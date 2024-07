Con l’ultima serata, dedicata a Imola e alla Romagna con i colori lavanda/giallo, in programma mercoledì 10 luglio, sempre dalle ore 20.30 alle 23.30, si chiude la ventunesima edizione di «Imola di Mercoledì». “L’evento ha richiamato in centro storico migliaia di persone, imolesi e non, che con occhio divertito e curioso hanno scoperto la città da un’angolatura assolutamente speciale” afferma il Presidente di Confcommercio Ascom Imola Marco Nannoni.

La manifestazione partirà poi, come di consueto, alle 20.30 con lo Shopping by Night, la riapertura dell’Infopoint di Confcommercio Ascom Imola e il seguente programma:

Programma della quarta serata: Iomla e Romagna – Colori lavanda e giallo

Nel dettaglio per grandi temi l’elenco di alcune iniziative. Programma completo su www.imoladimercoledi.it

EVENTI A TEMA “Iomla & Romagna”:

– “Romagna Nostra”, serata di racconti, poesie, musica e cibo di Romagna … a cura di Alfonso Nadiani & i su Amìgh. Con la collaborazione musicale del trio In trì l’è mëj. (È possibile prenotare un apericena presso Ristorico, chiamando 339 6219828 – euro 15.00) – Arena Spettacoli Palazzo Monsignani in due momenti, ore 19.30 e ore 21.30.

– “GIORGIO e Le magiche fruste di Romagna”, ballerini con fruste e balli coreografici romagnoli in Piazza Matteotti, ore 21.00.

– “Giochi di una volta” in Piazza Matteotti.

– “Imola è Romagna: lo dice Dante”, quarta vista guidata gratuita: un percorso nel cuore del centro storico di Imola tra case, palazzi e chiese che legano la nostra città e la Romagna a Dante Alighieri. A cura della Prof.ssa Fabrizia Fiumi – console del Touring Club Italiano – con la collaborazione dell’‘Associazione Culturale Bàrdur (partenza ore 20.30 Infopoint, NON SERVE PRENOTAZIONE – durata circa 1 ora).

ARTE E CULTURA

Continua la proposta della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola con un’apertura straordinaria della GALLERIA DELLA FONDAZIONE ove è ospitata la mostra “LE RACCOLTE DI PALAZZO SERSANTI” (dalle ore 19,30 alle ore 22,30 – Piazza Matteotti, 1).

Apertura serale straordinaria anche del GIARDINO STORICO DEL PALAZZO VESCOVILE DI IMOLA e del MUSEO DELLE CARROZZE, dalle 20 alle 23.

Prosegue infine l’apertura della Chiesa del Carmine, in via Emilia.

Presso la BIM – Biblioteca di Imola alle ore 21.00, incontro con ’ ̀ “” e dialogherà con Emiliano Visconti, guidando il pubblico alla scoperta delle parole e del loro potere trasformativo. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

BIMBI E FAMIGLIE – Le famiglie potranno scegliere tra tante animazioni e occasioni di divertimento. Giochi gonfiabili e Area Luna Park in Piazza Matteotti. Per chi ama i laboratori creativi, in Via XX settembre ci saranno laboratori per bambini a cura di Maison et Fleurs. Non mancherà il truccabimbi in piazza Caduti per la Libertà. In Piazza Gramsci potrete trovare dimostrazioni di Football americano a cura della RAVENS Imola, giochi gonfiabili e crepes, duelli di scherma con i Difensori della Rocca e il Circolo Scherma Imola. In P.zza Matteotti troverete i Giochi di una volta a cura di Scombussolo.

D ove mangiare – Le proposte dei ristoranti e dei locali per una cena tranquilla o da passeggio sono infinite e sapranno mettere tutti d’accordo. Molti locali offriranno anche accompagnamenti musicali ed eventi ai propri ospiti.

MUSICA E ESIBIZIONI – Tante le esibizioni “live” in programma la quarta serata: DANZA LA CITTÀ by ARTlab in P.zza Matteotti. SWAMP GUYS al Caffè Emilia, DUO STILE presso il Caffè Bologna, I PREMIO OSCAR al Caffè Porteno, DUO ACUSTICO al Caffè del Duomo e PIAZZA GRANDE da Elio’s Cafè. BAND LA MOSSA a cura di Zuffa Infissi presso Piazza Caduti per la Libertà. Concerto JEKO MUSIC del CSI Via Emilia presso Palazzo Monsignani. In via Aldovrandi musica e degustazioni a tema presso Senegal Market e OliviaN27.