Imola. Giornata di presentazione per la nuova presidente e il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Imola. Un gruppo dirigente che si presenta rinnovato in sei membri su sette a cui spetterà il compito di gestire l’ente di piazza Matteotti per i prossimi quattro anni.

Risale al 13 giugno scorso l’insediamento con la nomina a presidente di Silvia Poli e come vicepresidente Alessandro Pavanello. Accanto a loro nel Cda siedono Ivana Topi (l’unica confermata), Claudia Gasperini, Gian Maria Ghetti, Carlo Alberto Gollini, Domenico Olivieri. In totale sette membri.

Filippo Tellarini (riconfermato tra i revisori) è stato nominato presidente del Collegio dei revisori del quale fanno parte anche Carla Gatti (riconfermata) e Roberta Magrini.

“Ringrazio a nome mio e del Consiglio di amministrazione gli Organi statutari della Fondazione per l’attività portata avanti in questi anni e per la fiducia che ci hanno concesso. E’ nostra intenzione continuare a lavorare al fine di fornire a tutti i nostri cittadini, alle Istituzioni e alle associazioni adeguate risposte mantenendo il dialogo e la collaborazione con tutti gli attori del territorio”, ha subito precisato la neo presidente.

“Interpretare i bisogni e dare risposte”

Questo l’imperativo che guiderà nei prossimi anni il gruppo dirigente della Fondazione. Un gruppo “molto eterogeneo per sensibilità, competenze, formazione ed esperienze, di cui sono orgogliosa. Questa diversità è una ricchezza perché ciascuno di noi potrà portare qualcosa di nuovo, di innovativo e di complementare l’uno con l’altro. Nello stesso tempo ci permetterà una interpretazione variegata di quelli che sono i bisogni e le risposte che dobbiamo dare alla nostra comunità”, ha voluto sottolineare la neo presidente.

Il percorso appena avviato sarà “in continuità con i valori espressi dal vecchio Cda e dal suo presidente Rodolfo Ortolani, ai quali va il nostro profondo ringraziamento. Trasparenza, condivisione e responsabilità sono le tre parole chiave che hanno sempre caratterizzato i mandati precedenti. A loro cercheremo di aggiungere le competenze proprio per la specificità del nuovo Consiglio, la disponibilità all’ascolto di quelli che sono le richieste e i bisogni della nostra comunità e il progresso, inteso come miglioramento e passi avanti in un solco che è stato già tracciato”, ha sottolineato Poli.

Il riferimento sarà l’atto di indirizzo triennale che copre fino a tutto il 2025, “sarà poi nostra responsabilità il rinnovo per il triennio successivo. La continuità non ci esime dal prestare attenzione a quelli che sono i cambiamenti in atto, da quelli macroeconomici a quelli più piccoli a livello di comunità e adeguare quindi nel futuro le nostre azioni in questo senso”

I settori

Vengono confermati i tre settori rilevanti: Educazione, formazione ed istruzione; Arte, attività e beni culturali; Volontariato, filantropia e beneficenza, ai quali si aggiungono altri sei identificati come settore ammessi: Sviluppo locale ed edilizia popolare, Ricerca scientifica e tecnologica, Protezione e qualità ambientale, Salute pubblica, Assistenza agli anziani, Attività sportiva giovanile ed amatoriale.

Più attenzione la mondo giovanile

La Fondazione in questi anni ha lavorato per i giovani, ma in gran parte sui temi della scuola, dell’orientamento scolastico e della dispersione scolastica, “un’attività importantissima, ma in futuro vogliamo allargare questi perimetri per avere un maggiore coinvolgimento anche su altri aspetti, a cominciare da quello culturale e comunque al di fuori del momento scolastico. Credo che i giovani abbiano la necessità nel nostro territorio di ritrovare una loro centralità, quindi cercheremo di prestare maggiore attenzione a questo mondo con un’offerta, trasversale rispetto ai nostri settori, che tenga conto degli interessi, delle specificità e anche della voglia di divertimento delle nuove generazioni. Questo con l’obiettivo di avvicinarli maggiormente alla Fondazione per iniziare anche a pensare ad una nuova generazione di soci”.

I rapporti con le istituzioni

Nell’ottica della continuità uno degli aspetti più importanti è il mantenimento dell’interazione e della collaborazione con le istituzioni del territorio: “Sono anni che esistono dei rapporti molto stretti, nel rispetto dei rispettivi ruoli, con l’università, i comuni, la diocesi, l’Ausl dai quali sono nati dei progetti molto interessanti che hanno avuto e stanno avendo un un forte impatto sul territorio. E’ nostro obiettivo continuare in questa direzione”.

