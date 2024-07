Castel Guelfo. Una clamorosa uscita dopo poco più di un mese dalle elezioni amministrative. Un segnale forte. “Lascio Progetto Castel Guelfo, ma resto in Consiglio Comunale per rappresentare le tante persone che, lo scorso 8 e 9 giugno, hanno avuto fiducia in me”. A prendere decisione è la ex candidato sindaco Laura Mingozzi che, a un mese esatto dalle elezioni amministrative, ha deciso di entrare nel Gruppo Misto, diventandone capogruppo. Mingozzi, che, nel corso del precedente Consiglio Comunale era stata votata da tutta la minoranza come rappresentante al Circondario manterrà anche questa carica. “Non arretro di un millimetro – conferma Mingozzi – e sono ancora più motivata a rappresentare la mia comunità nel territorio”:

La decisione di lasciare la lista, che l’aveva candidata a sindaco, è arrivata in questi giorni perché, “mi è stato detto chiaramente che non ero la persona adatta a rappresentare la lista e che avrei dovuto fare un passo indietro, dimettermi come capogruppo e lasciare il posto all’altro consigliere eletto”. Ma cosa è accaduto per spingere Mingozzi alla sofferta decisione? “Erano stati presi accordi a mia insaputa e prima della mia candidatura con un’altra lista civica del circondario (Progetto Dozza?, ndr) – spiega Mingozzi -. A quanto sapevo, questa lista avrebbe appoggiato e supportato la nostra grazie alla propria esperienza di civismo. In realtà le cose non stavano proprio così perché, in pratica, mi sono ritrovata un regista esterno e noi avremmo dovuto fare semplicemente da attori interpretando la parte che ci era stata assegnata. Un vero e proprio triste teatrino, orchestrato evidentemente da chi aveva mire dirette e personali in vista delle prossime elezioni amministrative. Non saprei darne un’altra spiegazione”. Un teatrino a cui Mingozzi ha deciso di non prestarsi volendo mantenere la sua integrità e onestà intellettuale. “Durante il primo consiglio comunale ho dichiarato che la decisione di candidarmi non mi era stata imposta ed è sto chiaro che non sarei mai stata il burattino di nessuno – prosegue il consigliere comunale -. A quel punto è apparso chiaro che la mia persona non avrebbe mai legittimato un modus operandi che non appartiene alla sua natura”.

Mingozzi, in un primo tempo, ha valutato l’ipotesi delle dimissioni da consigliere comunale, ma molte persone le hanno chiesto di restare al suo posto per continuare a rappresentarle nel migliore dei modi dato che le preferenze personali erano state irrisorie in confronto con i voti presi dalla lista e dalla sua persona e la sua presenza avrebbe garantito la democraticità del voto espresso. “Vivo in questo paese da trent’anni – osserva Mingozzi -. Ho sempre passeggiato a testa alta e voglio continuare a farlo. Le persone che mi hanno votata, lo hanno fatto per quello che in questi anni mi sono dimostrata, sempre onesta, coerente e trasparente. A domanda ho sempre risposto sinceramente e so che, se non avessi parlato per prima questa volta, sarebbe stato montato un caso per demolirmi personalmente in modo che, chi ha manovrato tutto, restasse pulito”.

Poi la consigliera comunale rincara la dose. “Le persone si sono fidate di me, delle mie parole che sono sempre state corrispondenti ai fatti, ho fatto promesse che ho ancora tutta l’intenzione di mantenere – afferma -. Non ho mai preso in giro o imbrogliato nessuno e non ho alcuna intenzione di iniziare adesso. Io ero stata tenuta all’oscuro di ogni accordo preso. C’è chi sapeva ed ha continuato a guardarmi negli occhi senza vergogna, approfittando delle mie competenze e soprattutto della stima di cui godo da parte di molte persone. Mi sono sentita usata e ingannata. Non ho mai avuto intenzione di lavorare per preparare ‘adeguatamente’ il terreno a chi, fra cinque anni, vorrà venire a reclamare un posto che ritiene il proprio. Non voglio altresì che questa decisione venga in qualche modo strumentalizzata da nessun’altra parte politica e sono stata molto chiara in questo. Non è stata una scelta dettata dall’opportunismo o da altri secondi fini. Non sono contro nessuno, ma non sono neanche con nessuno. Valuteremo, io e chi è rimasto accanto a me, di volta in volta le proposte che arriveranno e valuteremo la posizione da tenere in base al bene della comunità, senza pregiudizi o preconcetti, come abbiamo sempre fatto.