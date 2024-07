Imola. Mattinata di festa in centro storico, con la partenza da piazza Matteotti della quarta tappa del Giro d’Italia Women e tanti bambini accompagnati dalle famiglie con palloncini rosa a salutare le atlete, la Imola-Urbino, di 134 chilometri, con il via dato dal sindaco Marco Panieri, che ha sventolato la bandiera rosa di inizio gara. Il “cuore della città” era vestito a festa, con i colori rosa predominanti, con tante iniziative ad accogliere le atlete, le loro squadre e i tanti appassionati venuti in centro per salutare questo importante appuntamento sportivo.

Ad animare la piazza, dalle 9 del mattino, sono state varie attività, in contemporanea. A partire dalla esposizione di bici storiche, a cura dell’Associazione Velocipedisti Eroici Romagnoli, già in mostra in Autodromo con una quindicina di bici, in occasione del passaggio del Tour de France, domenica 30 giugno. Era presente anche la Ciclistica Santerno Fabbi Imola, società sportiva che dal 1995 favorisce l’avvicinamento al ciclismo di ragazzi e ragazze tra i 6 e i 16 anni con le prime esperienze ludiche, formative e agonistiche con la bici da corsa. La Ciclistica Santerno ha accolto bambini e genitori con l’esposizione di alcune bici da corsa per bambini e un banchetto informativo, per chi ha voluto prendere contatto e avvicinarsi a questo sport.

Di grande richiamo sono state anche la trentina di tavole dipinte e quadri di Tonino Dal Re, il pittore dei ciclisti, di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita, esposte in piazza Matteotti. Insieme alle tavolette dove sono proposte le imprese dei ciclisti raccontate da Dal Re in presa diretta al Giro d’Italia, per tutti gli anni ’60, erano in mostra anche alcuni quadri dedicati ai “preti in bicicletta”, altro soggetto iconico dell’artista imolese.

Da parte sua Confcommercio Ascom Imola ha fatto cominciare “Imola di mercoledì” proprio dalle 9 del mattino, aprendo il punto informazione allestito in piazza Caduti per la Libertà e scegliendo il colore rosa, proprio in onore del Giro d’Italia Women, per le magliette in distribuzione con la promozione attivata nei mercoledì, che ha preso il via stamattina, per concludersi questa sera.

Panieri: “Una nuova importante giornata di ciclismo” – “Una nuova importante giornata di ciclismo, che segna la storia del rapporto che la città di Imola coltiva da tempo con questo sport, fin dai Mondiali 1968 con la storica vittoria di Adorni. Pochi giorni fa il passaggio del Tour de France, oggi Imola città di tappa del Giro d’Italia Woman – commenta il sindaco Marco Panieri, che ha anche la delega allo Sport -. Un’occasione di sport e passione per tanti tifosi e non solo, sempre in sinergia con la Regione Emilia-Romagna e il Capo Segreteria Politica Giammaria Manghi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l’agenzia ITA e tutti gli altri enti coinvolti. Abbiamo colto l’occasione, come Città, della partenza della quarta tappa del Giro, per premiare Elisa Longo Borghini, ciclista che già ai Mondiali del 2020 regalò emozioni importanti a Imola e che negli anni successivi ha proseguito la sua carriera mantenendo un legame particolare con la nostra città”.