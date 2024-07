Il voto europeo

La legge proporzionale decisa per le elezioni 2024 volte al rinnovo del Parlamento europeo ha aiutato il cittadino a “scegliere” senza troppi patemi d’animo schieramenti, preferenze e preferiti quasi a bypassare le dovute analisi sulla posta in gioco nella logica del già tutto (pre) visto, (ri) letto e (dis) informato in un film già visto in passato per il quale non contano progetti o programmi sulla guerra russo-ucraina, sul clima pazzo, sui diritti dei migranti o sulla transizione ecologica ma solo la loro (effimera) rappresentazione.

Da qui il voto “italiano” che, a differenza di altre realtà d’oltralpe, ha riproposto dualismi (quasi) dimenticati, ieri Silvio Berlusconi contro Romano Prodi oggi Giorgia Meloni contro Elly Schlein, quasi a rimarcare nostalgia di quel bipartitismo campanilistico del (recente) passato a bannare così l’accozzaglia di partituccoli centristi (conservatori e progressisti) solo capaci di sbottare, frammentare e complicare ponendo veti.

Che il progetto federale-federalista europeo stia diventando più depoliticizzato anche nel segreto dell’urna è cosa nota e d’esempio ne è la tendenza del bipolarismo tra aree liberali e destre radicali coese a tenere lontana la sinistra, o ciò che rimane di essa, dai “giochi” che contano, grazie al caos che sfugge ai controlli delle piattaforme social al fine di favorire o meno questo o quel candidato. Questo in gran parte dovuto alla scarsità di mezzi di informazione indipendenti che oltre a rappresentare una difesa (aggiunta) alla democrazia rimangono l’unico baluardo contro la disinformazione.

E’ senza dubbio mancata la “forza” dei giornali indipendenti a denunciare la mancata fiducia democratica a tutelare diritti a tutto tondo, civili, di genere e della natura contro le distorsioni di “scelte di ventura” che in nome degli avanzamenti hi-tech hanno fatto danni a scapito di cittadini che oggi “scontano” (anche) in ambito climate change, senza peraltro avere avuto in cambio quei progressi vitali significativi in termini di life-style che invece si sarebbero dovuti attendere da parte di politiche comunitarie più illuminanti, e ciò colpa di una governance che ha peccato di empatia e pragmatismo spesso prede di slogan che hanno più volte stravolto senso ed intento dei progetti da perseguire.

Gli annunci elettorali sulle promesse tanto sui tagli fiscali e sulle politiche dei bonus al fine di tagliare decimali di deficit, quanto quelli a riformare il sistema pensionistico ed ottimizzare la funzionalità del mercato del lavoro, sono evaporate in un nulla di fatto come spesso è accaduto negli ultimi decenni.

Nell’attuale struttura dei partiti altro problema ad aggravare il fenomeno dell’astensionismo crescente è quello di non considerare affatto, nel migliore dei casi fino all’esatto contrario, le chiare volontà espresse da parte dei cittadini in tutti i casi di sondaggi o referendum al pari del rischio di come l’intelligenza artificiale potrebbe rottamare la democrazia liberale, realizzata all’oggi in Parlamento in modo fisico, con qualcosa d’altro grazie a piattaforme & algoritmi al fine di “riscrivere” politiche e società tese unicamente alla sopravvivenza dei partiti (e loro ideologie) e non invece a quella degli obiettivi più alti della rappresentanza delle idee.

Il voto amministrativo

In ambito “amministrative” si gioca altra partita ovvero quella dell’appeal che le amministrazioni locali sono obbligate a conquistarsi giorno per giorno (sul campo) lavorando a far presto e bene per essere sempre sul pezzo, limpido esempio è quello del (riconfermato) sindaco Pd Valentina Palli in quel di Russi, cittadina della “bassa” vicino a Ravenna.

Con il 75,17% di preferenze ottenuto la Palli ha stravinto grazie a ciò che la sua amministrazione ha ottenuto riducendo il costo della vita e dell’energia, difendendo la democrazia e lo Stato di diritto ed accelerando la transizione verde con un lavoro di team accanto al “suo” di leader (anche antimafia). Si veda l’iniziativa, unica fra tutti i sindaci dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna, di farsi fotografare davanti al municipio con un emblematico cartello al collo citando Peppino Impastato in una splendida solitudine che ovviamente ha pagato anche in termini elettorali.

Festeggiando la vittoria il sindaco Palli ha ringraziato compaesane e compaesani confermando l’impegno suo e di tutto lo staff per far star bene la gente dopo una legislatura che l’ha vista sempre in “prima linea” a bypassare con merito le difficilissime problematiche causate da pandemia e alluvione mantenendo sempre e comunque la “barra dritta” sulle priorità d’ambito territoriale per salute-istruzione-sicurezza, e di ciò i russiani non si sono dimenticati nel segreto di un’urna che lasciato solo briciole altri due candidati sindaco.

Da ciò i sogni dei ben informati in città che sono già a guardare “oltre” i prossimi 5 anni di mandato prevedendo come non più improbabile l’ingresso di questa giovane avvocata neo mamma (classe ’85) nelle stanze dei bottoni che contano davvero, soprattutto grazie alle sue qualità amministrative ed umane, che potrebbero destinarla (anche) ad un futuro nazionale.

D’altronde c’è bisogno della lungimiranza delle donne e di cura femminile in politica, e se ora dopo le amministrative sono diventati 16 i capoluoghi di provincia governati da donne rispetto agli 8 di prima, ciò vorrà pur dire qualcosa.

(Giuseppe Vassura)