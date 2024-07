Imola. Arriva dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia un appello “per contrastare i fenomeni mafiosi e al contempo un messaggio di speranza nel ricordo di tutte le vittime delle mafie”.

L’iniziativa “Onda Tricolore” è stata presentata sabato 20 luglio in una conferenza stampa a cura del gruppo consiliare Fdi Imola, guidato dal capogruppo, Nicolas Vacchi, in collaborazione coi dipartimenti di Fratelli d’Italia “Tutela vittime e sicurezza e legalità”, rappresentati da Caterina Cerri, consigliera di Medicina, nell’ambito delle ricorrenze per l’uccisione dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Era presente anche il neoeletto eurodeputato Stefano Cavedagna, che nella giornata di ieri è stato scelto nel Parlamento europeo per commemorare la figura di Paolo Borsellino.

“L’iniziativa promuove l’intento di portare un concreto messaggio di contrasto ai fenomeni mafiosi e al contempo di speranza nel ricordo di tutte le vittime delle mafie – ha affermato Nicolas Vacchi, coordinatore di Fdi per il circondario imolese -. Rivendichiamo i tanti provvedimenti che il Governo Meloni ha già adottato dal suo insediamento per contrastare i fenomeni della criminalità organizzata di tipo mafioso e quella di tipo transnazionale dedita, in particolare, alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento delle immigrazione clandestina. Depositeremo una mozione in cui chiediamo azioni concrete di sensibilizzazione contro le mafie e le forme di criminalità organizzata, oltre che maggiori sforzi per individuare le modalità ottimali da parte dei comuni perché vi sia sempre più trasparenza nelle procedure che coinvolgono il pubblico. Ci auguriamo che tutti i gruppi politici presenti nell’arco istituzionale delle nostre realtà del territorio, vadano oltre ogni le bandiere di partito, e approvino unanimemente le mozioni che presenteremo: contro le mafie, abbattiamo il silenzio”.

“Sono particolarmente fiero di essere stato indicato nella giornata di ieri da parte del mio partito Fratelli d’Italia e dai conservatori in Parlamento europeo, per dedicare un minuto di commemorazione a quella che è stata la terribile strage di Via d’Amelio, che ha visto morire il giudice Paolo Borsellino e tutta la sua scorta – ha aggiunto Stefano Cavedagna -. Credo sia importante il passo che ha fatto la presidente del Parlamento Roberta Metsola, neo rieletta con anche i voti di FdI, di citare Paolo Borsellino nel suo discorso di insediamento e volere nel primo giorno di lavoro, visto che cadeva il 19 luglio, un momento commemorativo. Credo che questo sia uno sforzo che devono fare tutte le istituzioni a livello nazionale. Quando si pensa alla mafia nei nostri territori non si deve più intendere nella sua modalità “tradizionale” o “vecchio stampo” ma in una nuova forma moderna di criminalità organizzata capace di interferire nella vita sociale, nelle pubbliche amministrazioni, e nei pubblici appalti. E da qui trae origine e forza la nostra mozione proposta dal coordinatore Vacchi a tutti gli eletti del Circondario: un atto che impegna le amministrazioni a svolgere le giuste iniziative culturali e di sensibilizzazione riferite alla battaglia contro le mafie, specie in riferimento alle giovani generazioni”.

“L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna nazionale organizzata dal dipartimento ‘Tutela vittime’ e dal dipartimento ‘Sicurezza e legalità’ di Fratelli d’Italia che quest’anno ha preso il via il 2 luglio dal titolo “Onda Tricolore contro le mafie” che da qualche anno stiamo portando avanti con grande partecipazione per ribadire la ferma posizione di Fratelli d’Italia contro ogni forma di mafia e criminalità organizzata – ha spiegato Caterina Cerri -. Lo scopo è quello di portare un messaggio di convinto contrasto ai fenomeni mafiosi e al contempo di speranza e quest’anno in particolare, dopo due anni e più di governo possiamo non solo parlare di proposte ma di azioni concrete portate a compimento. In concreto, verrà presentata una istanza sul tema che i consiglieri di Fratelli d’Italia in Imola e negli altri comuni del nuovo Circondario imolese si impegneranno a promuovere.