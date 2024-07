Imola. Tutto è pronto nel cuore della città, per accogliere al meglio la partenza della quarta tappa del Giro d’Italia Women, la Imola-Urbino, di 134 chilometri, che prenderà il via il 10 luglio, da piazza Matteotti. I festoni rosa addobbano il portico passeggio, di fronte a piazza Matteotti, proprio dove sfileranno le atlete una volta dato il via, mentre la scritta di saluti è posta su piazza Caduti per la Libertà, proprio sotto la torre dell’orologio.

La partenza da piazza Matteotti, che sarà aperta a tutti a partire dalle 9 – Il Giro d’Italia Women sarà infatti protagonista in città, nella mattinata di mercoledì 10 luglio. Dalle ore 9.00 piazza Matteotti sarà aperta a tutti, per la presentazione dei team in corsa e delle atlete e per altre attività che animeranno lo spazio per l’intera mattinata. Poi, alle ore 10,25 prenderà il via, sempre da piazza Matteotti, la quarta tappa. Ad animare la piazza, dalle 9 del mattino, vi saranno varie attività, in contemporanea. A partire dalla esposizione di bici storiche, a cura dell’Associazione Velocipedisti Eroici Romagnoli, già in mostra in Autodromo con una quindicina di bici, in occasione del passaggio del Tour de France, domenica 30 giugno. Sarà presente la Ciclistica Santerno Fabbi Imola, società sportiva che dal 1995 favorisce l’avvicinamento al ciclismo di ragazzi e ragazze tra i 6 e i 16 anni con le prime esperienze ludiche, formative e agonistiche con la bici da corsa. La Ciclistica Santerno accoglierà bambini e genitori con l’esposizione di alcune bici da corsa per bambini e un banchetto informativo, per chi volesse prendere contatto e avvicinarsi a questo sport.

Assolutamente da non perdere anche una trentina di tavole dipinte e quadri di Tonino Dal Re, il pittore dei ciclisti, di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita, che saranno in mostra nella piazza. Insieme alle tavolette dove sono proposte le imprese dei ciclisti raccontate da Dal Re in presa diretta al Giro d’Italia, per tutti gli anni ’60, saranno esposti anche alcuni quadri dedicati ai “preti in bicicletta”, altro soggetto iconico dell’artista imolese.

Da parte sua Confcommercio Ascom Imola farà partire “Imola di mercoledì” proprio dalle 9 del mattino, aprendo il punto informazione allestito in piazza Caduti per la Libertà e scegliendo il colore rosa, proprio in onore del Giro d’Italia Women, per le magliette in distribuzione con la promozione attivata nei mercoledì, che prenderà il via dal mattino fino a sera.

Il percorso in città – Le atlete partiranno da piazza Matteotti per entrare sulla via Emilia, svoltare sotto l’orologio del Comune, imboccare la via Mazzini e raggiungere l’ingresso dell’autodromo, dopo avere percorso tutto viale Dante. Una volta entrate in autodromo, le atlete percorreranno la pista in senso antiorario (lo stesso seguito dalle gare motoristiche), per superare la curva della Rivazza e uscire dalla pista all’altezza della palazzina uffici, all’inizio dei box, costeggiare il paddock 2 e uscire dall’autodromo su via Santerno, per imboccare poi a destra la via Pisacane e proseguire sulla via Emilia, in direzione Castel Bolognese. Gli appassionati potranno seguire direttamente le fasi della partenza, in piazza Matteotti, oltre che disporsi lungo tutto il tracciato.

Nelle suindicate vie sarà istituito il divieto di sosta con rimozione per i veicoli in sosta, mercoledì 10 luglio dalle ore 5.00 alle ore 13.00, mentre il divieto di circolazione sarà dalle ore 7.00 alle ore 13.00, per salvaguardare l’incolumità dei ciclisti e degli spettatori. In quell’intervallo di tempo le forze dell’ordine e gli addetti alla sicurezza presidieranno il percorso sopra indicato per gestire la circolazione.

Inoltre dalle ore 15.00 del 9 luglio fino alle ore 13.00 di mercoledì 10 luglio è istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione veicoli in piazza Matteotti, via Emilia (esclusivamente in corrispondenza di piazza Matteotti), piazza Gramsci.

La manifestazione potrà comportare disagi per i cittadini residenti e l’Amministrazione comunale si scusa fin d’ora per questo, confidando nella loro gentile collaborazione. Ricordiamo che oltre alla apposita segnaletica stradale lungo le vie sulle quali transiterà la gara, giorni fa il Comune ha inviato a tutti i residenti nelle strade interessate dal passaggio del Giro d’Italia Women una lettera per informali del transito. Nella suddetta lettera, i cittadini sono inoltre invitati a custodire gli animali domestici con il massimo scrupolo, al fine di evitare qualsiasi forma di pericolo.

Il Giro d’Italia Women sostiene Scarpetta Rossa, contro la violenza sulle donne – Il Comune di Imola ha aderito all’iniziativa dell’associazione Scarpetta Rossa Aps e Giro d’Italia Women che individua nelle panchine dipinte di rosso e di rosa il simbolo contro la violenza sulle donne. A tal proposito, martedì scorso è stata inaugurata la Panchina Rossa e Rosa della Città di Imola, posta lungo la Ciclovia del Santerno, in via Graziadei accanto al Ponte di viale Dante. Sulla panchina è stata apposta una targa che riporta i loghi dei soggetti promotori e i numeri dei due centri antiviolenza di Imola, Trame di Terre e PerLeDonne ODV oltre che il 1522, così che la panchina, oltre che sensibilizzare, possa essere anche veicolo di informazione come lo sono le atre presenti sul territorio comunale.

“Dopo il Tour de France, un altro importante evento, quello del Giro d’Italia Women, che insieme alla Regione Emilia-Romagna abbiamo fortemente voluto portare sul territorio con 2 tappe che partono dall’Emilia-Romagna – fa sapere il sindaco Marco Panieri -. Un evento che include anche una stretta collaborazione con l’Agenzia ICE e in particolare il Ministero degli Affari Esteri per la promozione delle nostre eccellenze e che si abbina con una forte attività di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza contro le donne lungo tutta la Penisola. Abbiamo voluto la partenza della tappa dalla piazza principale della città, Piazza Matteotti, nel cuore del centro storico, per accogliere al meglio le squadre e le atlete, anche con iniziative collaterali, per questo ringrazio per la collaborazione Confcommercio Ascom Imola, Avr, Ciclistica Santerno Fabbi Imola e i famigliari di Tonino Dal Re. La corsa proseguirà poi verso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che è un tracciato sempre più legato alla storia del ciclismo, a partire dal 1968 con i Mondiali vinti da Vittorio Adorni e proseguita con i Mondiali di Ciclismo del 2020, i Campionati Italiani nel 2021 e pochi giorni fa con il passaggio del Tour de France”