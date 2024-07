“Valà, valà, chévet da lé!” Traslation: cavati di lì, una volta si diceva così, fuori dai piedi “Cosa vuoi capire te, che ancora non capisci niente”. “T’an vid, t’ci furba cumpègn agl’ôc ed Pulonia!”

E dilla un giorno e quello dopo pure, alla fine ero stufa d’essere paragonata alle oche di Polonia. Chissà poi queste oche polacche che cosa facessero per essere apostrofate così, pensavo fra me. La mamma insisteva con ‘ste oche ogni volta che intendeva sottolineare un mio comportamento sciocco o controproducente. Apostrofava così chiunque fosse poco scaltro. Insomma, si era delle oche stupidine ma anche speciali: venivamo dalla Polonia, butta via!

Un giorno, sarò stata in quinta elementare, eseguivo i compiti di geometria: dovevo ritagliare e poi incollare sul quaderno delle forme colorate in uno schema predefinito e poi scrivere a fianco il loro nome, la formula per calcolare l’area e misurare il perimetro.

Lo ricordo bene perché io amavo la geometria, ma l’esecuzione di un esercizio pratico metteva in mostra il mio lato debole: ero impaziente, piuttosto pasticciona e combinavo malestri.

Con le forbici e la lingua fuori tagliavo con energia quadrati, triangoli, trapezi, cerchi ma c’era sempre qualcosa che andava storto. O la figura era troppo grande o un lato troppo piccolo, insomma tagliavo, incollavo, poi strappavo la pagina, rifacevo tutto, cancellavo, facevo il buco nel foglio, tiravo righe storte o che finivano sul tavolo.

La mamma si avvicinò da dietro in silenzio. Ma poi sentenziò; “T’ci propri un’ ôca ed Pulonia!” Guardò quello che stavo facendo e scosse il capo. Zitta non riusciva a stare, ma sperava che trovassi un modo personale per fare i compiti, si illudeva che potessi prima o poi applicarmi con una certa diligenza, visto che non ascoltavo i suoi consigli. Ma pareva sconsolata.

Ci si metteva pure la gatta che, curiosa del mio da fare, saltava sul tavolo, zampettava sulle pagine incollate, le figure ritagliate le si attaccavano ai cuscinetti delle zampe e, quasi per farsi perdonare e incoraggiarmi, si sfregava col suo musino alle mie guance.

Ci mancava solo la gatta per coronare il malestro pomeridiano.

Ero un po’ arrabbiata perché non riuscivo a finire il compito e decisi di lasciar perdere. “La maestra mi sgriderà, beh fa niente, tanto io le formule delle aree le so tutte: base per altezza, base minore più base maggiore per altezza diviso due…” le elencavo per bene alla gatta che pareva ascoltare e approvare.

“Adesso faccio il compito di geografia e poi via in cortile!” ma il compito di geografia si rivelò più impegnativo del previsto: una breve ricerca su una regione italiana a scelta. Non mi sarei potuta sbrigare in poco tempo. Per prima cosa, guardando l’atlante, scelsi la regione più piccola dell’Italia, il Molise, separata dagli Abruzzi da pochi anni.“ Una sola provincia, perfetto!” Andai in salotto a prendere la mia enciclopedia illustrata “Vita meravigliosa” che dava mostra di sé nella piccola libreria di casa, insieme ai Quindici e all’Enciclopedia della salute.

Le enciclopedie in quegli anni erano uno slancio verso il mondo. I rappresentanti, passando di casa in casa, cercavano di venderle a tutte le famiglie e, con maestria, con insistenza ma anche con gentilezza, facevano leva sull’ingenuità delle persone e sulla necessità di dare l’opportunità ai figli di istruirsi.

“Non vorrete che i vostri ragazzi abbiano i vostri limiti, che possano rivivere le vostre difficoltà? Le enciclopedie li aiuteranno a farsi un futuro!”

