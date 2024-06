Imola. È stato approvato il 26 giugno nel corso dell’assemblea dei soci del CON.AMI il bilancio consuntivo 2023 del Consorzio. Il conto economico dell’esercizio relativo alla scorsa annata di attività della realtà pubblica costituita da 23 Comuni consorziati, in rappresentanza di una vasta area geografica di riferimento estesa su tre province e due regioni, si è chiuso in data 31 dicembre 2023 con un utile netto di 13.138.005 euro.

Un dato positivo che, rapportato alle annualità 2022 (circa 10,3 milioni di euro) e 2021 (poco meno di 8,2 milioni di euro), mette in evidenza la parabola crescente dei risultati derivati dall’articolata operatività del CON.AMI. Una cifra che l’Assemblea ha scelto di ripartire con un accantonamento del 5% al fondo di riserva statutario (poco meno di 657 mila euro), con un dividendo di 7,5 milioni di euro da corrispondere ai soci consorziati in relazione alle percentuali di partecipazione detenute e con la restante parte, quasi 5 milioni, indirizzata verso il fondo di riserva. Ma hanno un segno ‘più’ anche altri indicatori dello stato di solidità del Consorzio: dal valore del patrimonio netto totale, passato dai 318,2 milioni di euro del 2022 agli attuali 320,8, al valore della produzione pari a circa 9,6 milioni. Senza dimenticare il Margine Operativo Lordo incrementato di circa 2,1 milioni (ora a quota 5,6 milioni) rispetto all’esercizio precedente in ragione, tra gli altri, dei maggiori ricavi provenienti da affitti di rami d’azienda soprattutto nel settore elettrico realizzati nel 2023. Altro dato interessante, la minore incidenza sul conto economico di voci correlate all’evento Gran Premio di Formula 1 a seguito all’annullamento della manifestazione dell’annata passata per i gravi eventi alluvionali che hanno colpito il territorio. Significativi gli importi dei proventi in arrivo da partecipazioni societarie per 15,1 milioni di euro, in aumento di circa 681mila rispetto allo stesso dato del 2022. All’interno di tale cifra rientrano i dividendi percepiti da Acantho S.p.A. (circa 1 milione), da S.F.E.R.A. S.r.l. (400 mila), da Bryo S.p.A. (80 mila) oltre a quelli elargiti da Hera S.p.A. per circa 13,6 milioni di euro. Da sottolineare, infine, le statistiche che rilevano la delibera a favore dei Comuni consorziati, a titolo di distribuzione di riserve, di un importo complessivo di ulteriori 3 milioni e la diminuzione di circa 1,3 milioni dell’indebitamento finanziario del 2023 (5,5 milioni) nel confronto con il 2022 (6,8 milioni). Tale variazione è dovuta, prevalentemente, alla riduzione delle quote capitali dei mutui in essere.

Numeri che delineano una gestione positiva del CON.AMI anche perché incastonati in un’annata 2023, come più volte ribadito, segnata dalla permanenza di un quadro internazionale e nazionale piuttosto instabile. Da un lato i conflitti bellici nel continente, con evidenti ripercussioni negative sugli indicatori sociali ed economici, dall’altro la grande criticità rappresentata dalla calamità naturale alluvionale che ha colpito buona parte dell’area consortile nell’anno passato. Quest’ultima tegola, inoltre, ha comportato anche per il Consorzio una riprogrammazione operativa delle attività per la necessità di effettuare interventi urgenti di ripristino della funzionalità di alcuni immobili e delle infrastrutture di sua proprietà. Imprevisti che non hanno, però, fatto perdere di vista al CON.AMI la capacità di dare continuità ai propri impegni assunti con la collettività. In primis, per quanto riguarda l’asset strategico del comparto idrico, con il proseguo degli investimenti programmati insieme ad Atersir e al gestore del servizio così come, nell’ambito dell’Accordo di cooperazione con Hera, dell’attività di redazione del masterplan sui sistemi idrici territoriali per una programmazione di medio e lungo termine degli investimenti infrastrutturali. Nel settore immobiliare, invece, si segnala l’attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (‘Piani Urbani Integrati’) per il Complesso dell’Osservanza di Imola nel rispetto dei target e delle tempistiche sottoscritte con tutti gli enti coinvolti nel processo. Da segnalare anche la conclusione di importanti opere presso l’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola per il potenziamento dei canoni di accessibilità, ospitalità e polifunzionalità. Nel settore immobiliare spicca, infine, la generale valorizzazione del patrimonio consortile come testimonia, per esempio, il finanziamento ATUSS per l’avvio dell’iter di riconversione del compendio ‘Curva Tosa’ di Via Kennedy acquisito dal Consorzio nel 2022.

