La globalizzazione è entrata nelle case e nelle vite di molti dal punto di vista culturale, sociale, economico, contribuendo a sviluppare una società sempre più complessa e interdipendente. Il 44% del campione intervistato ritiene che la globalizzazione avrà effetti positivi per il nostro Paese[1]. In generale, i vantaggi di vivere in una società sempre più ibrida e multiculturale vengono riconosciuti (65%) soprattutto dai più giovani: il 74% dei 16-24enni ritiene infatti che i benefici del processo supereranno o saranno uguali ai rischi. Il 77% degli italiani ritiene inoltre che è necessario sviluppare competenze interculturali per gestire al meglio le complessità della società moderna.[2]

Lo sanno bene i quasi 1.800 studenti che hanno vinto il concorso di Intercultura e che partiranno questa estate per un’esperienza di vita e di studio in uno dei 60 Paesi dove l’Associazione di volontariato sviluppa i suoi programmi. Questi adolescenti hanno partecipato alle selezioni, si sono raccontati, si sono descritti, hanno raccolto tutti i documenti per richiedere una borsa di studio. E finalmente, dopo alcune interminabili settimane di attesa, hanno ricevuto la tanto agognata risposta di assegnazione del programma. E sono pronti a partire per vivere un’esperienza dall’alto potenziale formativo.

Sono 6 gli studenti della zona di Imola che stanno per iniziare una delle fasi più belle precedenti alla loro partenza: la preparazione con i volontari della loro zona, per arrivare preparati a vivere al meglio i mesi che trascorreranno all’estero. Si tratta di:

Maristella, studentessa del Liceo Alessandro da Imola, un programma semestrale in Costarica;

Celeste, studentessa del Liceo Valeriani, un programma estivo in Danimarca;

Pietro, studente dell’Istituto Canova, un programma annuale negli Stati Uniti;

Marco, studente dell’Istituto Alberghetti, un programma trimestrale in Belgio (Marco partirà grazie a una borsa di studio offerta da Fondazione Carisbo)

Lia, studentessa dell’Istituto Canova, un programma semestrale in Messico;

Sofia, studentessa del Liceo Torricelli, un programma semestrale in Messico.

Oltre ai nostri studenti pronti a partire, durante questo anno il nostro territorio ha ospitato una ragazza giapponese, arrivata a settembre 2023. Si tratta di Yuzuki, che ha frequentato il Liceo Artistico Ballardini di Faenza ed è stata ospite dalla famiglia De Gaetano.

I 6 studenti sabato scorso, in Comune a Imola, insieme alle proprie famiglie hanno ricevuto la pergamena attestante la vincita del programma. A presenziare l’evento c’erano, fra gli altri, la presidentessa Eleonora Cesari, la responsabile invio Maria Assunta Pili, la responsabile ospitalità Margherita Pili, la responsabile scuola Barbara Caprara, la responsabile formazione Martina Manca, tutti i volontari, l’assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità Giacomo Gambi e il consigliere alle politiche giovanili Antonio Ussia, che hanno premiato gli studenti e le studentesse.

Le dichiarazioni – “Abbiamo accolto anche quest’anno la richiesta di organizzare queste semplice cerimonia di premiazione come segno di gratitudine nei confronti delle studentesse e degli studenti che hanno scelto di svolgere l’esperienza di un periodo di studio all’estero. Dopo anni difficili in cui tutti abbiamo affrontato tante difficoltà, valorizzare gli scambi interculturali e chi si occupa di organizzarli è anche un modo per favorire la vicinanza fra i popoli e la cultura dell’accoglienza e di pace” spiegano l’assessore alle Cultura e Politiche giovanili, Giacomo Gambi e il consigliere incaricato della promozione delle attività rivolte ai giovani, Antonio Ussia.

Da parte sua, dichiara Andrea Franzoi, Segretario Generale Intercultura: “In un contesto internazionale sempre più complesso e difficile come quello di oggi, Intercultura percepisce come essenziale il proprio intervento nel farsi promotrice dell’educazione alla pace, stimolando il dialogo e la comprensione tra i popoli. Rispetto, inclusione, diversità sono tra i valori sui quali vogliamo attivare la partecipazione dei giovani per costruire un mondo migliore, più equo e senza conflitti. Gli scambi scolastici internazionali sono il mezzo per coinvolgere la società civile e le istituzioni – e in particolare le scuole – in un progetto di valorizzazione della diversità come risorsa per lo sviluppo del pianeta, in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Questi nostri ragazzi, emozionati e insieme entusiasti per essere risultati vincitori del concorso di Intercultura, sono come “ambasciatori” virtuali del territorio dal quale provengono: ne incarnano i valori e la cultura territoriale, e sono i portavoce di un’intera generazione che si mette in gioco per affrontare tutte quelle le sfide collettive e globali che la società ha loro trasmesso”.

Partire con Intercultura – Per maggiori informazioni su Intercultura e per entrare in contatto con i volontari presenti a Imola, contattare la responsabile dei programmi di studio all’estero, Maria Assunta Pili. 3890773417

Una possibilità anche per le famiglie accogliendo uno studente – Con Intercultura anche le famiglie hanno la possibilità di partecipare a uno scambio culturale, un’esperienza che significa confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse. In queste settimane i volontari di Intercultura in tutta Italia stanno ricercando e selezionando le famiglie interessate ad accogliere un ragazzo o una ragazza di un altro Paese: sono oltre 800 i giovani che arriveranno in Italia a partire da settembre 2024..

Le candidature possono essere inviate attraverso questa pagina del sito www.intercultura.it/famiglie o contattando il responsabile dei programmi di ospitalità a CENTRO LOCALE Filippo Renna. 3333057906

Intercultura ODV – Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 1955. È presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.