Casola Valsenio (Ra). Il progetto di restauro e rivitalizzazione della storica Abbazia di San Giovanni in Valsenio verrà presentato giovedì 27 giugno, ore 17, presso la stessa Abbazia.

L’Abbazia di Valsenio, con la sua ricca storia e il suo importante valore culturale, rappresenta un patrimonio di inestimabile importanza per la nostra comunità, la valle del Senio e per il patrimonio artistico nazionale. Tuttavia, l’edificio necessita di urgenti interventi di restauro per preservarne la struttura e per permettere una nuova fase di utilizzo che possa beneficiare l’intera comunità locale e i visitatori.

Durante il convegno verrà illustrato il progetto di restauro e rivitalizzazione dell’Abbazia di Valsenio, che comprende interventi di conservazione architettonica, la riqualificazione degli spazi interni ed esterni, e la creazione di un centro culturale multifunzionale. Questo progetto ambizioso non solo mira a preservare l’Abbazia, ma anche a rivitalizzarla, trasformandola in un luogo di incontro, cultura e formazione collegandola alle numerose realtà del territorio (Giardino officinale, Parco della vena dei gessi, il Cardello, monte Battaglia, le Terme, i vini, i prodotti agricoli locali, i castagni, le escursioni a piedi ed in bicicletta, e molto altro.)

Al termine della presentazione, sarà previsto un momento di discussione aperta per raccogliere suggerimenti e idee, seguito da un aperitivo per continuare il dialogo in maniera informale.

La storia

La chiesa di Valsenio risale circa al V secolo d.C. e nei suoi sedici secoli di vita sono stati numerosi gli interventi edilizi ed i restauri effettuati. Risulta per tradizione che la chiesa e il monastero fossero fondati da S. Zenobio, primo arcivescovo di Firenze (anni 418-428); altre tradizioni vogliono fosse costruita da Galla Placidia dal 425 al 450. Indicativamente fu prima del X secolo che i monaci Benedettini vennero nella valle del Senio e, in momenti successivi, costruirono tre Abbazie: S. Pietro in Sala a Cuffiano – Riolo Terme, S. Giovanni Battista in Valsenio – Casola Valsenio, S. Maria Assunta di Rio Cesare a Susinana – Palazzuolo sul Senio (Vallombrosani). Prima di loro la valle doveva trovarsi in misere condizioni, eppure, la tenacia di quegli uomini vinse gli ostacoli della natura, e trasformò questi luoghi in campagne ubertose. I monaci insegnarono agli abitanti una più proficua gestione del territorio e introdussero il castagno che, per secoli, contribuì a sostenere le popolazioni locali.

Nel 2013 sono terminati gli scavi archeologici della chiesa di S. Giovanni Battista che hanno portato alla scoperta di una cripta sotto l’abside e ad altri ritrovamenti ancora in parte non chiariti. Ora l’attenzione è rivolta verso l’intero complesso dell’Abbazia che presenta alcuni fabbricati collabenti. “Ci siamo ripromessi di restaurarlo e di rivitalizzarlo e, in questo percorso abbiamo organizzato un convegno per presentare lo stato dell’arte del complesso abbaziale e quello che desidereremmo fare anche con il vostro aiuto – afferma Pier Giacomo Rinaldi Ceroni, coordinatore dell’evento -. Pensiamo di valorizzare l’Abbazia, centro importante per tutta la Valle del Senio, nella sua totalità e di rendere indipendenti l’una dall’altra le varie parti che la compongono a seconda delle possibili destinazioni ed in considerazione della forma e della disposizione dei suoi spazi. Temi e spazi che saranno dialoganti tra loro sul filo conduttore della vallata, ma allo stesso tempo indipendenti per tempi e modalità di gestione”.

L’Arch. Aida Morelli ha eseguito il progetto confrontandosi con un gruppo di lavoro composto da persone dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, del comune di Casola Valsenio e della parrocchia di S. Giovanni Battista in Valsenio.

Prima del convegno è prevista una visita al complesso abbaziale per farlo conoscere in tutte le sue parti ed indicare quali potrebbero essere i possibili utilizzi futuri.