Erogazioni

Per l’anno 2024 sono stati stanziati 2,9 milioni di euro, al momento ne sono stati deliberati 1,9 milioni, la differenza verrà colmata nella seconda metà dell’anno.

I presidenti

Silvia Poli è la settima Presidente a guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Prima di lei si sono succeduti:

Graziano Galanti (1992-1995)

Ottone Toschi (1995-1996)

Domenico Lanzoni (1996-2001)

Sergio Santi (2001-2016)

Fabio Bacchilega (2016-2020)

Rodolfo Ortolani (2020-2024)

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composta da 7 membri, 3 donne e 4 uomini. Età media 57 anni.

Silvia Poli, imprenditrice (presidente)

Nata a Imola il 17 aprile del 1972 si laurea nel 1997 in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna per poi ottenere una specializzazione in Marketing and Business Administration presso l’Università di Berkeley. Dopo una esperienza professionale negli Stati Uniti ritorna in Italia. Presidente della Logex srl dal 2007, amministratore delegato di Lugo terminal SpA dal 2008, dal 2011 è amministratore delegato di Imola Legno SpA. Socia della Fondazione dal 2015 ha fatto parte del Consiglio generale dal 2021.

Sposata, con due figli, è sempre rimasta legata a Imola, città d’origine della sua famiglia dove è cresciuta e nella quale è voluta tornare con il marito conosciuto negli Stati Uniti. Risiede in città e la sua attività si svolge tra Imola e Lugo.

Alessandro Pavanello, avvocato (vicepresidente)

Nato a Asolo il 26 maggio 1966 si laurea in Giurisprudenza all’Università di Bologna. Dopo aver frequentato diversi corsi di formazione professionale si iscrive all’Ordine degli Avvocati nel 1955 e, dopo aver fatto pratica legale in diversi studi, apre il proprio studio legale dove svolge l’attività di avvocato civilista. E’ socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola dal 2023.

Claudia Gasperini, direttrice Casa d’accoglienza Anna Guglielmi

Nata a Imola il 20 febbraio del 1969 e diplomatasi presso l’Istituto tecnico commerciale “Luigi Paolini” è impiegata dal 1995 presso la Cooperativa sociale “Anna Guglielmi” che si occupa di garantire accoglienza, supporto umano e logistico alle famiglie dei pazienti ricoverati presso l’adiacente ospedale di Montecatone. In qualità di presidente svolge mansioni di direzione, amministrazione, coordinamento, progettazione e monitoraggio, gestisce i rapporti con le istituzioni, sovrintende i processi e cura la formazione del personale della cooperativa. E’ socia della Fondazione dal 2022.

Gian Maria Ghetti, dirigente scolastico

Nato a Bologna il 13 agosto del 1973 si è laureato in matematica presso l’Università di Bologna. Nel 2001 vince il concorso ordinario per insegnante e, dopo aver insegnato in diverse scuole del circondario, è stato dirigente scolastico presso diversi istituti e presidente della Rete degli Istituti del circondario imolese. Attualmente è dirigente scolastico presso l’Istituto tecnico Agrario e Chimico “Scarabelli – Ghini” di imola. E’ socio della Fondazione dal 2022.

Carlo Alberto Gollini, presidente LegaCoop Imola

Nato a Imola il 18 maggio 1960 e diplomatosi presso l’Istituto Ghini di Imola è stato direttore dal 1985 e presidente dal 2000 della Cooperativa sociale giovani rilegatori. Socio fondatore di diverse organizzazioni, sportive e volontaristiche, è attualmente presidente della LegaCoop di Imola.

Domenico Olivieri, ex presidente Sacmi

Nato a Imola il 23 gennaio 1956, perito elettrotecnico ha un’esperienza di oltre 40 anni in ruoli dirigenziali e tecnici maturata ricoprendo posizioni di responsabilità. Presidente del Consiglio di amministrazione Sacmi ha anche svolto ruoli di governance in varie istituzioni finanziarie e cooperative. Socio della Fondazione dal 2014 è stato membro del Consiglio generale dal 2016 al 2020 e presidente del Cseti (Centro per lo sviluppo economico del territorio imolese) fino al 2024.

Ivana Topi, imprenditrice

Nasce a Imola il 26 maggio 1968. Laureata in scienze politiche nel 1993, imprenditrice, ha svolto tutte le sue esperienze professionali all’interno dell’azienda di proprietà della famiglia. E’ socia della Fondazione Cassa di risparmio dal 2019. Dal 2020 al 2024 ha fatto parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione.