Un’azione andata a fin di bene grazie alla stretta collaborazione fra i commissariati di Bologna e Imola. Pochi giorni fa, un giovane 15enne con problemi di autismo, con la passione per le piccole barche a vela tanto da averne una con sè, si è perso in centro a Bologna. O perlomeno il padre, che era andato in bagno un attimo, non lo ha più ritrovato quando è uscito da un bar e si è molto preoccupato, andando subito a fare denuncia di scomparsa al commissariato di polizia del capoluogo. Dal cellulare del ragazzo, risultava che fosse nella zona di via Aspromonte a Imola. Subito sono stati allertati gli agenti di polizia di via Mazzini che hanno cominciato a cercarlo senza fortuna in auto, in bici e a piedi nella zona avendo ricevuto da Bologna una foto con la descrizione. Poi è sembrato fosse in via Marconi, ma anche lì niente.

Si è pensato allora alle videocamere di sorveglianza, inizialmente il risultato è stato negativo, ma poi gli agenti hanno pensato che la zona era comunque vicina alla stazione ferroviaria. Sono entrati ed effettivamente hanno visto il 15enne sul secondo binario. Voleva infatti andare a Rimini. Il primo passo è stato quello di tentare di tranquillizzarlo senza spaventarlo visto che ha detto che voleva andare al mare, poi quello di allontanarlo dai binari e di portarlo negli uffici di via Mazzini dove il giovane bolognese ha chiesto acqua e un panino al prosciutto che gli sono stati portati sollecitamente. Da lì, è stata contattata la madre che è scoppiata in un pianto liberatorio sentendo, al cellulare in viva voce, il figlio dopo mezza giornata di apprensione. I genitori sono poi venuti a riprendere il figlio verso le 23 in auto.