Imola. Ecco il programma della terza serata di Imola di mercoledì dedicata ad Asia ed Europa il 3 luglio, la manifestazione organizzata dall’Ascom che da tanti anni riscuote una forte presenza di pubblico.

ARTE E CULTURA – La terza visita guidata gratuita è “LORENZO IL MAGNIFICO: L’UOMO, IL SOGNATORE E IL MANCATO SIGNORE DI IMOLA”. Presenteremo “l’uomo” che fu Lorenzo de’ Medici nelle sue più varie sfaccettature, simbolo assoluto dell’epoca rinascimentale. Racconteremo inoltre la sorprendente contesa tra Lorenzo, il conte d’Imola Girolamo Riario (marito di Caterina Sforza) e Papa Sisto IV per il possesso della nostra città, scontro che si rivelò tra le cause della famigerata “Congiura dei Pazzi” del 1478. A cura del Prof. Riccardo Dal Monte. (partenza ore 20.30 Infopoint, NON SERVE PRENOTAZIONE – durata circa 1 ora).

Continua la proposta della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola con un’apertura straordinaria della GALLERIA DELLA FONDAZIONE ove è ospitata la mostra “LE RACCOLTE DI PALAZZO SERSANTI” (dalle ore 19,30 alle ore 22,30 – Piazza Matteotti, 1).

Apertura serale straordinaria anche del GIARDINO STORICO DEL PALAZZO VESCOVILE DI IMOLA e del MUSEO DELLE CARROZZE, dalle 20 alle 23.

Prosegue infine l’apertura della Chiesa del Carmine, in via Emilia.

BIMBI E FAMIGLIE – Le famiglie potranno scegliere tra tante animazioni e occasioni di divertimento. Come le narrazioni ad alta voce e laboratori creativi a cura di Michela Giordani (Selma Libreria) dal titolo Come diventare esploratrici/esploratori del mondo in Via XX Settembre oppure Giochi gonfiabili e Area Luna Park in Piazza Matteotti. Per chi ama i laboratori creativi, in Via XX settembre ci saranno laboratori per bambini a cura di Maison et Fleurs. Non mancherà il truccabimbi per tutti i bimbi in via XX Settembre. In Piazza Gramsci potrete trovare esibizioni di Karate a cura del Club Takeshi, Giocosport per bambini e arti marziali per ragazzi e adulti a cura della Scuola e Disciplina Kung fu Imola, esibizioni di Taekwondo, giochi gonfiabili e crepes, dimostrazioni e duelli di scherma con i Difensori della Rocca e il Circolo Scherma Imola. In P.zza Matteotti troverete Esibizioni di ginnastica artistica a cura di Biancoverde. Infine, da non perdere i laboratori di manga a cura di Mani d’Inchiostro (in Via Vaini).

D ove mangiare – Le proposte dei ristoranti e dei locali per una cena tranquilla o da passeggio sono infinite e sapranno mettere tutti d’accordo. Molti locali offriranno anche accompagnamenti musicali ed eventi ai propri ospiti.

MUSICA E ESIBIZIONI- Tante le esibizioni “live” in programma la seconda serata: SFILATA ITINERANTE di capi indiani (SARI), a cura di Giusto Scambio e DANZA LA CITTÀ by ARTlab in P.zza Matteotti. Esibizione della VASSURA-BARONCINI BRASS all’Ingresso di Palazzo Monsignani, BURNING HEART al Caffè Emilia, NAIF presso il Caffè Bologna, WHITE KINGS al Caffè Porteno, JADER NONNI al Caffè del Duomo e NOMA MAMBA BAND da Elio’s Cafè. Danze orientali a cura di Carolina Ginger presso MonnaLisa Cafè e Antico Bar Fiat. Degustazioni esotiche @ Alta Pasticceria Virginia.

Inoltre alle 21.00 presso l’Arena Spettacoli nella Corte di Palazzo Monsignani, si esibiranno piccoli gruppi musicali degli allievi della scuola JEKO MUSIC del CSI.

Segnaliamo inoltre, in collaborazione con il Festival IN MEZZO SCORRE IL FIUME, percorsi fra arte musica e natura, il concerto “InSolo” di Riccardo Tesi (musicista internazionale, fra le sue collaborazioni: De Andrè, Gaber, Fossati, Tosca, Pelù…) presso il Chiostro di Santa Maria in Regola, via Cosimo Morelli 8 alle 18.30, mentre alle 17.30 si potrà visitare Santa Maria in Regola e il chiostro. A seguire il concerto degustazione vini.