEZZA NELL’ARCA DI NOÈ, le cantine della Chiesa del Carmine al tempo della Seconda Guerra mondiale. Visita alle cantine della Chiesa del Carmine – Via Emilia, 3, alle ore 21.00.

Segnaliamo anche la proposta della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola con un’apertura straordinaria della GALLERIA DELLA FONDAZIONE ove è ospitata la mostra “LE RACCOLTE DI PALAZZO SERSANTI” (dalle ore 19,30 alle ore 22,30 – Piazza Matteotti, 1)

Apertura serale straordinaria anche del GIARDINO STORICO DEL PALAZZO VESCOVILE DI IMOLA e del MUSEO DELLE CARROZZE, dalle 20 alle 23.

Mostre d’arte a cura dell’ass. Casa di Silla in P.zza Codronchi.

BIMBI E FAMIGLIE – Le famiglie potranno scegliere tra tante animazioni e occasioni di divertimento. Come le narrazioni ad alta voce e laboratori creativi a cura di Michela Giordani (Selma Libreria) dal titolo Come diventare esploratrici/esploratori del mondo in Via Emilia Ovest oppure Giochi gonfiabili e Area Luna Park in Piazza Matteotti. Segnaliamo inoltre alle ore 20.45 il concerto VOCI BIANCHE SOTTO LE STELLE del Coro Il Grillo d’oro in P.zza Matteotti. Per chi ama i laboratori creativi, in Via XX settembre ci saranno laboratori per bambini a cura di Maison et Fleurs. Non mancherà il truccabimbi per tutti i bimbi in via Emilia Ovest. In Piazza Gramsci potrete trovare esibizioni di Karate a cura del Club Takeshi, giochi gonfiabili e zucchero filato, dimostrazioni e duelli di scherma con i Difensori della Rocca e il Circolo Scherma Imola, oltre a animazioni per i più piccoli con giocosport per bambini e arti marziali per ragazzi e adulti a cura della Scuola e Disciplina Kung Fu Imola. In P.zza Matteotti troverete Esibizioni di ginnastica artistica a cura di Biancoverde. Infine, non perdete i laboratori creativi a cura di Mani d’Inchiostro (in Via Vaini).

Dove mangiare – Le proposte dei ristoranti e dei locali per una cena tranquilla o da passeggio sono infinite e sapranno mettere tutti d’accordo. Molti locali offriranno anche accompagnamenti musicali ed eventi ai propri ospiti.

MUSICA E ESIBIZIONI- Tante le esibizioni “live” in programma la seconda serata: DANZE AFRICANE ITINERANTI a cura dell’Ass. BEGUÈ e DANZA LA CITTÀ by ARTlab in P.zza Matteotti. Concerto dei SONGITA al Caffè Emilia e THE SOUL RELEVATION al Caffè Bologna e proseguendo sulla Via Emilia i THE PERIPHERIES presso Caffè Porteno con cocktail a tema. In via Aldovrandi musica con e degustazioni a tema presso Senegal Market. Musica con ANDREA GROSSI al Caffè del Duomo e NOE TOMMASINI da Elio’s Cafè. Concerto JEKO MUSIC del CSI Via Emilia presso Palazzo Monsignani.

Infine alle 21.00 presso l’Arena Spettacoli nella Corte di Palazzo Monsignani, in occasione del suo 12° compleanno, l’Associazione PerLeDonne ODV per i diritti delle donne e contro la violenza di genere regala alla città un concerto di 13 giovani artisti, scelti tra i partecipanti all’iniziativa “Timeless School Contest”, un contest scolastico in ambito musicale che quest’anno ha coinvolto circa 7000 studenti e 47 artisti di 7 istituti del territorio emiliano romagnolo, tra cui il Polo Liceale di Imola, l’Istituto Paolini-Cassiano, il Liceo Canova di Forlì, il Polo Liceale di Faenza, l’Istituto Alberghetti di Imola, l’Istituto Oriani di Faenza e il Liceo di Lugo. Il lavoro creativo dei ragazzi si concentrerà sul tema della serata Africa e Oceania e porterà alla luce alcune tematiche importanti come il Cambiamento Climatico, i Conflitti Armati e la gestione delle risorse. A cura di Giacomo Cascone.