Castel Guelfo. Airsprings, filiale di TVS Mobility, gruppo indiano con fatturato da 3 miliardi di dollari, ha annunciato l’acquisizione di Roberto Nuti Group di Castel Guelfo. Il gruppo a sedi anche all’estero e produce e commercializza sistemi di sospensione principalmente per veicoli pesanti nel mercato after-market. SI Air Springs è leader in India nella produzione di molle ad aria nel settore automotive e ferroviario. TVS Mobility vanta una solida presenza in Europa con TVS Supply Chain Solutions (fornitore di soluzioni logistiche per la catena di approvvigionamento con sede in Gran Bretagna e diverse filiali, tra cui Italia, Spagna e Germania) e TVS Srichakra Ltd (filiale italiana con sede a Milano operante nel settore degli pneumatici a marchio Eurogrip), entrambe aziende del Gruppo. Questa acquisizione strategica consentirà di creare sinergie importanti per ogni entità della nuova realtà industriale che beneficerà delle competenze del Gruppo indiano per espandere la propria gamma di prodotti e rafforzare la propria posizione nel mercato globale.

Il direttore generale del Gruppo Nuti, Luca Randighieri, ha dichiarato: “Siamo onorati dal fatto che un Gruppo così importante e solido come TVS Mobility ci abbia scelto. Questa acquisizione proietta la nostra azienda in una dimensione ancor più internazionale e ci permette di avvalerci delle altissime competenze maturate dal nostro partner in decenni di esperienza. Ogni entità del gruppo continuerà ad operare normalmente durante il periodo di integrazione, e ci impegniamo a garantire una transizione fluida per tutti i nostri stakeholder.”.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto al Roberto Nuti Group nella famiglia di TVS Mobility. Questa acquisizione rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di espansione globale e ci dà l’opportunità di unire le nostre capacità distintive nel settore delle molle ad aria con la rinomata esperienza che vanta il Gruppo Nuti nei sistemi di sospensione” annuncia Mr. P. Srinivasavaradhan, direttore di SI Air Springs.

La transazione è stata completata il 28 giugno. L’accordo comprende l’acquisto indiretto del 100% di Roberto Nuti Group da parte di TVS Mobility attraverso SI Airsprings Private Limited, filiale indiana interamente posseduta, e attraverso investimenti adeguati al pieno rilancio dell’azienda.