“I numeri del bilancio consuntivo 2023 evidenziano la solidità ed il positivo stato di salute del Consorzio nonostante la significativa incidenza di eventi globali impronosticabili a livello internazionale, nazionale e locale – spiega Fabio Bacchilega, presidente del CON.AMI. Dati che confermano il valore di una realtà che si dimostra risorsa preziosa per il territorio: dal quotidiano esercizio di gestione e miglioramento di una serie di servizi qualitativi rivolti alla collettività alla capacità di intercettare valenti opportunità di investimento in grado di valorizzare il patrimonio pubblico, per non parlare della concreta possibilità di convertire l’operatività in sostanziosi dividendi economici da distribuire ai 23 Comuni consorziati. Bene anche le statistiche premianti che riguardano le società partecipate. Il mio ringraziamento per il conseguimento di questi risultati, unitamente alla soddisfazione per l’approvazione del documento da parte dei soci come sinonimo di immutata fiducia, va all’intera struttura del CON.AMI e al Direttore Generale Giacomo Capuzzimati”.

“Il bilancio consuntivo 2023 del Con.Ami conferma quanto il Consorzio, nonostante l’anno sfidante caratterizzato da imprevisti e difficoltà come quelle legate agli eventi alluvionali, abbia mantenuto una sua solidità costruita negli anni e abbia rappresentato un ulteriore elemento di sostegno per i nostri territori – commenta Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Con.Ami -. Contestualmente sono proseguiti significativi investimenti, dalla rete elettrica a quella acquedottistica, volti a migliorare sempre di più il patrimonio delle reti pubbliche. Oltre a questi, ci sono investimenti molto importanti sulla vita e sulle prospettive della nostra comunità, come ad esempio il grande progetto dell’Osservanza, che prosegue e che si sta realizzando con cantieri già avviati. In particolare, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari continua ad essere sempre più un volano polifunzionale di opportunità, per Imola, per i comuni del Consorzio e per tutta l’Emilia-Romagna, con il progetto Terre&Motori, la Formula 1, il WEC (rinnovato fino al 2028, ndr) e altri eventi non solo motoristici, ma anche in altri ambiti sportivi, sociali, di ricerca e solidaristici. Continuiamo a consolidare i proventi dalle partecipazioni che il Consorzio possiede e che rappresentano un valore aggiunto davvero importante per tutti i Comuni, consentendo il mantenimento dei servizi”.

Durante la seduta del CON.AMI del 26 giugno, è stato votato all’unanimità anche il provvedimento in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione della società Formula Imola S.p.A.. Una realtà in house 100% CON.AMI che costituisce lo strumento necessario per la migliore realizzazione da parte del socio unico, nell’ambito della concessione amministrativa rilasciata dal Comune di Imola, dell’attività di gestione ordinaria dell’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ quale servizio di interesse generale.

L’Assemblea consortile, analizzati i positivi risultati gestionali maturati nel corso del precedente mandato e con la volontà di mantenere inalterata l’attuale governance societaria anche in ottica di continuità per garantire la proficua programmazione degli eventi già calendarizzati, ha deliberato di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Formula Imola S.p.A. i seguenti nominativi che resteranno in carica per tre esercizi:

Gian Carlo Minardi – presidente del Consiglio di Amministrazione

– presidente del Consiglio di Amministrazione Susanna Caroli – consigliere

consigliere Aldo Costa – consigliere

consigliere Augusto Machirelli – consigliere

consigliere Valeria Vignali – consigliere

Alla suddetta deliberazione farà seguito l’iter di nomina ufficiale da parte l’Assemblea della società Formula Imola S.p.A. che si terrà agli inizi di luglio.