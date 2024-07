So bene che aggiungere cattive notizie alle purtroppo tante che quotidianamente ci raggiungono possa assumere la forma e la sostanza del cattivo gusto, dell’insistere sulle tristezze altrui, dell’agitare il famoso coltello nella stra-nota ferita, ma quando una notizia di cronaca deve essere portata alla conoscenza del lettore nulla deve essere lasciato al caso, nulla di intentato deve essere tralasciato, ogni strada deve essere percorsa.

Ebbene si, il famosissimo ristorante Noma di Copenaghen è destinato alla chiusura per trasformarsi dal 2025 in una “cucina sperimentale” per cibi da vendere online. E chi ancora (povero!) tentava di scalare la faticosissima scaletta della prenotazione (non si parla di giorni, né di mesi, ma di anni …) è destinato alla più devastante angoscia, alla delusione più atroce, alla rinuncia più difficile e dolorosa.

Per ben cinque anni consecutivi (e non sono pochi) il famosissimo Noma è stato considerato il miglior ristorante al mondo! E non è casa di poco conto. Ricordo di essermi soffermato davanti all’ingresso del famosissimo locale (io, in quanto perfetto ignorante ed incompetente) rimasi colpito dalla notizia riportata su di un avviso infisso sulla cancellata che anticipava la porta vera e propria dell’impossibilità di somministrazione del famosissimo piatto “tartare di cuore di renna con contorno di uovo e formiche” in quanto l’indispensabile ingrediente (le formiche) non erano al momento disponibili.

Ecco, lo so che alcuni di voi, incurabili ridanciani, hanno già preso il telefono in mano e si accingono a fornire al famosissimo cuoco di origini albanesi Renè Redzepi l’indirizzo di casa vostra dove, proprio alla base delle scale un fastidiosissimo formicaio insiste a riproporsi nonostante tutti i vostri sforzi di otturarlo ogni sera al vostro rientro a casa, ma qui non si parla di formiche “comuni” ma di un tipo di insetto specialissimo e praticamente introvabile la cui localizzazione fa parte del vastissimo e segretissimo repertorio dello chef!

Non sarà che voi intendiate insistere sul fatto che tutte le formiche siano uguali, incapaci di gustare la profonda differenza esistente tra il sapore e il gusto delle cosciette della formica comune (Imenotteri apocriti aculeati espicidei) e quello della amazzonica Polyergus rufescens, perché se così fosse recatevi alla più vicina trattoria di casa nostra e gustatevi una comunissima “tagliata”. E ben vi sta!

E poi, qui si parla di polpettine di cervello fritto di germano reale, di petto d’anitra in tempura con tutte le relative penne ancora ben attaccate, insomma cibo extralusso! Non di tagliata olio e sale a cottura media!

Ma ciò che veramente distingue il sacro dal profano è il prezzo della “cenetta” che va da un minimo di 400 (quattrocento) € ma può arrivare a oltre 800 (ottocento) sempre € a seconda del vino accoppiato. Si narra che venga depositato su ogni tavolo uno scarabeo servito al momento del dessert tra lo stupore di qualche sprovveduto e il soddisfatto sorriso dei veri intenditori: si tratta di una forma ricostruita con infinita pazienza e studiata abilità di marmellata di frutti di bosco opportunamente essiccata. Non chiedetemi di quale bosco di tratta perché davvero non lo so: il segreto è inviolabile.

Ricordo, con immenso piacere e un pizzico di nostalgia, la sosta occasionale presso un appartato agriturismo in quel di Sardegna: avevamo camminato per circa quattro ore sulle pendici del monte Doglia tra boschi lussureggianti e panorami su porto Conte e capo Caccia indimenticabili. Al solito sprovveduti ci trovavamo con una sete pazzesca e lo stomaco brontolante quando raggiungemmo un casolare appartato ma ben tenuto la cui vista ci incoraggiò. Quando poi intravvedemmo la scritta “Agriturismo Murra” fummo propensi a ricrederci circa l’esistenza di Dio. Un ometto basso e tarchiato ci venne incontro sorridente ma ci avvertì che il piccolo ristorante era funzionante solo di sera. Il pozzo, ci indicò sorridendo, era là, dietro la casa.

– Ma neppure un pezzetto di formaggio con un po’ di pane? – Tentai.

– Siete messi male, eh?

– Veniamo dalla punta del Doglia e abbiamo finito tutto, pane e acqua.

L’ometto se ne uscì con una risata aperta e sincera. Rimase un po’ pensoso poi:

– Aspettate un momento, se la ricotta ha scolato qualcosa si può fare. E sparì all’interno del fabbricato.

Pochi minuti dopo se ne uscì con una tovaglia bianca di stoffa grezza piegata su un braccio, due piatti, due bicchieri, posate e una brocca di terra colma di acqua freschissima.

– Se attendete venti minuti, con la ricotta che è pronta, posso farvi un piatto di tortelli a modo mio e un bicchiere di vino rosso.

Dopo esserci dissetati con l’acqua del pozzo tentammo un sorso del rosso: profumato, sapore intenso e persistente, leggermente tannico in fondo. Perfetto.

Quando arrivarono i tortelli iniziammo a credere nei miracoli: un profumo intenso si levava dal piatto: il burro si confondeva con il rosso del pomodoro quasi crudo e si univa a quello del formaggio pecorino grattugiato grossolanamente. Una delizia. La scoperta di un mondo di sapori nuovi e antichi.

Poco dopo ci raggiunse quando si era a metà del piatto.

– Tutta roba nata e fatta qua! Le mucche le ho munte alle quattro e mezzo. Ho bollito il latte e ho montato il burro con la panna di montata (?). Poi ho cagliato un po’ del latte per la ricotta ed ecco qua.

– Ma nel ripieno c’è qualcosa, qualche profumo che non riesco a …

– Eh, nessuno indovina – e giù un largo sorriso – noci essiccate e pestate ben bene e un po’ di erba “sfimuta” che cresce qua dietro. Buoni eh?

Non spendemmo quattrocento € e non occorse prenotazione, il nome dello chef non lo ricordo e fummo accolti sotto una quercia gigantesca. Non ci disse il nome del vino, anche se tutti parlavano di Cannonau, ma lui insistette nel dire che erano viti messe a dimora da suo nonno che ancora lavoravano bene basta fare attenzione alle pecore che non si mangino le foglie e giù un sorriso vero.

Ma volete mettere il monte Doglia vicino ad Alghero con il Noma di Copenaghen? E il gusto delle coscette di formica dove lo mettete?

(Mauro Magnani)