I venditori di enciclopedie erano lo spauracchio della mamma. Quando suonavano al campanello non era sufficiente affacciarsi alla finestra e dire: “no, grazie ce l’abbiamo già”, perché in un qualche modo riuscivano a farsi aprire la porta, chiedevano di conoscere i bambini, che diventavano loro alleati e gridavano: sì, sì, la voglio, mi serve, ce l’ha anche il mio compagno di banco!

E come avrebbero fatto questi piccoli scolari a fare le ricerche che assegnavano i maestri, i professori della scuola media appena istituita con il nuovo ordinamento che, per la prima volta dall’Unità d’Italia, metteva tutti in egual posizione di partenza di fronte alla vita.

E, se i rappresentanti non convincevano le mamme, si ripresentavano la sera quando i padri tornavano dal lavoro e assillanti, convincenti, battevano il chiodo, concedevano il pagamento rateale “ma non dovete perdere questa grande opportunità.”

La mamma, che teneva i conti di casa, faceva di no con la testa, c’erano spese più urgenti, in quegli anni si comprava tutto a rate, anche i piatti, ma il babbo un po’ si lasciava convincere e un po’ non vedeva l’ora di toglierseli dai piedi, e perciò cedeva quasi subito e comunque sì, per l’istruzione della sua creatura, era disposto a lavorare ancora di più e quindi firmava il contratto.

Il Molise dicevamo, poche le pagine dedicate, qualche bella illustrazione, era perfetto. Ritagliai il titolo, la carta della regione con i dati statistici, le illustrazioni e incollai tutto sul quaderno, ricopiai i dati che ritenevo interessanti. Da brava apripista, senza rendermene conto, avevo inventato il copia-incolla.

La mamma arrivò poco dopo, vide il mio compito, si mise le mani nei capelli e mi guardò allibita: “Ma cosa fai? Hai tagliato l’enciclopedia! Con quel che costa, non abbiamo neanche finito di pagarla!”.

Aveva la scopa in mano e quasi me la sbatté in testa. “Non si fa così, hai rovinato il libro e dietro, fai vedere cosa c’era scritto dietro, nell’altra pagina, adesso non potrai più leggerlo, ma ti rendi conto?! Lo sapevo che non erano soldi ben spesi, ah socamè, fata bastérda!” .

Beh, non ci avevo pensato ma non mi sembrava importante, l’importante era fare una bella ricerca e finire presto. E poi la mamma faceva sempre una tragedia di tutto. “Ció, fa lo stesso, chi se ne frega dell’altra pagina.”

Soddisfatta del mio lavoro chiusi il quaderno. “Cosa credi” mi disse la mamma “di essere furba? T’ci propri furba cumpègn agl’ôc ed Pulonia!”

Eh, ancora con le oche, basta, e alzai la voce: “Polonia, Polonia, e che ne so io cosa fanno le oche di Polonia” le risposi risentita, perché mi aveva proprio stufato con ‘ste oche!

E lei: “ Macchè Polonia e Polonia d’Egitto, sa dit dónca, le oche sono le oche di Paolino!”

Beh, fu una scoperta, una novità, e Paolino chi era? “E le oche di Paolino che fanno di speciale?” le chiesi.

La mamma a quel punto si calmò, mi accarezzò i capelli: era pur sempre una mamma romagnola doc, passava dal riso al pianto, dall’arrabbiatura alla dolcezza in un attimo: “eh, agl’ôc ed Pulonia… ti da savé… agl’ôc ed Pulonia agli’era a e fióm e agli’andé a cà a bé!”

Cioè? “Le oche di Paolino erano al fiume, avevano sete e allora, invece di bagnare il becco nel fiume e continuare a zampettare giulive sulla riva, andarono a casa a bere! Dovevano fare una lunga strada! Non erano tanto furbe eh? Te cosa dici?” Io cosa dico? Boh, che vado a giocare!

(Roberta Giacometti)