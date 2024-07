Imola. Il Comitato NoViadotto ha chiesto un incontro con il sindaco Marco Panieri, perché i progetti che sono stati fin qui presentati non hanno per nulla convinto il Comitato NoViadotto, come spiega il portavoce Armando Martignani, “siamo certi che è invece possibile avanzare una proposta alternativa e diversa da quelle presentate da RFI”.

“I tempi stringono ed è nostra intenzione non perdere altro tempo ma sottoporre alle istituzioni, in primo luogo all’Amministrazione Comunale, perché questa alternativa venga sottoposta e portata avanti anche in sede istituzionale. L’incontro sarà quindi l’occasione per formalizzare il nostro pensiero e presentare e prendere in considerazione questa modalità di intervento, che potrebbe essere “la soluzione” in grado di accontentare tutti. Da un lato gli agricoltori che non vedrebbero tagliati e moncati i loro possedimenti e dall’altro i cittadini che non vedrebbero viadotti modello EcoMostro sovrastare le loro abitazioni”, dice Martignani.

“La realizzazione di sottopassi ferroviari sotto un centro cittadino sono la soluzione urbanistica ideale, adottata in varie città, per ridurre l’impatto del traffico ferroviario sulla superficie e migliorare la qualità della vita urbana, non danneggiare proprietà private, imprenditoriali, agricole e soprattutto tutelare la città, l’ambiente e il consumo di territorio – conclude Martignani -. La nostra proposta nasce da approfondimenti del Comitato effettuati con l’aiuto di soggetti esterni esperti nell’analisi dei tracciati ferroviari e del territorio, tenendo ovviamente conto delle tecnologie costruttive più avanzate già utilizzate o in corso di realizzazione da parte di RFI in contesti similari ed analoghi al nostro. Non impattare sulla città e neppure sui terreni è tecnicamente possibile e RFI non può negarlo perché altrove (ad esempio a Bologna e Firenze, Genova e Vicenza) l’ha fatto e lo sta facendo”.