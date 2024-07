Imola. L’Ausl saluta e ringrazia il dottor Ignazio Tasca, storico direttore dell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria dell’Ausl di Imola, che cesserà formalmente il proprio servizio alla fine di luglio, dopo qualche settimana di ferie. Ignazio Tasca è entrato nella squadra dell’ORL dell’allora USL 23 a metà degli anni ’80 ed ha assunto la guida del reparto al pensionamento del suo maestro, il Prof. Giorgio Sulsenti, nell’autunno del 1999.

“Il contributo del dr Tasca per la nostra Azienda è stato molto importante, non solo per le competenze e la professionalità che gli vengono riconosciute a livello nazionale ed internazionale, ma anche per la dedizione e l’impegno costante che hanno contribuito a far crescere il sistema sanitario pubblico locale – ha detto il direttore generale Andrea Rossi – Vorrei inoltre sottolineare che tutta la sua attività, quella clinica svolta in Ospedale e quella scientifica e di ricerca che lo hanno portato spesso anche all’estero, è sempre stata caratterizzata da un grande entusiasmo e da un grande orgoglio di fare parte di questa comunità professionale, di cui lui si è sempre sentito e dimostrato un rappresentante nel mondo”.

L’Unità operativa di ORL dell’Ausl di Imola ha sempre messo al centro lo sviluppo delle competenze e della professionalità della sua équipe, da un lato e l’attenzione per il paziente e la sua centralità, dall’altro e si è sempre contraddistinta, in particolare, per le innovative tecniche diagnostiche e chirurgiche funzionali delle patologie nasali.

Anche se l’obiettivo primario del reparto è sempre stato quello assistenziale, l’attività scientifica e la ricerca, linfa vitale per la continua crescita professionale, non sono mai state trascurate, così come la formazione e la divulgazione scientifica e tecnica che hanno portato il suo direttore ad essere ambasciatore dell’Azienda USL di Imola nel mondo.

Ed il dottor Tasca, salutando i tanti colleghi presenti con affetto e con la schiettezza che sempre lo ha contraddistinto, ha sottolineato il proprio il forte sentimento di appartenenza all’Azienda USL di Imola, una Azienda di piccole dimensioni, ma non per questo meno votata alla ricerca, alla formazione continua, all’innovatività. “I nostri giovani medici devono essere consapevoli che si può diventare degli stimati professionisti a livello internazionale anche lavorando in Ospedali “di provincia” come il nostro – ha spiegato Tasca – Io sono professionalmente nato qui, è qui che sempre investito sulla mia professionalità e la mia competenza, qui sono cresciuto e mi sono formato e credo, con orgoglio, di aver lasciato un segno e di aver saputo portare il nome della nostra Azienda fuori dai suoi confini. Ai giovani medici lascio quindi questo messaggio, e alla direzione quello di dar loro l’opportunità di crescita che io ho avuto e che mi sono saputo costruire”.

L’applauso commosso dei presenti ha salutato il dottor Ignazio Tasca.